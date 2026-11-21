Ưu tiên xử lý 28 điểm nghẽn giao thông

TP.HCM là đầu mối giao thông của cả nước và khu vực, với đầy đủ các loại hình vận tải gồm hàng không, cảng biển, đường thủy nội địa, đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường bộ.

Cụ thể, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phục vụ khoảng 42 triệu hành khách mỗi năm, chiếm 37% thị phần cả nước. Cụm cảng biển TP.HCM xử lý khoảng 65% sản lượng hàng container toàn quốc và nằm trong nhóm 25 cảng biển có sản lượng hàng hóa lớn nhất thế giới.

Tại chương trình Dân hỏi – Chính quyền trả lời tháng 10/2026, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM nhìn nhận, mạng lưới giao thông hiện hữu còn thiếu so với quy chuẩn, quỹ đất phát triển hạ tầng hạn chế và kết nối giữa các phương thức vận tải chưa đồng bộ.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM (ảnh: Hà An)

Theo ông, TP.HCM hiện có 28 điểm nghẽn có nguy cơ ùn tắc thường xuyên, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động kinh tế. Để giải quyết, Thành phố ưu tiên khoảng 70% tổng vốn đầu tư công cho 98 dự án giao thông trọng điểm, đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 28 điểm nghẽn vào năm 2030.

Ông Trần Quang Lâm cho biết thêm, TP.HCM đang tập trung hoàn thiện hạ tầng kết nối vùng và đẩy nhanh tiến độ các tuyến metro.

"Khi chúng ta hợp nhất TP.HCM mới, chúng ta đã có Nghị quyết của Đại hội Đảng và Chương trình 03 của Đại hội để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm hạ tầng giao thông theo Nghị quyết của Trung ương. Đó là chúng ta phải giải quyết căn cơ các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và hoàn thành ngay hệ thống hạ tầng khung, hạ tầng liên kết vùng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành hệ thống giao thông sức chở lớn là hệ thống metro", ông Trần Quang Lâm nói.

Huy động vốn tư nhân, tận dụng TOD

Theo Sở Tài chính TP.HCM, giai đoạn 2026–2030, thành phố dự kiến sử dụng khoảng 1,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công để dẫn dắt các nguồn vốn xã hội. Trong đó, thành phố dự kiến bố trí khoảng 140.000 tỷ đồng ngân sách tham gia các dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), ưu tiên những công trình có khả năng mở rộng kết nối và tạo điều kiện phát triển kinh tế.

TP.HCM định hướng dùng vốn ngân sách TP để huy động vốn tư nhân (ảnh minh họa: Hà An)

"Với định hướng này thì dự kiến có khoảng 140.000 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố cùng tham gia vào các dự án theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP). Với số vốn này, thành phố dự kiến thu hút được khoảng hơn 800.000 tỷ đồng. Khi đó sẽ đạt được kết quả, hiệu quả là “1 đồng vốn của nhà nước huy động được 6 đồng vốn của tư nhân”, ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết.

Ngoài ra, TP.HCM cũng triển khai mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) quanh các ga metro và nút giao vành đai. Thành phố chủ động chuẩn bị công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để tạo quỹ đất sạch đưa ra đấu giá.

Theo ông Bùi Anh Huấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, Luật Phát triển đô thị và các cơ chế đặc thù cho đường sắt tạo điều kiện để thành phố chuẩn bị quỹ đất sớm và dùng nguồn thu từ TOD để tái đầu tư.

TP.HCM đang là đại công trường với loạt dự án triển khai (ảnh: Hà An)

"Chúng ta được tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện trước hoặc tiến hành công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm trước khi có quyết định thu hồi đất. Và đặc biệt là thành phố được giữ lại 100% nguồn thu từ quỹ đất phát triển TOD để tái đầu tư cho đường sắt đô thị cũng như các dự án giao thông khác", ông Bùi Anh Huấn nói.

Khi triển khai các dự án, TP.HCM áp dụng nguyên tắc “6 rõ”, xác định rõ người phụ trách, công việc, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn và kết quả phải bàn giao.

Hiện nay, TP.HCM như một đại công trường với loạt dự án giao thông lớn đồng loạt triển khai và bám sát tiến độ, hứa hẹn về một hệ thống giao thông kết nối hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu phát triển, góp phần vào sự phát triển của cả nước.