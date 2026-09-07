English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM hoàn thiện cơ chế phát triển Khu thương mại tự do và Khu logistics tích hợp

Thứ Hai, 22:59, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 4560 thành lập Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ và Khu logistics tích hợp, thành phố giao Sở Công thương chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết về Khu thương mại tự do (FTZ) và Khu logistics tích hợp (ILZ) trên địa bàn Thành phố.

Chiều 7/9, Sở Công thương TP.HCM tổ chức Hội nghị Tham vấn các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và cơ quan chức năng của Thành phố về dự thảo nghị quyết này.

Theo đại diện Hiệp hội Cảng biển và Logistics TP.HCM, dự thảo nghị quyết cần bổ sung nhóm dịch vụ logistics và các dịch vụ giá trị gia tăng liên quan. Trong đó có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong khu phi thuế quan vào danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng ưu đãi.

tp.hcm hoan thien co che phat trien khu thuong mai tu do va khu logistics tich hop hinh anh 1
Đại biểu tham dự hội nghị

Hiệp hội cũng đề xuất tăng cường tính minh bạch và khả năng phối hợp giữa các cơ quan quản lý, thông qua việc công bố danh mục thủ tục hành chính kèm thời hạn giải quyết; kết nối dữ liệu với cơ quan hải quan và cảng vụ hàng hải; đồng thời thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ với doanh nghiệp.

tp.hcm hoan thien co che phat trien khu thuong mai tu do va khu logistics tich hop hinh anh 2
Ông Dương Minh Thắng – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và kho vận Viettel Post –TTC

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Dương Minh Thắng – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và kho vận Viettel Post –TTC cho rằng, Khu logistics tích hợp cần được nhìn nhận như một hạ tầng kinh tế đa chức năng, kết nối từ sản xuất, thương mại, cảng biển đến thương mại điện tử, logistics xuyên biên giới, fulfillment, giao nhận và dữ liệu. Theo quan điểm này, trọng tâm không phải là gia tăng diện tích kho bằng mọi giá, mà là xây dựng năng lực logistics đúng vị trí, đúng chức năng, có khả năng mở rộng và được kết nối bằng dữ liệu.

Về cơ sở hạ tầng, các đại biểu cũng góp ý trong nghị quyết cần có lộ trình cụ thể kết nối hành lang giao thông giữa các cảng biển và khu vực bên ngoài, để giảm thiểu thời gian hàng hóa phải nằm ở cảng biển, trung bình chờ 6,2 ngày như hiện nay.

Dự kiến cuối tháng 9/2026, UBND TP.HCM sẽ trình Hội đồng nhân dân TP.HCM về dự thảo nghị quyết này.

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng khởi động dự án hạ tầng đầu tiên tại Khu thương mại tự do
Đà Nẵng khởi động dự án hạ tầng đầu tiên tại Khu thương mại tự do

VOV.VN - Sáng 27/8, Dự án Khu Thương mại tự do Đà Nẵng - Vị trí số 2 (EAGLE FTZ) chính thức được khởi động, đánh dấu bước đi đầu tiên trong quá trình hiện thực hóa mô hình Khu Thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam.

Đà Nẵng khởi động dự án hạ tầng đầu tiên tại Khu thương mại tự do

Đà Nẵng khởi động dự án hạ tầng đầu tiên tại Khu thương mại tự do

VOV.VN - Sáng 27/8, Dự án Khu Thương mại tự do Đà Nẵng - Vị trí số 2 (EAGLE FTZ) chính thức được khởi động, đánh dấu bước đi đầu tiên trong quá trình hiện thực hóa mô hình Khu Thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam.

TP.HCM thành lập Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển rộng hơn 4.174 ha
TP.HCM thành lập Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển rộng hơn 4.174 ha

VOV.VN - Khu Thương mại tự do được tổ chức thành các khu chức năng, bao gồm khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

TP.HCM thành lập Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển rộng hơn 4.174 ha

TP.HCM thành lập Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển rộng hơn 4.174 ha

VOV.VN - Khu Thương mại tự do được tổ chức thành các khu chức năng, bao gồm khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do
Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do

VOV.VN - Với hàng loạt cơ chế, chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do

Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do

VOV.VN - Với hàng loạt cơ chế, chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp