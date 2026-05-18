TP.HCM nghiên cứu đường trên cao gần 18 km dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh

UBND TP.HCM vừa chấp thuận giao Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Trí Tín nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trên cao dọc Vành đai 2 phía Nam (đường Nguyễn Văn Linh) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đề xuất, tuyến đường trên cao sẽ được xây dựng dọc dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu với quy mô 6 làn xe, kết hợp xây dựng 7 nút giao khác mức tại các điểm giao thông trọng yếu gồm Vành đai 2 nhánh phía Tây, Vành đai trong, đường Phạm Hùng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, Quốc lộ 50 và Quốc lộ 1A.

Tuyến có điểm đầu kết nối khu vực cầu Thủ Thiêm 4, điểm cuối tại Quốc lộ 1, tổng chiều dài gần 18 km và được đề xuất triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029. Dự án được kỳ vọng góp phần tăng năng lực lưu thông, giảm áp lực ùn tắc cho khu Nam TP.HCM khi lưu lượng phương tiện trên trục Nguyễn Văn Linh ngày càng gia tăng.

Đại lộ Nguyễn Văn Linh (ảnh: M.Q)

Trong quá trình nghiên cứu, UBND TP.HCM yêu cầu nhà đầu tư đánh giá đầy đủ sự cần thiết đầu tư, hiệu quả KT-XH cũng như lợi thế của phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác. Đồng thời, rà soát tính phù hợp quy hoạch, khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các dự án giao thông trọng điểm và mạng lưới đường sắt đô thị để đề xuất phương án tổ chức giao thông hiệu quả cho toàn khu vực phía Nam TP.

Toàn bộ kinh phí nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do liên danh nhà đầu tư tự cân đối, không sử dụng ngân sách nhà nước. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải hoàn thiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận nghiên cứu dự án. Và việc giao nghiên cứu, lập báo cáo không đồng nghĩa với chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án. Việc lựa chọn nhà đầu tư chính thức sẽ được tổ chức theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đường Nguyễn Văn Linh được khởi công năm 1996 do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đầu tư theo hình thức BT với tổng vốn khoảng 100 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng), hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến từ năm 2007. Đây là một trong những trục giao thông huyết mạch của TP.HCM, kết nối khu Tây với khu Đông và khu Nam TP. Tuyến đường hiện có mặt cắt ngang từ 10 - 14 làn xe, tổ chức lưu thông hai chiều với dải phân cách cây xanh ở giữa. Dù nhiều đoạn đã tách riêng làn ô tô và làn hỗn hợp, tuyến vẫn tồn tại nhiều giao cắt cùng mức nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.