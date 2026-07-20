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Cần Thơ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Hai, 18:12, 20/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay 20/7, Thường trực UBND thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với các Sở, ban, ngành chức chức năng nghe báo cáo và đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 của thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 19.616 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 12.325 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương hơn 7.290 tỷ đồng.

Theo Kế hoạch số 16 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026, đến hết quý II/2026 giải ngân đạt tỷ lệ 50%, quý III/2026 đạt tỷ lệ 75%. Tuy nhiên, kết quả giải ngân thực tế đến ngày 16/7/2026 chỉ đạt gần 22%.

Như vậy, để đạt mục tiêu giải ngân đến hết quý III/2026 là 75% kế hoạch, số vốn cần phải giải ngân khoảng 10.489 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng giải ngân hơn 3.000 tỷ đồng.

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Quang cảnh buổi làm việc

Qua tổng hợp các kiến nghị của chủ đầu tư, nguyên nhân chính khiến giải ngân chậm là do khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khó khăn do khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng có nguy cơ dẫn đến điều chỉnh đơn giá vật tư, nhân công, máy thi công...

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Lãnh đạo Sở, ban, ngành báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các các Sở, ban, ngành chức chức năng báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Thường trực UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư tăng cường phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố, UBND xã, phường có dự án đi qua, kịp thời giải quyết các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, tạm ứng, thanh toán vốn; kịp thời xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng về tiến độ thực hiện dự án.

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Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi làm việc

Đối với 07 Tổ công tác thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh mô hình “trực tiếp tại hiện trường” để xác định rõ nguyên nhân vướng mắc; trao đổi thống nhất giải pháp giải quyết hoặc ra quyết định xử lý vướng mắc ngay tại chỗ. Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp dự án tiếp tục chậm tiến độ; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công không đạt theo kế hoạch đã cam kết do nguyên nhân chủ quan…

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng ta là trong quý III này giải ngân tăng cao. Kế hoạch là 75%, tất nhiên kế hoạch là phấn đấu nhưng chúng ta phải cố gắng, phải có cải thiện thứ hạng. Mà để làm được thì trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm của các sở ngành, các xã phường, trách nhiệm của Thường trực UBND thành phố cũng rất lớn. Cái quan trọng nhất đó là chúng ta đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, vừa cải thiện thứ hạng trong giải ngân đầu tư công, vừa có góp phần cho tăng trưởng kinh tế của thành phố”. 

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Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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