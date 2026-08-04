Đắk Lắk tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi Hội Nông dân

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk hiện có 102 cơ sở Hội với gần 300 nghìn hội viên. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố, yêu cầu chuyển đổi số, phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới đặt ra đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của chi hội theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Hội thảo nhằm trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi hội nông dân trong bối cảnh tổ chức Hội có nhiều thay đổi sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động chi hội theo hướng sát với nhu cầu hội viên, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các chi, tổ hội nghề nghiệp gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị.

Bà Vũ Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Drăng chia sẻ kinh nghiệm của địa phương: “Muốn đồng hành với nông dân thì đầu tiên phải hiểu được họ cần cái gì để mình hỗ trợ cho đúng và cho trúng mục tiêu mình đề ra. Và sau khi sắp xếp ổn định mô hình mới thì lại tiếp tục tập huấn chi tiết, cầm tay chỉ việc cho từng đồng chí chi hội trưởng để triển khai và việc quản trị toàn bộ hệ thống văn bản điện tử cũng đã được tích hợp toàn bộ trên Google Form”.

Bên cạnh những mô hình hiệu quả, nhiều đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn trong hoạt động chi hội sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là yêu cầu chuyển đổi số đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

Hội thảo thu hút hơn 300 đại biểu trong toàn tỉnh Đắk Lắk tham dự.

Bà Châu Thị Hồng Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Mỹ nêu kiến nghị từ thực tiễn ở cơ sở: “Kiến nghị Hội nông dân tỉnh tập huấn về chuyển đổi số, mở trực tiếp các lớp AI liên quan đến với từng chi, tổ hội ở cơ sở, để mọi người dân ở trên địa bàn xã đều biết và sử dụng công nghệ AI, đặc biệt là trong vấn đề hiện nay là lừa đảo trên không gian mạng là một vấn đề rất nhạy cảm.”

Các đại biểu thống nhất cho rằng việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động chi hội cần sớm được cụ thể hóa bằng những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, từng cơ sở Hội. Bà H’Giang Niê, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, các ý kiến, tham luận không chỉ chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hiệu quả mà còn đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội.

Các ý kiến, tham luận đã chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Nông dân.

“Những nội dung được trao đổi thống nhất phải sớm được cụ thể hóa thành các chương trình, các kế hoạch và các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, từng chi hội. Vì vậy, mỗi cấp Hội nông dân, mỗi chi hội cần phát huy vai trò, tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của chi hội. Chúng tôi chúng tôi sẽ tổng hợp đầy đủ tất cả các ý kiến, kiến nghị để nghiên cứu bổ sung, đưa vào các nội dung chương trình trong thời gian tới”, bà H'Giang thông tin.

Đắk Lắk phát động phong trào nông dân thi đua gắn với chuyển đổi số VOV.VN - Chiều 3/8, tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2031, định hướng gắn với chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp bền vững.