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Cải chính

TP.HCM hoàn tất gỡ vướng cho 650 dự án tồn đọng kéo dài

Thứ Tư, 19:26, 23/09/2026
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VOV.VN - Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, đến nay Thành phố có 650 dự án tồn đọng kéo dài được tháo gỡ vướng mắc.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa thông tin về kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài tính đến ngày 15/9.

Theo HoREA, công tác tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng tại TP.HCM đã được triển khai qua nhiều giai đoạn. UBND TP.HCM đã thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng, giao Sở Tài chính làm cơ quan thường trực. Qua rà soát ban đầu, Thành phố thống kê 838 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài.

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TP.HCM tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án (Ảnh: Duy Phương)

Sau đó, Thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp rà soát, thống kê bổ sung và xử lý dự án. Tính đến ngày 5/9, có 1.338 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài được đăng ký trên Hệ thống 45 của Sở Tài chính, với tổng diện tích hơn 30.691ha và tổng giá trị đầu tư 658.084 tỷ đồng.

Trước thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 29/2026, TP.HCM đã xử lý 417 dự án. Sau khi thực hiện Nghị quyết số 29 của Quốc hội, Sở Tài chính đã tổng hợp 921 dự án, gồm 421 dự án chuyển tiếp và 500 dự án đăng ký bổ sung.

Sau 3 tháng triển khai, 233/921 dự án, tương đương 25,3%, đã hoàn tất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với 688 dự án còn lại, chiếm 74,7%, các sở, ngành đã đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới. Như vậy, tính chung các giai đoạn đã có 650 dự án tồn đọng, kéo dài tại TP.HCM đã hoàn tất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo HoREA, trong 7 tháng đầu năm 2026, TP.HCM có 37 dự án bất động sản, nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn, cung cấp tổng cộng 27.374 căn nhà, gồm 21.165 căn hộ chung cư và 6.209 căn nhà thấp tầng, tăng 1,64 lần so với năm 2025.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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