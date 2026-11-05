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TP.HCM đã giải ngân hơn 80% vốn đầu tư công

Thứ Năm, 17:36, 05/11/2026
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VOV.VN - Trong 10 tháng năm 2026, TP.HCM thu hút khoảng 19,1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, giải ngân đầu tư công đạt 80,1% kế hoạch. Thành phố tập trung khơi thông nguồn lực, kích cầu tiêu dùng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng.

Áp lực quý IV rất lớn

Chiều 5/11, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế- xã hội 10 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, khối lượng công việc còn lại rất nặng nề. Cụ thể, trong quý IV/2026, TP phải tăng trưởng 13,23% để cán đích cả năm đạt 10,2%, cùng áp lực thu hơn 200 ngàn tỷ đồng để chạm mốc thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng.

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Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu (ảnh: Hải Hòa)

Để hoàn thành chỉ tiêu, các ngành, các địa phương quyết liệt đẩy mạnh giải ngân cả đầu tư công lẫn đầu tư tư, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu đầu tư công và tập trung gỡ khó cho 15 dự án chiến lược trong nước. Các sở ngành tăng tốc đấu giá đất và xử lý nghĩa vụ tài chính dự án nhằm bù đắp khoản hụt thu từ đất.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho công nhân tại các doanh nghiệp khám sức khỏe nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ toàn dân. Đồng thời, các sở ngành phải phối hợp HĐND TP khẩn trương hoàn thành 123 văn bản dưới luật triển khai Luật Phát triển đô thị trước tháng 12 với tinh thần cẩn trọng nhưng không cầu toàn.

"Đây là những nhiệm vụ hết sức cấp bách, khá là nặng nề để giúp TP hoàn thành nhiệm vụ của năm 2026 này. Dù cho có khó khăn cách mấy, chúng ta cũng phải hoàn thành được trọng trách này đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, cũng là thực hiện nghĩa vụ của TP đối với Trung ương", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Đã giải ngân hơn 80% vốn đầu tư công

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh, tình hình KT-XH tháng 10 tiếp tục đà tăng trưởng; hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động; sản xuất công nghiệp giữ nhịp tăng; khu vực nông nghiệp chú trọng ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

Cụ thể, trong 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng TP đạt gần 1,68 triệu tỷ đồng, tăng 14,7%; sản xuất công nghiệp tăng 11%; xuất khẩu đạt gần 85 tỷ USD, tăng 10,9%. Thành phố đón hơn 9,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 37%; tổng thu du lịch đạt hơn 307.200 tỷ đồng, tăng gần 38%.

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Các phường xã có tỷ lệ giải ngân 78% vốn đầu đầu tư công (ảnh: Hà Khánh) 

Đặc biệt, đến cuối tháng 10, TP giải ngân đầu tư công đạt hơn 118.000 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước thực hiện là 761.998 tỷ đồng, đạt 94,8% so với dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ; đạt 75,4% so với mục tiêu 1 triệu tỷ đồng.

Thông tin thêm về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, trong giai đoạn đầu các địa phương giải ngân chậm, sau đó tăng tốc và hiện giải ngân 78%, nhưng vẫn còn địa phương giải ngân dưới 50%.

Có 80 địa phương là tỷ lệ giải ngân từ 50% đến 80% và đặc biệt là có 20 địa phương tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Đề nghị các đồng chí quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để giải ngân cho đạt. Chúng ta chỉ còn 2 tháng thôi, rất là lo ngại đối với 20 địa phương mà dưới 50% này.", ông Hoàng Nguyên Dinh nói.

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Từ rạch Bà Tiếng hồi sinh đến sức bật đầu tư công ở An Lạc (TP.HCM)

VOV.VN - Từ con kênh ô nhiễm thành tuyến đường khang trang, rạch Bà Tiếng là minh chứng cho hiệu quả đầu tư công tại phường An Lạc. Sự đồng thuận của người dân cùng cách điều hành sát sao từng công trình đang giúp địa phương đẩy nhanh giải ngân. Đây là địa phương vừa được TP biểu dương với phần thưởng đặc biệt.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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