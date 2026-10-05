Nông dân Cần Thơ đổi mới cách làm, nâng cao giá trị nông sản

Nhiều nông dân ở thành phố Cần Thơ đang chủ động thay đổi cách làm để nâng cao hiệu quả sản xuất. Không chỉ tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, các mô hình còn mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm và sinh kế cho lao động địa phương. Đây cũng là những hướng đi cho thấy tư duy sản xuất nông nghiệp đang từng bước chuyển từ làm theo kinh nghiệm sang sản xuất gắn với nhu cầu thị trường và giá trị gia tăng.

Mô hình nuôi ong hữu cơ nâng cao giá trị nông sản Cần Thơ

Từ công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, anh Nguyễn Minh Tùng, ở xã Trường Khánh, thành phố Cần Thơ, đã rẽ hướng sang nghề nuôi ong. Sau hơn 10 năm gắn bó, từ vài thùng ong ban đầu, anh từng bước xây dựng mô hình sản xuất mật ong theo hướng hữu cơ, mang lại hiệu quả kinh tế.

Trên diện tích gần 1 ha, anh Tùng xây dựng khu nuôi ong kết hợp sơ chế, đóng gói sản phẩm. Anh nghiên cứu phương pháp nuôi ong nhiều tầng, tách riêng khu vực lấy mật và sinh sản, giúp đàn ong phát triển tự nhiên, đồng thời thu hoạch được mật đã chín, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Anh Nguyễn Minh Tùng (Cần Thơ) thành công với mô hình nuôi ong hữu cơ

Anh Nguyễn Minh Tùng chia sẻ: "Sau thời gian mà tôi dấn thân vào ngành chăn nuôi ong thì đến hiện tại cũng tương đối tự tin vì mình khẳng định được chất lượng với khách hàng. Cùng với đó, khi bà con sử dụng mật cũng cho những phản hồi rất tốt. Ngoài việc tôi sản xuất mật để cung cấp vào thị trường thì còn làm được nhiều việc công tác xã hội, như đào tạo được nhiều bà con có hoàn cảnh khó khăn cách nuôi ong, tạo được nhiều sinh kế cho bà con, nhất là phụ nữ yếu thế".

Hiện mỗi tháng, thương hiệu Ong Xanh của anh Tùng cung cấp ra thị trường từ 4 đến 5 tấn mật ong, giá bình quân khoảng 440.000 đồng/lít, mang về lợi nhuận hơn 100 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài tự nuôi, anh còn liên kết với các cơ sở khác để phát triển vùng nguyên liệu theo hướng hữu cơ, bảo đảm nguồn cung ổn định.

Không chỉ sản xuất mật ong, anh Tùng còn phát triển các sản phẩm như mật hoa nhãn, mật sáp, bánh tổ và nghiên cứu khai thác thêm các sản phẩm từ ong. Mô hình không chỉ nâng cao giá trị nghề nuôi ong mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và tạo thêm việc làm, sinh kế cho lao động địa phương.

Đưa củ sen lên sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường

Còn tại xã Hồ Đắc Kiện, nhiều nông dân đã chuyển đổi nhiều diện tích đất trồng lúa không hiệu quả sang trồng sen lấy củ. Trong đó, gia đình của chị Hồ Thị Thúy Hằng, 25 tuổi, có hơn 15 năm trồng sen. Để củ sen vươn xa, mang lại hiệu quả kinh tế, những năm gần đây, chị Hằng đã tận dụng các nền tảng số như Zalo, TikTok, Facebook và các sàn thương mại điện tử để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm.

Chị Hằng cho biết: "Những năm xảy ra dịch Covid-19, nông sản bán không được nên tôi thử đăng lên nền tảng số. Trước là Facebook, sau đó tôi đăng lên sàn thương mại điện tử. Thấy mọi người mua nhiều nên từ đó tôi bán củ sen trên sàn luôn".

Chị Hồ Thị Thuý Hằng (trái) đưa củ sen lên sàn số, mở rộng thị trường

Theo chị Hằng, hiện gia đình chị canh tác từ 80 đến 100 công sen, mỗi năm cung ứng gần 150 tấn nguyên liệu. Ngoài nguồn sen của gia đình, cơ sở còn liên kết thu mua của nông dân trong vùng. Mỗi ngày tiêu thụ khoảng 1,5 tấn củ sen, cao điểm đạt 2 tấn. Bên cạnh củ sen tươi, cơ sở còn sơ chế, chế biến củ sen cắt lát, sấy khô, củ sen gọt sẵn và hạt sen, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.

Mô hình cũng tạo việc làm cho lao động địa phương. Mỗi mùa thu hoạch cần từ 15 đến 20 lao động đào sen; khu vực sơ chế, đóng gói chủ yếu tạo việc làm cho phụ nữ trung niên và lớn tuổi. Thu nhập từ 200.000 - 300.000 đồng/người/ngày giúp nhiều gia đình có thêm nguồn thu ổn định.

Bà Ngô Thị Hạnh - người làm cho chị Hằng bày tỏ: "Nhờ chỗ chị Hằng mà tôi có công việc, có thu nhập để xoay xở trong gia đình. Giờ lớn tuổi rồi đâu có đi làm xa được. Chồng với con gái tôi cũng làm ở đây, cả gia đình đều có việc làm".

Từ việc ứng dụng nền tảng số vào tiêu thụ, mô hình của chị Hằng không chỉ mở rộng thị trường cho cây sen mà còn tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị nông sản và góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Luân canh cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu tại vùng ven biển

Là địa phương ven biển, xã Vĩnh Hải thường xuyên đối mặt với nắng nóng, khô hạn và thiếu nước sản xuất. Trước thực tế này, thay vì phụ thuộc vào cây hành tím truyền thống, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trong đó, dưa hấu và khoai lang được đưa vào luân canh với hành tím nhiều nhất, cho thấy hiệu quả kinh tế khá rõ nét.

Ông Huỳnh Thanh Long, ở ấp Mỹ Thanh, là một trong những hộ sớm chuyển sang trồng dưa hấu. Trước đây, gia đình ông chủ yếu trồng hành tím nhưng chi phí đầu tư cao, hiệu quả không ổn định. Sau khi tìm hiểu, ông quyết định đưa dưa hấu vào sản xuất, kết hợp luân canh với khoai lang nhằm tận dụng đất và hạn chế rủi ro thời tiết.

Nông dân xã Vĩnh Hải luân canh nhiều cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế

Nhờ dưa hấu bén rễ với đất giồng cát ven biển, trên diện tích 3 công đất, ông Long thu hoạch khoảng 5 tấn dưa mỗi công. Với giá bán từ 5.000 - 5.500 đồng/kg, có vụ lên tới 7.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt từ hơn 10 triệu đồng trở lên mỗi công chỉ sau khoảng 2 tháng chăm sóc.

Cũng theo ông Long, từ khi có nguồn nước sạch phục vụ sản xuất, việc chuyển sang trồng dưa hấu, trồng khoai lang luân canh với hành tím đã mang lại kết quả tích cực hơn. Sau mỗi vụ thu hoạch, bà con tiếp tục làm đất để xuống giống vụ mới, gần như không để đất nghỉ.

ông Long cho biết: "Nếu tôi chỉ trồng dưa hấu thì tháng mưa này sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy tôi trồng vụ khoai lang là tháng mưa, sau đó mình làm đất trồng dưa hấu. 1 công, nhiều người thu về từ 2 - 3 tấn hoặc hơn là có lợi nhuận. Chi phí nó cũng nhẹ , bởi vậy bây giờ đa số mọi người trồng khoai lang, tháng này là khoai lang nhiều lắm".

Không chỉ mang lại thu nhập, việc luân canh hành tím với dưa hấu, khoai lang… sẽ giúp người dân chủ động bố trí mùa vụ, phù hợp với điều kiện đất cát ven biển. Cùng với chuyển đổi cây trồng, hiện xã Vĩnh Hải cũng đang khuyến khích người dân ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, nâng cao kỹ thuật canh tác và liên kết sản xuất. Qua đó, để góp phần nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất, giúp nông dân cải thiện thu nhập và thích ứng tốt hơn với điều kiện biến đổi khí hậu.