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Cải chính

Vốn FDI vào TP.HCM tăng mạnh, đạt hơn 17,2 tỷ USD

Thứ Năm, 21:45, 24/09/2026
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VOV.VN - Tính đến ngày 19/9, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên địa bàn TP.HCM đạt hơn 17,2 tỷ USD, gấp khoảng 4,19 lần cùng kỳ năm 2025, đạt 156,6% kế hoạch năm. Trong đó 2 dự án cấp mới nổi bật với tổng khoảng 7 tỷ USD gồm dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và Trung tâm dữ liệu AI Factory.

Cụ thể, 2 dự án nổi bật gồm Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD và Trung tâm dữ liệu AI Factory khoảng 2,1 tỷ USD.  

Theo Sở Tài chính TP.HCM, đây là những dự án có quy mô lớn, gắn với các lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics, hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo, phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng nâng cao năng lực trung chuyển hàng hóa quốc tế, mở rộng kết nối hàng hải và tạo thêm động lực phát triển dịch vụ logistics, thương mại, vận tải và các ngành hỗ trợ.

Dự án Trung tâm dữ liệu AI Factory được kỳ vọng bổ sung năng lực hạ tầng tính toán, lưu trữ và xử lý dữ liệu, hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. 

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TP.HCM sẽ tối ưu hóa kết nối giao thông nhóm cảng biển (Ảnh: Thành Huy)

Bên cạnh các dự án cấp mới, các nhà đầu tư đề nghị tăng thêm khoảng 2,8 tỷ USD cho dự án Khu đô thị đại học quốc tế và khoảng 1,4 tỷ USD cho dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các đề xuất này cho thấy nhu cầu tiếp tục đầu tư, phát triển dự án quy mô lớn trên địa bàn Thành phố.

Sở Tài chính cũng cho biết, đơn vị này sẽ tập trung phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục và triển khai đầu tư; đồng thời thúc đẩy kết nối với doanh nghiệp trong nước về cung ứng hàng hóa, dịch vụ và đào tạo nhân lực, góp phần đưa nguồn vốn đăng ký thành năng lực sản xuất, kinh doanh và đóng góp thực tế cho tăng trưởng.

Dự kiến tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cả năm 2026 của TP.HCM đạt khoảng 19 tỷ USD, tương đương 172,7% kế hoạch, vượt khoảng 72,7% mục tiêu 11 tỷ USD. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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