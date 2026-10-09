TP.HCM tăng tốc giải ngân đầu tư công, hướng tới mục tiêu 100%

Sức bật ấn tượng từ cơ sở

Tại phường An Lạc, giải ngân vốn đầu tư công đang trở thành một trong những điểm sáng tiêu biểu ở cấp cơ sở. Tính đến hết tháng 9/2026, địa phương ước giải ngân hơn 1.200 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch vốn do Thành phố giao. Kết quả này có được nhờ sự chủ động duy trì bộ máy quản lý dự án ổn định, cùng phương châm kiểm soát tiến độ và tháo gỡ vướng mắc sát sao theo từng tuần của lãnh đạo phường.

“Phường An Lạc cam kết tập trung lãnh đạo, đôn đốc các dự án do phường quản lý, phối hợp kịp thời với các ban chuyên ngành Thành phố, quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026, sớm đưa công trình vào phục vụ nhân dân”, ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc khẳng định tại Hội nghị Thành ủy mới đây.

Bí thư phường An Lạc Lê Trương Hải Hiếu (ảnh: Hà An)

Đến hết tháng 9/2026, TP đã giải ngân đạt 75,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (nếu không tính 5% tiết kiệm để thực hiện dự án đường sắt thì đạt 74,3%)

Đây là kết quả của một hành trình "lội ngược dòng" ấn tượng. Bởi, từ chỗ quý I chỉ giải ngân 9,2% thì sang quý II tăng tốc lên 35%. Đặc biệt, đến quý III, TP bứt phá mạnh mẽ khi lượng vốn giải ngân trong quý còn cao hơn cả 6 tháng đầu năm. Tốc độ giải ngân tăng lên rõ rệt từ 43,2% trong tháng 7 lên 57,7% trong tháng 8 và 75,5% trong tháng 9.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, kết quả tích cực này có sự đóng góp then chốt từ các ban quản lý dự án chủ lực. Tiêu biểu như Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đạt 85,5%; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt 81,5%; Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị đạt 74,7%; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đạt 60,2%.

Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh. (ảnh: Hà Khánh)

Theo ông Hoàng Vũ Thanh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, dòng vốn đầu tư công đóng vai trò “vốn mồi” quan trọng để kích hoạt dòng vốn toàn xã hội.

“Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả trong giải ngân vốn đầu tư công. Chúng tôi tính toán được là 1 đồng vốn đầu tư công được đầu tư hiệu quả sẽ thu hút được khoảng 5,27 đồng vốn tư nhân và FDI”, ông nói.

Cách làm mới quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn

Thành phố áp dụng cơ chế điều hành vốn linh hoạt với tinh thần “không để vốn chờ công trình”. Qua 8 đợt điều chuyển vốn nội bộ, Thành phố kiên quyết chuyển hơn 45.000 tỷ đồng từ các dự án chậm tiến độ sang bổ sung cho các dự án giải ngân tốt, có khối lượng thi công thực tế.

Trong quí IV, TP.HCM xác định tiếp tục xử lý các điểm nghẽn để đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc phê duyệt giá đất để làm cơ sở giao đất, thu tiền sử dụng đất; việc lập song song các quy hoạch phân khu với Quy hoạch tổng thể TP.HCM nhằm đẩy nhanh thủ tục phòng cháy, chữa cháy cũng như đánh giá tác động môi trường.

TP.HCM quyết giải ngân 100% vốn đầu tư công. (ảnh minh họa: Hà Khánh)

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận, giải ngân vốn đầu tư công vốn là hạn chế của Thành phố trong nhiều nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, trong hai năm vừa qua, đặc biệt là 9 tháng năm 2026, bài toán đầu tư công đã được Thành phố giải quyết khá tốt.

Theo ông, từ các sở, ngành đến địa phương đều làm rất tốt việc này. Kết quả giải ngân hơn 75% trong 9 tháng, cao nhất trong 10 năm qua, là minh chứng cụ thể. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định, nếu Thành phố hỗ trợ được các nhà đầu tư giải ngân vốn FDI, giải ngân vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và giải quyết được bài toán thiếu vốn của nền kinh tế thì sẽ đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM, ngày 22/9. (ảnh: Hà Khánh)

Theo ông, nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề, trong khi thời gian còn lại rất ngắn. Do đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị giám đốc các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

“Đây là tốc độ giải ngân đầu tư công cao nhất trong 10 năm qua và với đà này, khả năng đến cuối năm sẽ giải ngân đủ 100%, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế rất tốt. Nếu chúng ta đẩy nhanh tốt việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư song song với giải ngân đầu tư công đang làm tốt, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số hoàn toàn nằm trong tầm tay. Đề nghị các sở, ngành hết sức lưu ý hai vấn đề này để phục vụ mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Được khẳng định.

Dù đạt được kết quả quan trọng nhưng khối lượng cần giải ngân trong các tháng còn lại của năm cũng không hề nhỏ. TP.HCM đang dồn toàn lực để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế và tạo đà phát triển bứt phá cho giai đoạn tiếp theo.

Theo Kho bạc Nhà nước khu vực II, đến hết tháng 9/2026, TP.HCM đã giải ngân 111.494 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 75,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn Thành phố triển khai (147.599,166 tỷ đồng). Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương (7.203,9 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã nộp cho ngân sách trung ương thì tỷ lệ giải ngân của Thành phố là 104.290 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 74,3% kế hoạch vốn (140.395,266 tỷ đồng). Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, TP.HCM là một trong các địa phương có khối lượng vốn giải ngân lớn và là một trong 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên bình quân chung của cả nước theo kết quả giải ngân tính đến ngày 30/9/2026 (bình quân cả nước đạt 62,9%)