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Tuyên Quang: Phân nhóm để xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng

Thứ Sáu, 09:31, 18/09/2026
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VOV.VN - Theo báo cáo của Tổ công tác tháo gỡ khó khăn (Tổ công tác 1502) tỉnh Tuyên Quang, tính đến ngày 8/9, tổ đã tiếp nhận và rà soát 132 dự án sử dụng ngân sách nhà nước tồn đọng, kéo dài.

Qua quá trình kiểm tra thực tế và đối chiếu hồ sơ, Tổ công tác 1502 tỉnh Tuyên Quang xác định có 131 dự án đã được phân loại thành 6 nhóm: Nhóm dự án đề nghị đưa ra khỏi danh mục dự án tồn đọng, kéo dài: 34 dự án; nhóm dự án đề nghị tiếp tục bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện để đầu tư hoàn thiện theo dự án đã phê duyệt: 42 dự án; nhóm dự án đề nghị điểm dừng kỹ thuật, cắt giảm quy mô đầu tư để thi công hoàn thành và quyết toán dự án: 16 dự án; nhóm dự án chưa triển khai thi công, mới thực hiện bước chuẩn bị dự án, đề nghị dừng thực hiện: 19 dự án; nhóm dự án đề nghị chuyển về xã/phường làm chủ đầu tư: 07 dự án; nhóm dự án có vướng mắc khác: 13 dự án.

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Tuyên Quang phân nhóm để xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng

Để xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, trong những tháng cuối năm 2026, Tuyên Quang xây dựng phương án xử lý đối với từng nhóm công trình. Cụ thể:

Đối với nhóm dự án hoàn thiện thủ tục và tiếp tục bố trí vốn, các chủ đầu tư tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành. 

Với các công trình đã hoàn thành thi công nhưng vướng mắc về hồ sơ nghiệm thu, quyết toán, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính và các ngành chức năng để tháo gỡ dứt điểm, nhanh chóng đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. 

Nhóm dự án cần điểm dừng kỹ thuật hoặc dừng chủ trương đầu tư, giao các chủ đầu tư phối hợp với các sở chuyên ngành rà soát kỹ lưỡng, xác định chính xác điểm dừng kỹ thuật đối với những hạng mục, dự án không còn hiệu quả hoặc không còn phù hợp để tiến hành lập thủ tục dừng chủ trương đầu tư và thực hiện quyết toán dứt điểm tránh thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước. 

Đối với các công trình dở dang nhưng vẫn có khả năng phát huy hiệu quả, cần tập trung rà soát, sắp xếp và bố trí nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thiện, sớm đưa công trình vào khai thác.

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Tuyên Quang phát động “chiến dịch” giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Theo báo cáo của Sở Tài chính Tuyên Quang, tổng nguồn vốn được giao năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang là trên 17.189 tỷ đồng, trong đó vốn năm 2025 kéo dài trên 7.236 tỷ đồng; vốn kế hoạch năm 2026 trên 9.952 tỷ đồng, vốn kế hoạch giao đầu năm 3.461,3 tỷ đồng, vốn kế hoạch bổ sung trong năm 6.491,5 tỷ đồng.

CTV Thành Tuyên/VOV.VN
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