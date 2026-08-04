English
/ KHỞI NGHIỆP
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi Hội Nông dân

Thứ Ba, 19:19, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội thảo “Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của Chi hội Nông dân trong tình hình mới”, do Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày 4/8, cùng trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi hội trong bối cảnh tổ chức Hội có nhiều thay đổi sau sắp xếp đơn vị hành chính.

 

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk hiện có 102 cơ sở Hội với gần 300 nghìn hội viên. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố, yêu cầu chuyển đổi số, phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới đặt ra đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của chi hội theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Dak lak tim giai phap nang cao chat luong hoat dong chi hoi nong dan hinh anh 1
Hội thảo nhằm trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi hội nông dân trong bối cảnh tổ chức Hội có nhiều thay đổi sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động chi hội theo hướng sát với nhu cầu hội viên, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các chi, tổ hội nghề nghiệp gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị.

Bà Vũ Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Drăng chia sẻ kinh nghiệm của địa phương: “Muốn đồng hành với nông dân thì đầu tiên phải hiểu được họ cần cái gì để mình hỗ trợ cho đúng và cho trúng mục tiêu mình đề ra. Và sau khi sắp xếp ổn định mô hình mới thì lại tiếp tục tập huấn chi tiết, cầm tay chỉ việc cho từng đồng chí chi hội trưởng để triển khai và việc quản trị toàn bộ hệ thống văn bản điện tử cũng đã được tích hợp toàn bộ trên Google Form”.

Bên cạnh những mô hình hiệu quả, nhiều đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn trong hoạt động chi hội sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là yêu cầu chuyển đổi số đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

Dak lak tim giai phap nang cao chat luong hoat dong chi hoi nong dan hinh anh 2
Hội thảo thu hút hơn 300 đại biểu trong toàn tỉnh Đắk Lắk tham dự.

Bà Châu Thị Hồng Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Mỹ nêu kiến nghị từ thực tiễn ở cơ sở: “Kiến nghị Hội nông dân tỉnh tập huấn về chuyển đổi số, mở trực tiếp các lớp AI liên quan đến với từng chi, tổ hội ở cơ sở, để mọi người dân ở trên địa bàn xã đều biết và sử dụng công nghệ AI, đặc biệt là trong vấn đề hiện nay là lừa đảo trên không gian mạng là một vấn đề rất nhạy cảm.”

Các đại biểu thống nhất cho rằng việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động chi hội cần sớm được cụ thể hóa bằng những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, từng cơ sở Hội. Bà H’Giang Niê, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, các ý kiến, tham luận không chỉ chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hiệu quả mà còn đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội.

Dak lak tim giai phap nang cao chat luong hoat dong chi hoi nong dan hinh anh 3
Các ý kiến, tham luận đã chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Nông dân.

“Những nội dung được trao đổi thống nhất phải sớm được cụ thể hóa thành các chương trình, các kế hoạch và các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, từng chi hội. Vì vậy, mỗi cấp Hội nông dân, mỗi chi hội cần phát huy vai trò, tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của chi hội. Chúng tôi chúng tôi sẽ tổng hợp đầy đủ tất cả các ý kiến, kiến nghị để nghiên cứu bổ sung, đưa vào các nội dung chương trình trong thời gian tới”, bà H'Giang thông tin.

3-8-nong-dan-1.jpg

Đắk Lắk phát động phong trào nông dân thi đua gắn với chuyển đổi số

VOV.VN - Chiều 3/8, tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2031, định hướng gắn với chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp bền vững.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du lịch Đắk Lắk: Khám phá vẻ đẹp nguyên sơ khu rừng ngập nước Hòa Thịnh
Du lịch Đắk Lắk: Khám phá vẻ đẹp nguyên sơ khu rừng ngập nước Hòa Thịnh

VOV.VN - Trong tổng thể cảnh quan sông nước, núi non của Hòa Thịnh, có một khu rừng ngập nước độc đáo với hệ động thực vật phong phú. Với địa hình trải rộng được bao quanh là đồi núi và những con sông uốn lượn nên thơ, đây là tài nguyên quý giá đang được địa phương đưa vào quy hoạch phát triển du lịch.

Du lịch Đắk Lắk: Khám phá vẻ đẹp nguyên sơ khu rừng ngập nước Hòa Thịnh

Du lịch Đắk Lắk: Khám phá vẻ đẹp nguyên sơ khu rừng ngập nước Hòa Thịnh

VOV.VN - Trong tổng thể cảnh quan sông nước, núi non của Hòa Thịnh, có một khu rừng ngập nước độc đáo với hệ động thực vật phong phú. Với địa hình trải rộng được bao quanh là đồi núi và những con sông uốn lượn nên thơ, đây là tài nguyên quý giá đang được địa phương đưa vào quy hoạch phát triển du lịch.

Đắk Lắk yêu cầu công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng sau sắp xếp cơ sở giáo dục
Đắk Lắk yêu cầu công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng sau sắp xếp cơ sở giáo dục

VOV.VN - Chiều 3/8, tại họp cho ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu nại trong quá trình bố trí cán bộ.

Đắk Lắk yêu cầu công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng sau sắp xếp cơ sở giáo dục

Đắk Lắk yêu cầu công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng sau sắp xếp cơ sở giáo dục

VOV.VN - Chiều 3/8, tại họp cho ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương công khai tiêu chí lựa chọn hiệu trưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu nại trong quá trình bố trí cán bộ.

CÔNG NGHỆ
ĐỜI SỐNG
Du lịch