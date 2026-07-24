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TP.HCM thành lập Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển rộng hơn 4.174 ha

Thứ Sáu, 15:32, 24/07/2026
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VOV.VN - Khu Thương mại tự do được tổ chức thành các khu chức năng, bao gồm khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

UBND TP.HCM vừa có Quyết định số 4560/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ (gọi tắt là Khu Thương mại tự do) tại phường Tân Phước và phường Tân Hải (trước đây thuộc TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), có quy mô 4.174,35 ha.

TP.HCM định hướng phát triển Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ trở thành mô hình tiên phong, thí điểm và tích lũy kinh nghiệm với các thể chế vượt trội; môi trường đầu tư và thương mại tự do theo tiêu chuẩn quốc tế để thúc đẩy đổi mới thể chế.

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Khu Thương mại tự do TP.HCM được chia làm 3 giai đoạn phát triển

Khu này sẽ là đầu mối kết nối sản xuất, thương mại, dịch vụ của TP.HCM với khu vực và thế giới; là động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng phát triển thành phố trở thành Trung tâm kinh tế biển trong khu vực Đông Nam Á; tạo không gian phát triển nhanh, bền vững, hội nhập cho Vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ sẽ lấy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn làm trọng tâm và động lực phát triển gắn với trung tâm logistics xanh, cụm cảng biển và Cảng trung chuyển hàng hóa quốc tế đóng vai trò là đầu mối quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua gắn kết chặt chẽ giữa Cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, Cảng trung chuyển Quốc tế Cần Giờ và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đây sẽ là trung tâm sản xuất xanh, xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tích hợp công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường; là trung tâm đổi mới sáng tạo với cơ sở hạ tầng tích hợp, thông minh, hiện đại; là trung tâm thu hút nhân tài và trụ sở chính khu vực của các tập đoàn đa quốc gia về logistics, dịch vụ hàng hải, thương mại quốc tế,…

Khu Thương mại tự do TP.HCM được chia làm 3 giai đoạn phát triển. Trong giai đoạn 2026-2030 tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các phân khu hiện hữu; kiện toàn bộ máy quản lý, vận hành, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển hạ tầng giao thông kết nối và triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai nhanh chóng các phân khu…

Giai đoạn 2031-2035 đẩy mạnh phát triển Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ dựa trên nền tảng hạ tầng đã được thiết lập, các cơ chế ưu đãi để thu hút đầu tư; đưa vào hoạt động toàn bộ các khu chức năng. Giai đoạn sau năm 2035, đưa Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ là hạt nhân của Trung tâm kinh tế biển vùng Đông Nam Bộ, trở thành cảng trung chuyển lớn nhất cả nước, tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế.

Cơ chế chính sách đối với Khu Thương mại tự do được quy định tại Nghị quyết 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 260/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội. Nhằm tăng sức hấp dẫn để tạo điều kiện thu hút đầu tư và đảm bảo tính cạnh tranh của Khu Thương mại tự do, trong quá trình thực hiện, một số cơ chế chính sách sẽ tiếp tục được UBND TP.HCM đề xuất nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư.

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Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do

VOV.VN - Với hàng loạt cơ chế, chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng.

 

Minh Hạnh/VOV-TP.HCM
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