TP.HCM dành gần 70% vốn đầu tư công để gỡ 28 điểm nghẽn giao thông



Sáng 11/10, Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM thực hiện chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 10/2026 với chủ đề “Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức”.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết, thành phố đang tập trung nguồn lực cho các dự án giao thông trọng điểm, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối nội đô và liên vùng.

Theo ông Lâm, TP.HCM là đầu mối giao thông lớn của vùng Đông Nam Bộ, hội tụ các phương thức vận tải từ hàng không, cảng biển, đường thủy đến đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. Tuy nhiên, mạng lưới đường đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu kết nối đồng bộ khiến hạ tầng giao thông tiếp tục chịu áp lực lớn.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm (ảnh chụp màn hình)

Thành phố dành nguồn vốn đầu tư công cho giao thông chiếm khoảng 70% tổng nguồn vốn đầu tư của TP. Từ nay đến 2030, TP xác định 28 điểm nghẽn giao thông trọng yếu để tập trung xử lý và đang triển khai 98 dự án để giải quyết các điềm nghẽn này. Trong đó ưu tiên các nút giao và tuyến đường cửa ngõ như Mỹ Thủy, An Phú, Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, cầu đường Nguyễn Khoái và cầu đường Bình Tiên. Thành phố cũng triển khai các nhà để xe thông minh, bãi xe ngầm và hoàn thiện hạ tầng phục vụ xe buýt sức chứa lớn.

Với giao thông liên vùng, TP.HCM tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung gồm các tuyến vành đai và cao tốc hướng tâm. Trong đó, Vành đai 3 giữ vai trò kết nối các khu công nghiệp trong vùng Đông Nam Bộ, tạo động lực phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa. Cùng với Vành đai 2, Vành đai 4, các tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, công nghiệp, tạo điều kiện phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

TP.HCM dành 70% tổng nguồn vốn đầu tư cho giao thông (ảnh minh họa: Hà An)

Ông Lâm nhấn mạnh, đường sắt đô thị là giải pháp căn cơ để đáp ứng nhu cầu đi lại của khoảng 14 triệu dân hiện nay và quy mô dân số dự kiến 25 triệu người trong tương lai.

TP.HCM hướng tới mạng lưới metro dài 1.500 km, đặt mục tiêu hoàn thành 255 km vào năm 2030 và đạt trên 500 km vào năm 2035. Các cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 188 của Quốc hội cho phép thành phố lập ngay dự án khả thi, áp dụng chỉ định thầu và rút ngắn thủ tục đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ.

Cũng theo ông Lâm, hiện TP.HCM có rất nhiều cơ chế, chính sách để hiện thực hóa các mục tiêu trên. Cụ thể từ 1/10, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực với các cơ chế phân cấp, phân quyền mở thêm dư địa để thành phố chủ động đầu tư hạ tầng; HĐND TP có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án quy mô trên 30.000 tỷ đồng; Thành phố cũng được chủ động phát hành trái phiếu, phát triển đô thị theo mô hình TOD và tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập để thực hiện trước đối với các dự án cấp bách.

"Luật phát triển đô thị Quốc hội đã ban hành và giao thẩm quyền cho thành phố TP.HCM được áp dụng rất nhiều cơ chế để thực thi nhanh thủ tục, rút gọn, huy động nguồn lực và đa dạng hóa các cái phương thức đầu tư. Để triển khai được thì phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành", ông Lâm nhấn mạnh.

Tổng quan bức tranh giao thông TP.HCM Về đường bộ được quy hoạch 3 tuyến vành đai (362 km), 8 tuyến cao tốc (445 km), 13 tuyến Quốc lộ đi ngang (500 km) cùng hệ thống trục chính và nút giao. Tuy nhiên, tỷ lệ đất giao thông mới đạt 13,67% (chỉ tiêu giai đoạn 2025-2030 là 16%-26%). Hệ thống khung chưa khép kín, mức phục vụ đường phố ở mức D (vận tốc trung bình 34,9 km/h), ùn tắc vẫn phức tạp tại 9 khu vực cửa ngõ và trung tâm. Về đường sắt, quy hoạch gồm 28 tuyến đường sắt đô thị (1.024 km). Tuyến Metro số 1 (19,7 km, 14 ga) đã vận hành thương mại chính thức, 9 tháng đầu năm vận chuyển khoảng 18,0 triệu lượt khách; tuyến Metro số 2 đã khởi công; thành phố cũng đang chuẩn bị đầu tư 11 tuyến khác với tổng chiều dài gần 500 km. Về đường thủy, cụm cảng Cát Lái - Hiệp Phước - Cái Mép Thị Vải cùng mạng lưới sông, kênh rạch giàu tiềm năng kết nối logistics, hàng hóa và du lịch. Tuyến buýt sông số 1 đạt khoảng 820.000 lượt khách/năm. Dù vậy, phương thức này chưa phát huy tối đa do luồng tuyến chưa đạt chuẩn kỹ thuật và thiếu bến bãi, điểm trung chuyển kết nối đường bộ. Về hàng không, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (quy hoạch 50 triệu khách/năm đến 2030) hiện khai thác vượt công suất thiết kế khi đạt trên 50 triệu lượt khách/năm; sân bay Côn Đảo đạt hơn 600.000 lượt khách/năm (quy hoạch 3 triệu khách/năm đến 2050). Về giao thông công cộng, hệ thống hiện mới đáp ứng khoảng 7% nhu cầu đi lại của người dân.