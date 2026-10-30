Từ rạch Bà Tiếng hồi sinh đến sức bật đầu tư công ở An Lạc (TP.HCM)

Từ kênh đen đến đường phố khang trang

Những người sống lâu năm bên rạch Bà Tiếng, phường An Lạc, TP.HCM cảm nhận rõ sự đổi thay của khu vực này. Con kênh đen, hôi thối, thường xuyên gây ngập úng ngày nào nay đã trở thành tuyến đường rộng rãi, sạch đẹp.

Đứng trước căn nhà khang trang, bà Nguyễn Hoa Cẩm Hương, ở Khu phố 23, phường An Lạc, nhớ lại: trước đây, con kênh có cống thoát nước nhỏ, rác ứ đọng, mùi hôi nồng nặc. Mưa lớn hay nhỏ đều gây ngập, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân.

Bà Nguyễn Hoa Cẩm Hương đứng trước căn nhà và con đường khang trang, nơi là con rạch ô nhiễm ngày nào (Ảnh: Hà Khánh)

Khi dự án cải tạo triển khai, gia đình bà bị thu hồi hơn 10 m² đất. Bù lại, con kênh ô nhiễm được thay bằng tuyến đường khang trang, khu vực trước nhà không còn ngập úng. Sau hơn 30 năm trông ngóng, bà Hương vui vì được thụ hưởng thành quả, nhưng cũng tiếc khi người cha đã không còn để chứng kiến sự đổi thay này.

"Hồi xưa ba mình về đây lập nghiệp thì kênh rạch không được vệ sinh mà bây giờ đứng đây, dòng kênh đã thay da đổi thịt rồi. Mình ước gì ba mình còn sống để nhìn nhận sự thay đổi này sau bao năm giải phóng. Cuộc sống có một sự thay đổi, người dân rất toại nguyện, đường sá đi rất là thuận lợi, cảnh quan hoàn toàn thay đổi", bà Hương nói.

"Đường sá thì khang trang, đẹp đẽ, người dân buôn bán thuận tiện hơn, đời sống như được nâng lên một tầm cao mới. Bây giờ thành phố mình cũng có nhiều dự án, đa số những dự án đó đều thiết thực. Thì tôi nghĩ là người dân rất đồng thuận, hưởng ứng chủ trương của Nhà nước, mở đường khang trang, sạch đẹp, ổn định cuộc sống dân sinh", anh Nguyễn Ngọc Thiện, một người dân trong khu vực cho biết thêm.

Con đường Rạch Bà Tiếng khang trang thay thế cho con rạch từng bị ô nhiễm (Ảnh: Hà Khánh)

Điểm đặc biệt nữa là nếu mới đến đây, khó ai hình dung bên dưới tuyến đường Rạch Bà Tiếng từ Vành đai trong đến đường Hồ Học Lãm là hệ thống cống hộp thay cho con kênh cũ. Chỉ đoạn từ đường Hồ Học Lãm đến rạch Nước Lên, kết nối với dự án Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, được xây dựng kênh hở và đường giao thông hai bên.

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Ban Quản lý dự án đầu tư phường An Lạc, phụ trách dự án rạch Bà Tiếng, cho biết công trình triển khai trong bối cảnh dịch bệnh, điều kiện thi công phức tạp. Để tạo đồng thuận, địa phương chủ động gặp gỡ từng hộ dân dọc tuyến dài hơn 2,2 km, công khai thông tin và giải thích lợi ích lâu dài của dự án. Sự chia sẻ, bàn giao mặt bằng của người dân là yếu tố quan trọng giúp công trình được triển khai thuận lợi.

Dự kiến trong năm nay, dự án sẽ thông suốt toàn tuyến, hoàn thiện đồng bộ hệ thống chiếu sáng công cộng, mảng xanh và các hạng mục phụ trợ để bàn giao chính thức.

Đoạn cuối đường Rạch Bà Tiếng tiếp giáp với đường ven kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (Ảnh: Hà Khánh)

Khi đưa vào vận hành, công trình phục vụ tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 330 ha, góp phần giải quyết ngập úng, cải thiện môi trường và tạo điều kiện để người dân sinh sống, buôn bán thuận tiện hơn. Ông Nguyễn Hoàng Phương cho biết.

"Khi dự án thực hiện triển khai đã công khai thông tin, công bố quy hoạch và cũng hỗ trợ tất cả các lĩnh vực. Địa phương tập trung cố gắng làm phải ra việc, rõ ràng, công trình dự án phải thiết thực cho người dân và cộng đồng xung quanh", ông Nguyễn Hoàng Phương thông tin thêm.

Đường Rạch Bà Tiếng khang trang (Ảnh: Hà An)

Dự án này có tổng vốn hơn 800 tỷ đồng. Năm 2026, kế hoạch vốn ban đầu là 90 tỷ đồng, sau đó điều chuyển một phần sang các dự án khác còn hơn 51 tỷ đồng. Đến giữa tháng 10, công trình đã giải ngân được 95% kế hoạch vốn sau điều chỉnh.

Đẩy nhanh giải ngân, tiếp sức hạ tầng dân sinh

Kết quả tại dự án rạch Bà Tiếng góp phần vào tiến độ giải ngân chung của phường An Lạc. Năm 2026, địa phương được giao 1.425 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến ngày 15/10, phường giải ngân 1.230 tỷ đồng, đạt hơn 86% kế hoạch. Nếu tính thêm 56 tỷ đồng khối lượng đã thực hiện, đang trình điều hòa vốn, tỷ lệ giải ngân dự kiến vượt 90%. Phường phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch trước khi kết thúc năm.

Kết quả này đến từ việc thay đổi phương thức điều hành, kiểm soát tiến độ đến từng công trình. Các dự án đều có biểu đồ đường Gantt theo tuần, được giao ban thường xuyên để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Địa phương đồng thời chủ động điều hòa vốn, ưu tiên các dự án có khả năng giải ngân tốt; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối với dự án nhóm C nhằm rút ngắn thủ tục.

Một góc phường An Lạc (Ảnh: Hà An)

Với thành tích giải ngân nổi bật trong quý III, phường An Lạc, thuộc địa bàn quận Bình Tân trước đây, vừa được TP.HCM khen thưởng bằng một công trình trị giá 200 tỷ đồng. Phần thưởng bổ sung nguồn lực để địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, phục vụ đời sống người dân.

Trao đổi với phóng viên VOV, Chủ tịch UBND phường An Lạc Nguyễn Quốc Khánh khẳng định, địa phương sẽ lựa chọn công trình phù hợp, bảo đảm sử dụng nguồn lực đúng quy định, hiệu quả, ưu tiên những nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Thông tin thêm, ông Nguyễn Minh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Lạc cho biết, ngay trong ngày nhận phần thưởng, lãnh đạo phường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan bàn phương án sử dụng hiệu quả nguồn lực này. Dự kiến, 11 trường học trên địa bàn sẽ được chỉnh trang, nâng cấp.

Ông Nguyễn Minh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Lạc (Ảnh: Hà Khánh)

“Với số tiền thưởng của thành phố, Ban cũng sẽ nỗ lực tham mưu với các phòng, ban để có các dự án thiết thực, đặc biệt là dự án trường học vì công tác giảng dạy là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, hiện nay một số tuyến hẻm đã có chủ trương thực hiện, giao vốn của phường rồi nhưng sẽ rà soát lại, tiếp tục bổ sung thêm nhằm đảm bảo phát triển về hạ tầng, giáo dục; đáp ứng lại phần thưởng xứng đáng mà thành phố đã tin tưởng giao cho phường.”, ông Nguyễn Minh Phong nói.

Những chuyển biến tại An Lạc cho thấy vai trò của chính quyền cơ sở trong thúc đẩy giải ngân đầu tư công, nhất là khi khối phường, xã đang quản lý nguồn vốn lớn. Sức bật từ cơ sở đang góp phần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công của TP.HCM. Từ tuyến đường trên rạch Bà Tiếng, đến những trường học dự kiến được nâng cấp, hiệu quả đầu tư được thể hiện qua những công trình phục vụ trực tiếp đời sống người dân.

Tại hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2026 gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn TP.HCM, ngày 15/10, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, khối phường, xã hiện quản lý khoảng 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, tỷ lệ giải ngân bình quân khoảng 72%. Đặc biệt, trong tháng 9, các phường, xã tăng tốc giải ngân hơn 26%. Điều này đóng góp rất lớn cho tổng khối lượng giải ngân của TP.HCM. Năm 2026, TP.HCM được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 147.000 tỷ đồng, cao nhất trong 34 địa phương, chiếm 14,6% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước. Đến hết ngày 30/9, thành phố đã giải ngân hơn 111.000 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch (nếu không tính 5% tiết kiệm nộp ngân sách Trung ương là 74,3%), cao hơn 26,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Riêng quý III, số vốn giải ngân cao gấp 1,16 lần kết quả 6 tháng đầu năm. Trong cả 3 tháng của quý III, TP.HCM được Bộ Tài chính đánh giá là một trong hai địa phương có giá trị giải ngân cao nhất cả nước, đồng thời có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026, trong quý IV, TP.HCM cần giải ngân thêm khoảng 36.000 tỷ đồng.