Lý do bãi bỏ là Khu đất dự án Bến tàu du lịch Nam Sài Gòn (phường Tân Hưng, thuộc Quận 7 cũ) thuộc trường hợp phải tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, Văn bản số 6063/2015 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và Quyết định số 4019/2017 - đều do UBND Thành phố ban hành, chưa phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, cũng như không có cơ sở xem xét, xử lý chuyển tiếp.

Hủy giao đất dự án bến tàu cho Saigontourist do khu đất phải đấu giá (Ảnh: Duy Phương)

Do đó, UBND Thành phố quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 4019 về việc cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Saigontourist Group) thuê đất để đầu tư xây dựng Bến tàu du lịch Nam Sài Gòn tại Khu đô thị mới Nam Thành phố (Phú Mỹ Hưng).

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý Phát triển đô thị Thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố, UBND phường Tân Hưng, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên cung cấp hồ sơ, tài liệu pháp lý khu đất này.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận bàn giao khu đất để quản lý và đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định.

UBND phường Tân Hưng được giao tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và quy hoạch đối với khu đất; kịp thời kiểm tra, xử lý vi phạm, nếu có, theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Bến tàu du lịch Nam Sài Gòn là dự án phát triển hạ tầng du lịch đường sông do Saigontourist Group đề xuất và quy hoạch tại khu vực liền kề Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Quận 7 cũ). Quy mô đề xuất diện tích khoảng 3.700 m2 bao gồm cầu tàu du lịch, nhà chờ và khu vực bến đỗ phục vụ ca nô, tàu du lịch đường sông. Mục tiêu của dự án là kết nối các tuyến du lịch đường thủy từ trung tâm TP.HCM đi Quận 7, Nhà Bè, Cần Giờ và các tỉnh miền Tây.