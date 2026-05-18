中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM nghiên cứu đường trên cao gần 18 km dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh

Thứ Hai, 18:56, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP.HCM chấp thuận giao liên danh nhà đầu tư nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường trên cao gần 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh theo phương thức PPP, kỳ vọng tăng kết nối và giảm ùn tắc khu Nam TP.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận giao Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Trí Tín nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trên cao dọc Vành đai 2 phía Nam (đường Nguyễn Văn Linh) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đề xuất, tuyến đường trên cao sẽ được xây dựng dọc dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu với quy mô 6 làn xe, kết hợp xây dựng 7 nút giao khác mức tại các điểm giao thông trọng yếu gồm Vành đai 2 nhánh phía Tây, Vành đai trong, đường Phạm Hùng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, Quốc lộ 50 và Quốc lộ 1A.

Tuyến có điểm đầu kết nối khu vực cầu Thủ Thiêm 4, điểm cuối tại Quốc lộ 1, tổng chiều dài gần 18 km và được đề xuất triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029. Dự án được kỳ vọng góp phần tăng năng lực lưu thông, giảm áp lực ùn tắc cho khu Nam TP.HCM khi lưu lượng phương tiện trên trục Nguyễn Văn Linh ngày càng gia tăng.

tp.hcm nghien cuu duong tren cao gan 18 km doc dai lo nguyen van linh hinh anh 1
Đại lộ Nguyễn Văn Linh (ảnh: M.Q)

Trong quá trình nghiên cứu, UBND TP.HCM yêu cầu nhà đầu tư đánh giá đầy đủ sự cần thiết đầu tư, hiệu quả KT-XH cũng như lợi thế của phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác. Đồng thời, rà soát tính phù hợp quy hoạch, khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các dự án giao thông trọng điểm và mạng lưới đường sắt đô thị để đề xuất phương án tổ chức giao thông hiệu quả cho toàn khu vực phía Nam TP.

Toàn bộ kinh phí nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do liên danh nhà đầu tư tự cân đối, không sử dụng ngân sách nhà nước. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải hoàn thiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận nghiên cứu dự án. Và việc giao nghiên cứu, lập báo cáo không đồng nghĩa với chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án. Việc lựa chọn nhà đầu tư chính thức sẽ được tổ chức theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đường Nguyễn Văn Linh được khởi công năm 1996 do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đầu tư theo hình thức BT với tổng vốn khoảng 100 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng), hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến từ năm 2007.

Đây là một trong những trục giao thông huyết mạch của TP.HCM, kết nối khu Tây với khu Đông và khu Nam TP. Tuyến đường hiện có mặt cắt ngang từ 10 - 14 làn xe, tổ chức lưu thông hai chiều với dải phân cách cây xanh ở giữa. Dù nhiều đoạn đã tách riêng làn ô tô và làn hỗn hợp, tuyến vẫn tồn tại nhiều giao cắt cùng mức nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: Nguyễn Văn Linh đường trên cao TP.HCM PPP Vành đai 2 phía Nam giao thông khu Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM triển khai “ATM vé nghĩa tình” hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn đi metro
TP.HCM triển khai “ATM vé nghĩa tình” hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn đi metro

VOV.VN - TP.HCM sẽ triển khai chương trình “ATM vé nghĩa tình” nhằm hỗ trợ kinh phí cho hành khách có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 bằng nguồn xã hội hóa; đồng thời yêu cầu hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý trước khi thực hiện.

TP.HCM triển khai “ATM vé nghĩa tình” hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn đi metro

TP.HCM triển khai “ATM vé nghĩa tình” hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn đi metro

VOV.VN - TP.HCM sẽ triển khai chương trình “ATM vé nghĩa tình” nhằm hỗ trợ kinh phí cho hành khách có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 bằng nguồn xã hội hóa; đồng thời yêu cầu hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý trước khi thực hiện.

Đề xuất tăng quy mô hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu
Đề xuất tăng quy mô hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

VOV.VN - Dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu được điều chỉnh quy mô hầm, cầu và đường dẫn nhằm tối ưu kỹ thuật. Trong đó, hầm vượt biển tăng từ 3,1km lên gần 3,9km, riêng đoạn hầm dìm khoảng 3km.

Đề xuất tăng quy mô hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Đề xuất tăng quy mô hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

VOV.VN - Dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu được điều chỉnh quy mô hầm, cầu và đường dẫn nhằm tối ưu kỹ thuật. Trong đó, hầm vượt biển tăng từ 3,1km lên gần 3,9km, riêng đoạn hầm dìm khoảng 3km.

Tuyến đường sắt gần 48 km Thủ Thiêm - Long Thành chuẩn bị khởi công
Tuyến đường sắt gần 48 km Thủ Thiêm - Long Thành chuẩn bị khởi công

VOV.VN - Các sở, ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục, bảo đảm điều kiện để khởi công Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 2/7 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm TP chính thức vinh dự mang tên Bác; tăng kết nối giữa TP.HCM với sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuyến đường sắt gần 48 km Thủ Thiêm - Long Thành chuẩn bị khởi công

Tuyến đường sắt gần 48 km Thủ Thiêm - Long Thành chuẩn bị khởi công

VOV.VN - Các sở, ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục, bảo đảm điều kiện để khởi công Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 2/7 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm TP chính thức vinh dự mang tên Bác; tăng kết nối giữa TP.HCM với sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp