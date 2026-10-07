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5 dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM công khai giá bán

Thứ Tư, 18:37, 07/10/2026
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VOV.VN - Từ tháng 6 đến tháng 10/2026, Sở Xây dựng TP.HCM tiến hành công khai thông tin nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, trong đó mức giá các dự án từ hơn 19 triệu đồng/m2 đến hơn 35 triệu đồng/m2.

Theo đó, mức giá cao nhất hơn 35,3 triệu đồng/m2 là 140 căn nhà ở xã hội Lô C, chung cư cao tầng 35 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân (thuộc TP Thủ Đức cũ) do Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ làm chủ đầu tư. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Mức giá thấp nhất là 19,8 triệu đồng/m2 dự án nhà ở xã hội CC1 Eco Home 1, phường Phú Mỹ (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) do Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu HODECO làm chủ đầu tư. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%.

Dự án có 340 căn nhà ở xã hội, được thực hiện từ tháng 11/2024 đến tháng 12/2026. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký bắt đầu từ tháng 1/2025 đến khi nhận đủ số lượng hồ sơ.

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Khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình (Ảnh: Đạt Tài)

Sở Xây dựng công khai mức giá tạm tính 30,7 triệu đồng/m2 của dự án Khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình (thuộc TP Thủ Đức cũ) do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, giá bán chính thức được xác định, thẩm định, phê duyệt và công bố theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về nhà ở xã hội tại thời điểm bán nhà.

Dự kiến, thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký là quý IV/2026, hoàn thành công trình vào quý III/2027. Dự án có 7 tầng (2 tầng khối đế và 5 tầng căn hộ) với tổng số 209 căn.

Cơ quan chức năng công khai mức giá hơn 20,4 triệu đồng/m2 của công trình nhà ở xã hội tại 4 lô đất thuộc Khu nhà ở phường Long Trường (TP.Thủ Đức cũ). Dự án do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành làm chủ đầu tư. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Dự án có tổng cộng 558 căn hộ, trong đó có 462 căn hộ là nhà ở xã hội. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ từ quý IV/2026, thời gian bàn giao công trình đưa vào sử dụng là tháng 7/2027.

Cuối cùng là dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 321 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (thuộc Quận 10 cũ) do Công ty Cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư. Giá bán căn hộ tại đây là hơn 23,2 triệu đồng/m2 đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm khi phí bảo trì.

Quy mô dự án là 1.254 căn, tiếp nhận hồ sơ từ 1/2/2026 đến 31/3/2026. Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), dù thời gian ngắn, số lượng hồ sơ nộp về đã lên tới 12.000 bộ.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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