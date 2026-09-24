TP.HCM đón dòng vốn 325 triệu USD thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Cụ thể, Tập đoàn giáo dục EQuest và EQuest Capital (doanh nghiệp thuộc EQuest và là thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đã ký bản ghi nhớ (MoU) với Standard Chartered - Chi nhánh New York.

Lễ ký diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (trong khuôn khổ chuyến công tác tại New York), Đoàn công tác cấp cao của Chính phủ và CEO của VIFC-HCMC.

Nguồn vốn dự kiến huy động 325 triệu USD sẽ được giải ngân thông qua EQuest Capital trước khi được phân phối đầu tư vào các dự án hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục của EQuest. TP.HCM là địa bàn trọng điểm của kế hoạch này.

Lễ ký diễn ra với sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (trong khuôn khổ chuyến công tác tại New York)

Vốn này hướng tới việc xây dựng phân hiệu đại học công nghệ hiện đại tập trung đào tạo cử nhân và sau đại học về các lĩnh vực mũi nhọn như: Trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, khoa học dữ liệu, robot, bán dẫn, kỹ thuật hệ thống công nghiệp và y tế.

TP.HCM cần nguồn vốn lớn cho đầu tư hạ tầng và đào tạo nhân lực chất lượng cao

Thông qua hệ sinh thái tài chính cùng các chính sách và cơ chế ưu đãi về quản lý ngoại hối, thuế và khuôn khổ pháp lý quốc tế của VIFC-HCMC, EQuest Capital sẽ được tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiếp nhận, cấu trúc và triển khai nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào các dự án trọng điểm.

Đặc biệt, ngân hàng quốc tế Standard Chartered sẽ phối hợp cung cấp các sản phẩm tài chính, tín dụng và quản lý ngoại hối chuyên biệt dành riêng cho đội ngũ giảng viên, chuyên gia toàn cầu.

Nhà đầu tư rất quan tâm việc đầu tư vốn cho các dự án ở TP.HCM thông qua VIFC-HCMC

Về phía đơn vị kết nối, ông Richard Dean McClellan, CEO của VIFC-HCMC, cho rằng đây sự hợp tác là minh chứng thực tế cho sứ mệnh của trung tâm tài chính này: đưa các định chế tài chính quốc tế đến với những dự án đầu tư dài hạn tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính toàn cầu và thúc đẩy chủ trương xã hội hóa giáo dục.

Sau lễ ký kết, các bên sẽ tiếp tục hoàn thiện cấu trúc tài chính và lộ trình triển khai chi tiết cho từng dự án, bảo đảm việc giải ngân được thực hiện minh bạch và đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý cần thiết. Việc huy động và giải ngân vốn sẽ được thực hiện theo tiến độ thực tế.