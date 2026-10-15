TP.HCM đề xuất dùng cát biển làm vật liệu thay thế trong san lấp mặt bằng

Ông Nguyễn Toàn Thắng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, đây là lần đầu tiên Thành phố rà soát toàn bộ quy hoạch vật liệu xây dựng như đá, đất và cát. Thành phố đã cho tích hợp và đặc biệt là quy hoạch tăng thêm độ sâu của các mỏ đá ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương từ 50 đến 150 mét. Vì trước đây, Thành phố quy hoạch độ sâu chỉ đảm bảo cho phạm vi, quy mô khi chưa sáp nhập. Sau hợp nhất, nếu Thành phố vẫn giữ độ sâu như cũ thì sản lượng đá cung rất thấp.

Nhu cầu cát san lấp ở TP.HCM lên đến 44 triệu m3 (Ảnh: Hoàng Minh)

Về thủ tục cấp phép, thủ tục gia hạn khai thác, thủ tục nâng công suất các mỏ này cũng được giảm từ 67 ngày xuống còn khoảng 20 ngày mới kịp thời đảm bảo được nguồn cung phù hợp.

Về vật liệu thay thế, Sở rà soát lại thì thấy hiện đá xây dựng và đất san lấp đáp ứng nhu cầu, nhưng cát thì không đủ nên đề xuất giải pháp là dùng cát biển thay thế. Sở đã khảo sát cát biển thay thế ở ngoài khơi khoảng 50 triệu mét khối và trong bờ khoảng 5 triệu mét khối. Nếu 55 triệu mét này được đưa vào sử dụng làm vật liệu thay thế san lấp thì sẽ đảm bảo được nguồn cung.

TP.HCM hiện chỉ có 5 triệu đến 8 triệu mét khối cát san lấp nhưng nhu cầu lên đến 44 triệu mét khối.