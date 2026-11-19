

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong.

Dự án khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm nằm trên địa bàn xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), cửa ngõ Tây Bắc TP. Dự án kết nối trực tiếp với Vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, trục Quốc lộ 22, Bến xe An Sương, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác thuộc TP và các vùng sản xuất trọng điểm như Tây Ninh, Bình Dương (cũ) và TP Đồng Nai.

Đặc biệt, trên tổng diện tích 191,6 ha, dự án có mật độ xây dựng chỉ khoảng 20%, cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người dân.

Bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup. (Ảnh: Hà An)

Theo bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, dự án quy hoạch nhà ở để bán và cho thuê đồng thời với trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng, kỳ vọng sẽ góp phần giúp hàng chục nghìn gia đình lao động ổn định chỗ ở, việc làm, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài với thành phố.

Dự án bố trí quỹ đất cho hệ thống gồm 13 trường các cấp học; 1 bệnh viên đa khoa, 4 trạm y tế. Đặc biệt là dự án dành tới hơn 45 ha cho hệ thống hồ cảnh quan và hồ điều hòa, cùng gần 30 ha cho hệ thống công viên, giúp vừa điều tiết lượng nước mưa, hạ nền nhiệt độ trong khu vực.

Dự án triển khai tại khu đất rộng hơn 190 ha. (Ảnh: Hà An)

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, gắn an sinh với tăng trưởng kinh tế. Giai đoạn 2026–2030, TP.HCM được Chính phủ giao chỉ tiêu hơn 194.000 căn trong mục tiêu phát triển hơn 1 triệu căn trên cả nước.

Theo ông, với quy mô gần 200 ha, hệ thống trường học, bệnh viện, công trình văn hóa, thể thao cùng khả năng kết nối giao thông, dự án nhà ở xã hội Bà Điểm sẽ góp phần phát triển đô thị và kinh tế - xã hội ở cửa ngõ Tây Bắc.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Đảng, Quốc hội và Chính phủ xác định phát triển nhà ở xã hội là một trụ cột an sinh, cần gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Ông đánh giá cao kết quả của TP.HCM khi quy hoạch hơn 1.400 ha đất cho nhà ở xã hội, đăng ký đầu tư gần 200.000 căn, đã hoàn thành hơn 18.000 căn và đang triển khai khoảng 28.000 căn.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu. (Ảnh: Hà An)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá, nhà ở xã hội Bà Điểm thuộc nhóm dự án nhà ở xã hội có quy mô hàng đầu cả nước, với mật độ xây dựng thấp và hệ thống tiện ích được quy hoạch đồng bộ.

Ông ghi nhận sự tham gia của Vingroup vào phát triển nhà ở xã hội tại nhiều địa phương; đồng thời đề nghị UBND TP.HCM tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục. Chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ mới trong thi công để bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, sớm đưa nhà ở vào sử dụng.

"Có thể nói những kết quả bước đầu cho thấy TP.HCM là một trong những địa phương luôn luôn tiên phong đi đầu trong cả nước về công tác phát triển nhà ở xã hội và đã có nhiều kết quả rất là mừng, tạo ra nhiều những chỗ ở cho người lao động thu nhập thấp, công nhân ở các khu công nghiệp. Chúng tôi tin tưởng rằng dự án nhà ở xã hội xã Bà Điểm được khởi công ngày hôm nay sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp nhiều hơn nữa nơi ở cho người dân của thành phố", Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.