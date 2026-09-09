TP.HCM sẽ huy động vốn làm metro, cảng biển thông qua VIFC-HCMC

Ngày 9/9, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TP.HCM (VIFC-HCMC) tổ chức họp tham vấn dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố. Trọng tâm là quy định phát hành trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình ngay tại trung tâm tài chính.

Khu vực Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ở TP.HCM

Cuộc họp có sự tham gia của 50 đại biểu từ các cơ quan quản lý Trung ương, địa phương, tổ chức tài chính quốc tế và giới chuyên gia.

Mục tiêu của việc phát hành trái phiếu là khơi thông nguồn vốn trung, dài hạn cho các dự án trọng điểm, như: Metro, logistics và năng lượng...

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch VIFC-HCMC

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch VIFC-HCMC, nhấn mạnh: “Đây sẽ là một trong những sản phẩm nền tảng đầu tiên của VIFC-HCMC. Kênh huy động vốn mới này giúp kết nối nhu cầu hạ tầng khổng lồ với dòng tiền trong và ngoài nước, đồng thời giảm tải áp lực cho ngân sách và tín dụng ngân hàng”.

Đại biểu tham dự cuộc họp tham vấn ý kiến

Xoay quanh dự thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận về cơ sở pháp lý, cấu trúc phát hành, đồng tiền định danh, kỳ hạn và bài toán quản trị rủi ro tỷ giá, thanh khoản. Nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm phát triển trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, qua đó mở rộng cơ sở nhà đầu tư ngoại tham gia vào thị trường vốn tại VIFC.

Trên cơ sở các góp ý, VIFC-HCMC sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình HĐND TP.HCM thông qua, tạo khung pháp lý chính thức.

Hiện cơ quan này đang chuẩn bị danh mục hơn 21 dự án hạ tầng, trong đó sàng lọc 5-7 dự án có tính khả thi cao nhất để ưu tiên mời gọi các nhà đầu tư chiến lược.