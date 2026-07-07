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Cải chính

"Treo" sổ hồng 20 năm trên đất KCN, Chủ tịch HĐND TP.HCM chốt thời hạn xử lý

Thứ Ba, 15:38, 07/07/2026
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VOV.VN - Sáng 7/7, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cùng tổ đại biểu đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND TPHCM khoá XI (nhiệm kỳ 2026-2031) tại phường Bình Dương và phường Chánh Hiệp. Tại đây, những vấn đề bức xúc kéo dài về quyền lợi đất đai, lo ngại ô nhiễm môi trường của người dân đã được nêu ra.

Nỗi lo trước việc mở thêm bãi tập kết rác

Tại buổi tiếp xúc, một cử tri bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ các điểm tập kết rác. Dẫn chứng thực tế tại khu phố Phú Mỹ 1, người dân từng phải căng băng rôn phản đối vì bãi rác quá tải, gây mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Do đó, khi nghe tin một điểm tập kết rác mới đang được xây dựng tại khu phố Phú Chánh, người dân quanh vùng đứng ngồi không yên và kiến nghị chính quyền phải khảo sát, bố trí lại theo hướng phù hợp để tránh gây ô nhiễm.

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Buổi tiếp xúc cử tri 

Giải trình về vấn đề này, bà Từ Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương, thừa nhận áp lực rác thải đang là bài toán đau đầu của địa phương. Sau khi sáp nhập 4 phường thành phường Bình Dương mới, toàn bộ rác thải của địa bàn rộng lớn này đều dồn về điểm tập kết tại khu phố Phú Mỹ 1 (trước đây chỉ phục vụ riêng phường Phú Mỹ).

“Trạm trung chuyển này đã rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng. Việc xây dựng thêm điểm tại khu phố Phú Chánh là giải pháp tình thế để giảm áp lực. Địa phương đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, lựa chọn vị trí phù hợp để xây dựng một điểm ép rác khép kín, đảm bảo vệ sinh",  bà Đào thông tin.

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Bãi tập kết rác ở khu phố Phú Mỹ 1 gây ô nhiễm được người dân phản ánh 

Chờ "sổ hồng" suốt hai thập kỷ: Cuối năm nay sẽ có câu trả lời?

Một vấn đề khác được cử tri Nguyễn Văn Ru (ngụ khu phố Hòa Phú 6, phường Bình Dương) phản ánh, 25 hộ dân thuộc khu tái định cư Khu công nghiệp VSIP 2 đã bám trụ gần 20 năm qua nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng), khiến cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn, quyền lợi hợp pháp bị treo lơ lửng.

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Cử tri có ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND 

Đại diện UBND phường Bình Dương giải thích, cái khó là do 25 hộ dân này có nguyện vọng tái định cư tại chỗ, nhưng khu vực này lại nằm trong quy hoạch đất công nghiệp của dự án. Muốn cấp sổ hồng, bắt buộc phải làm thủ tục tách khu dân cư ra khỏi khu công nghiệp và chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. Chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền để xin ý kiến hướng dẫn từ các sở, ngành.

Chia sẻ với những bức xúc của người dân, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định, chính quyền không hề né tránh hay bỏ bê vụ việc, mà do quy trình thủ tục pháp lý rất phức tạp, vượt thẩm quyền địa phương.

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Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM

Ông Minh phân tích, do Khu công nghiệp VSIP 2 ban đầu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là đất công nghiệp, nên mọi điều chỉnh quy hoạch đều phải chờ Thủ tướng chấp thuận. Sau khi được Thủ tướng đồng ý, từ tháng 8/2024, UBND tỉnh Bình Dương và UBND TP. Thủ Dầu Một (cũ) đã bắt tay vào triển khai thủ tục tách đất. Tuy nhiên, tiến độ bị gián đoạn do địa phương bước vào giai đoạn sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Hiện nay, thẩm quyền giải quyết đã thuộc về TP.HCM và thành phố đang tái khởi động quy trình này. Dự kiến đến cuối năm nay sẽ hoàn tất toàn bộ thủ tục.

“Tôi đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chủ trì, phối hợp chặt chẽ với địa phương để đẩy nhanh tiến độ, sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân sau 20 năm chờ đợi" - Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, trước các ý kiến của cử tri về tình trạng hạ tầng giao thông xuống cấp, thiếu hệ thống chiếu sáng tại nhiều tuyến đường, ông Võ Văn Minh cho biết tại kỳ họp giữa năm vừa qua, HĐND TP.HCM đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, phân bổ ngân sách để ưu tiên đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng trọng điểm và dân sinh trong thời gian tới.

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Người dân phường Bình Dương căng băng rôn, chặn xe vào bãi tập kết rác vì ô nhiễm

VOV.VN - Tối 11/6, hàng chục người dân tại khu phố Phú Mỹ 1, phường Bình Dương, TP.HCM (trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã tập trung tại đường dẫn vào bãi tập kết rác, căng băng rôn phản đối tình trạng ô nhiễm kéo dài. Người dân đồng thời ngăn chặn, không cho các xe chở rác tiếp tục di chuyển vào bãi xử lý.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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