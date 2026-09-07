TP.HCM hoàn thiện cơ chế phát triển Khu thương mại tự do và Khu logistics tích hợp

Chiều 7/9, Sở Công thương TP.HCM tổ chức Hội nghị Tham vấn các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và cơ quan chức năng của Thành phố về dự thảo nghị quyết này.

Theo đại diện Hiệp hội Cảng biển và Logistics TP.HCM, dự thảo nghị quyết cần bổ sung nhóm dịch vụ logistics và các dịch vụ giá trị gia tăng liên quan. Trong đó có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong khu phi thuế quan vào danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng ưu đãi.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hiệp hội cũng đề xuất tăng cường tính minh bạch và khả năng phối hợp giữa các cơ quan quản lý, thông qua việc công bố danh mục thủ tục hành chính kèm thời hạn giải quyết; kết nối dữ liệu với cơ quan hải quan và cảng vụ hàng hải; đồng thời thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ với doanh nghiệp.

Ông Dương Minh Thắng – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và kho vận Viettel Post –TTC

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Dương Minh Thắng – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và kho vận Viettel Post –TTC cho rằng, Khu logistics tích hợp cần được nhìn nhận như một hạ tầng kinh tế đa chức năng, kết nối từ sản xuất, thương mại, cảng biển đến thương mại điện tử, logistics xuyên biên giới, fulfillment, giao nhận và dữ liệu. Theo quan điểm này, trọng tâm không phải là gia tăng diện tích kho bằng mọi giá, mà là xây dựng năng lực logistics đúng vị trí, đúng chức năng, có khả năng mở rộng và được kết nối bằng dữ liệu.

Về cơ sở hạ tầng, các đại biểu cũng góp ý trong nghị quyết cần có lộ trình cụ thể kết nối hành lang giao thông giữa các cảng biển và khu vực bên ngoài, để giảm thiểu thời gian hàng hóa phải nằm ở cảng biển, trung bình chờ 6,2 ngày như hiện nay.

Dự kiến cuối tháng 9/2026, UBND TP.HCM sẽ trình Hội đồng nhân dân TP.HCM về dự thảo nghị quyết này.