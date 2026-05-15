TP.HCM đẩy mạnh hợp tác với EU trong các lĩnh vực chiến lược mới

Phát biểu tại sự kiện, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết năm 2026 đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng trong quan hệ hai bên, đặc biệt khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với bộ máy lãnh đạo được kiện toàn sau Đại hội Đảng lần thứ XIV. Trong bối cảnh đó, EU tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác ổn định, lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam trong các mục tiêu phát triển bền vững.

Theo Đại sứ Julien Guerrier, quan hệ kinh tế Việt Nam - EU đang tăng trưởng mạnh mẽ. Kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực năm 2020, kim ngạch thương mại song phương đã tăng hơn 50%, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và người dân hai bên. EU cũng là đối tác cung cấp nguồn vốn ODA lớn, hỗ trợ Việt Nam thông qua các sáng kiến như Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu và Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Nghi thức nâng ly chúc mừng Ngày châu Âu diễn ra tại TP.HCM

Một dấu mốc quan trọng trong năm 2026 là chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa vào tháng 1, qua đó nâng cấp quan hệ hai bên lên Đối tác chiến lược toàn diện. Tiếp đó, Diễn đàn đầu tư và kinh doanh Việt Nam - EU lần đầu tiên được tổ chức, quy tụ hơn 800 đại biểu, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới về đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - EU cũng được mở rộng sang nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, hạ tầng, công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực. Các chương trình hợp tác giáo dục, nghiên cứu như Erasmus+ hay Horizon Europe tiếp tục tạo điều kiện cho sinh viên, nhà khoa học Việt Nam tiếp cận môi trường quốc tế. Hiện khoảng 1 triệu người gốc Việt đang sinh sống tại 27 quốc gia thành viên EU, góp phần tăng cường kết nối giữa hai khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà trao đổi cùng Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM nhấn mạnh, Ngày châu Âu là dịp kỷ niệm Tuyên bố Schuman năm 1950 - nền tảng cho sự hình thành EU, đồng thời tôn vinh các giá trị hòa bình, hợp tác và phát triển.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1990), quan hệ Việt Nam - EU không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Đặc biệt, sau hơn 5 năm thực thi EVFTA, kim ngạch thương mại song phương duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 10% mỗi năm, đạt khoảng 76 tỷ USD vào năm 2025.

Trong tổng thể quan hệ đó, TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu trong thúc đẩy hợp tác với EU. Hiện thành phố có hơn 2.700 dự án đầu tư của doanh nghiệp châu Âu còn hiệu lực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà trao đổi với các đại biểu, khách mời tham dự sự kiện

Lãnh đạo TP.HCM cho biết, trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố đang đứng trước nhiều cơ hội tăng cường hợp tác với EU trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại - đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics xanh, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, hợp tác về giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa hai bên.

Ông Nguyễn Lộc Hà bày tỏ tin tưởng, với sự kết hợp giữa tầm nhìn phát triển bền vững của EU và tinh thần năng động, sáng tạo của TP.HCM, hai bên sẽ triển khai hiệu quả nhiều dự án hợp tác có giá trị, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững, bao trùm trong giai đoạn tới.