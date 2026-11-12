Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề KT-XH trên địa bàn chiều 12/11, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là phát triển mô hình Bản sao số đô thị (Digital Twin), phục vụ quản lý, điều hành và ra quyết định.

Mô hình này cho phép mô phỏng, dự báo quy hoạch, đánh giá các phương án phát triển, cải tạo và chỉnh trang đô thị. Đồng thời, mô hình hỗ trợ quản lý, giám sát hoạt động đầu tư xây dựng tại từng khu vực, đánh giá tác động của các dự án đến hạ tầng kỹ thuật, giao thông, ngập lụt và môi trường. Qua đó, thành phố có thêm cơ sở lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu.

TP.HCM phát triển Bản sao số đô thị phục vụ quy hoạch và chống ngập. (Ảnh minh họa: Hà An)

Cùng với Bản sao số đô thị, TP.HCM tập trung xây dựng Kho dữ liệu dùng chung để kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương, khắc phục tình trạng phân tán, thiếu đồng bộ. Thành phố cũng phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp khai thác theo quy định.

Các nhiệm vụ nghiên cứu về hệ thống thông tin địa lý (GIS) dùng chung, tích hợp dữ liệu và hỗ trợ quản lý cấp xã đang hình thành những nền tảng có khả năng mở rộng. Thành phố đã công bố 22 bài toán lớn, lựa chọn 3 bài toán để tập trung giải quyết.

Để tránh đầu tư phân tán, thành phố xác định Nhà nước đặt hàng, điều phối và xây dựng nền tảng dùng chung; viện, trường nghiên cứu, phát triển giải pháp; doanh nghiệp phát triển công nghệ, kiểm chứng, triển khai và mở rộng sản phẩm.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, nguyên tắc xuyên suốt là không đầu tư công nghệ theo phong trào, không xây dựng các hệ thống riêng lẻ thiếu kết nối. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ nhu cầu, cơ quan sử dụng, khả năng tích hợp với hạ tầng hiện có và hiệu quả đầu ra.

Bên cạnh đó, thành phố chuẩn hóa chuyển đổi số cấp xã, ứng dụng trợ lý ảo AI hỗ trợ cán bộ xử lý công việc và phục vụ người dân trực tuyến 24/7. Hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được xác định là thước đo cho quá trình chuyển đổi số.

Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề KT-XH trên địa bàn TP.HCM chiều 12/11 (ảnh: Hà An)

Thành phố xác định phát triển công nghệ chiến lược phải gắn với nhu cầu thực tiễn, có địa chỉ ứng dụng cụ thể và khả năng tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống, sản xuất. Đến tháng 10/2026, trong 64 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu, có 15 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, sản phẩm công nghệ chiến lược.

Cụ thể, TP.HCM đã thử nghiệm GIS quản lý bệnh truyền nhiễm tại 8 trường, rút thời gian xử lý ca nghi ngờ từ 2 ngày xuống 1 giờ; nghiên cứu nền tảng GIS dùng chung cấp xã và bàn giao dây chuyền sản xuất muối hải sản từ muối sạch Cần Giờ. Hiệu quả khai thác, giá trị kinh tế đang được đánh giá để công bố trong tháng 12/2026.