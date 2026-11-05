TP.HCM mở 2 cổng trực tuyến cho hành trình mua sắm và trải nghiệm

Vibrant HCMC do Sở Công Thương TP.HCM chủ trì, phối hợp với: Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) cùng Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố thực hiện.

Với thông điệp “Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm”, chương trình hướng đến kết nối các hoạt động mua sắm, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch trong một kế hoạch kích cầu thống nhất.

Cuối năm cũng là dịp nhiều người dân vui chơi giải trí (Ảnh: Vũ Hường)

Việc mở cổng songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn tạo thêm điểm tiếp cận tập trung để công chúng theo dõi thông tin chương trình, tìm hiểu các hoạt động hưởng ứng, điểm đến và ưu đãi do doanh nghiệp đồng hành triển khai. Các nội dung, chương trình ưu đãi và tiện ích được liên tục cập nhật theo từng giai đoạn vận hành, phù hợp với thời gian và điều kiện áp dụng của từng đối tác.

Hệ sinh thái số của Vibrant HCMC được định hướng kết nối 5 nhóm trải nghiệm gồm: mua sắm tập trung, thương mại điện tử, du lịch – trải nghiệm, thanh toán số và tài chính số. Thay vì các hoạt động khuyến mại diễn ra riêng lẻ, Chương trình hướng đến liên kết kênh trực tuyến với các không gian mua sắm, sự kiện và dịch vụ tại Thành phố, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng và cơ hội tham gia của doanh nghiệp.