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TP.HCM tăng tốc giải ngân đầu tư công, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Thứ Ba, 21:00, 04/08/2026
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VOV.VN - TP.HCM đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đến cuối tháng 7/2026, Thành phố đã giải ngân gần 57.000 tỷ đồng, đạt 39,2% kế hoạch vốn năm.

Với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao và phấn đấu đạt tối thiểu 70% vào cuối quý III, TP.HCM đã áp dụng cơ chế điều chuyển vốn linh hoạt, quyết liệt. Riêng trong quý II/2026, Thành phố đã 3 lần điều chỉnh, chuyển hơn 22.261 tỷ đồng từ các dự án chậm tiến độ sang những dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn.

Song song đó, công tác kiểm tra hiện trường được tăng cường nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch, thiết kế và lựa chọn nhà thầu. Việc quản lý tiến độ cũng được nâng cao thông qua ứng dụng chuyển đổi số và công khai dữ liệu trên hệ thống quản lý đầu tư công.

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TP.HCM tăng tốc thi công, tháo gỡ điểm nghẽn để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, từng quý; đồng thời duy trì giao ban chuyên đề để rà soát tiến độ, xử lý khó khăn và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Nhiều dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, tuyến chính cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (giai đoạn 1) đã được khởi công; các hạng mục đường gom, cầu vượt đang được triển khai. Dự án cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi và rạch Xuyên Tâm cũng đang thi công đồng loạt.

tp.hcm tang toc giai ngan dau tu cong, huong toi muc tieu tang truong 2 con so hinh anh 2
Dự án nạo vét, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi đang thi công 3 gói xây lắp

Năm 2026, TP.HCM được giao kế hoạch vốn đầu tư công kỷ lục: 147.599 tỷ đồng, cao nhất cả nước, chiếm khoảng 14,7% tổng vốn đầu tư công. Đây được xem là động lực quan trọng để Thành phố thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm.

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
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