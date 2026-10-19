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TP.HCM tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng cho 349 dự án

Thứ Hai, 16:57, 19/10/2026
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VOV.VN - Tổ công tác 1645 (tổ công tác đặc biệt của UBND TP.HCM về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp sổ hồng) vừa có báo cáo về kết quả thực hiện đối với các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn trong 9 tháng của năm 2026.

Đến nay, Tổ Công tác 1645 đã tổ chức 156 cuộc họp tháo gỡ vướng mắc cho 349 dự án, vượt chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch là 60 dự án. Kết quả trên tương đương với 221.611 căn nhà dự kiến sẽ được giải quyết cấp sổ hồng.

Trong đó, năm 2025 đã gỡ vướng cấp sổ hồng 55.303 căn nhà. Từ đầu năm 2026 đến nay đã giải quyết cấp sổ hồng cho 43.200 căn nhà và 13.949 hồ sơ đang chờ người mua nhà đóng lệ phí trước bạ.

Như vậy, kết quả thực hiện năm 2026 đã đạt 84% kế hoạch là giải quyết 68.000 hồ sơ cấp sổ hồng.

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TP.HCM tích cực đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc công tác cấp sổ hồng (Ảnh: Duy Phương)

Báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp sổ, Tổ công tác 1645 cho biết một số nguyên nhân như hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn lực phục vụ vận hành, lưu trữ cơ sở dữ liệu địa chính cần tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ.

Một số chủ đầu tư dự án chưa thực hiện bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho cơ quan có thẩm quyền quản lý. Một số dự án chưa xác định hình thức thực hiện điều tiết 20% nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền hay dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội.

Có trường hợp chủ đầu tư dự án không hoặc chưa bàn giao đầy đủ 2% quỹ bảo trì cho Ban Quản trị. Một số chủ đầu tư dự án không phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, do không liên hệ được với người đại diện pháp luật của công ty.

Ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, Tổ trưởng Tổ Công tác 1645, cho biết tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công tác cấp sổ hồng từ nay đến hết năm 2026.

Trong đó tập trung tháo gỡ vướng mắc tại 20 dự án (6.950 căn nhà) cần phải phối hợp với các sở ngành liên quan để thực hiện thủ cấp sổ.

Trước đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM có báo cáo kết quả thực hiện công tác giải quyết hồ sơ, cấp giấy chứng nhận trong 9 tháng từ đầu năm 2026.

Toàn hệ thống các văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn Thành phố đã giải quyết 967.654 hồ sơ các loại. Trong đó, cấp 610.082 giấy chứng nhận, 313.049 hồ sơ tạo nguồn thu cho ngân sách 32.978 tỷ đồng từ thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Đồng thời tạo ra nguồn vốn phát triển kinh tế từ giá trị thế chấp, giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng.

Ngoài ra, hệ thống văn phòng đăng ký đất đai đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố ban hành 3.968 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với tổng giá trị thu vào ngân sách nhà nước gần 11,5 tỷ đồng.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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