Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026

Theo Thông báo, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng "hai con số". Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,83%, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Ba khu vực kinh tế đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực; thu ngân sách nhà nước tăng 18,3% so với cùng kỳ; tỉnh tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, thu hút nhiều dự án mới. Hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số có chuyển biến tích cực; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới trên biển, hải đảo và đất liền được giữ vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh An Giang. Ảnh: VGP/Gia Huy

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại cần khắc phục. Dù đạt mức tăng trưởng cao, kết quả 6 tháng đầu năm vẫn chưa đạt kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,71% trong năm 2026.

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của An Giang thấp hơn mức bình quân cả nước; tiến độ giải ngân cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ còn thấp; đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, quy mô cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh còn khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 2% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước; đời sống người dân tại một số địa bàn, nhất là vùng khó khăn, vẫn còn nhiều thách thức.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, khẩn trương rà soát và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cho từng quý, từng ngành trong 6 tháng cuối năm, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ thực hiện.

Tỉnh cần tiếp tục phát huy lợi thế ở các ngành chủ lực như sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, nuôi trồng và khai thác thủy sản, chế biến thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, logistics, du lịch, lưu trú và dịch vụ ăn uống. Đồng thời, định hướng phát triển các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như tài chính, bảo hiểm, bất động sản, y tế, chăm sóc sức khỏe, lập trình, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao số lượng và quy mô doanh nghiệp; tăng cường xúc tiến đầu tư có chọn lọc và phát triển các khu, cụm công nghiệp để tạo động lực tăng trưởng mới.

Đáng chú ý, An Giang được giao nghiên cứu, chuẩn bị sẵn sàng để triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù đối với Phú Quốc, hướng tới mục tiêu xây dựng đảo ngọc trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng của tỉnh và cả nước.

Cùng với đó, địa phương phải khẩn trương khơi thông các nguồn lực còn ách tắc, thúc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và tạo đột phá trong giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lấy con người làm trung tâm của quá trình phát triển.

Về đầu tư công, Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 và các công trình giao thông trọng điểm như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tuyến Long Xuyên - Rạch Giá, cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu và tuyến N1.

Địa phương cũng phải rà soát hoạt động các mỏ vật liệu xây dựng, đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/7/2026 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang chủ động ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, tăng cường phòng chống sạt lở, xâm nhập mặn; quản lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tỉnh cần triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo y tế, giáo dục, đặc biệt tại khu vực biên giới, hải đảo; thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần; đẩy nhanh xây dựng nhà ở xã hội, trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới và nghiên cứu thí điểm mô hình nhà ở cho thuê.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu An Giang tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới trên biển và đất liền; tăng cường phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).