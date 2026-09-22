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Đắk Lắk thúc tiến độ xử lý tài sản dôi dư và thu tiền sử dụng đất

Thứ Ba, 14:37, 22/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay, 22/9, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư và tiến độ thu tiền sử dụng đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính tỉnh.

Tính đến ngày 21/9, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành rà soát 4.244 cơ sở nhà, đất; trong đó 860 cơ sở dôi dư đã có quyết định chuyển giao, các đơn vị đã phê duyệt phương án xử lý, khai thác cho 828 cơ sở, đạt trên 96%.

Tuy nhiên, tiến độ xử lý ở một số nơi vẫn chậm; tỷ lệ ký hợp đồng cho thuê thực tế chưa cao và chưa có cơ sở hoàn thành phương án đấu giá, giao đất, cho thuê đất theo quy định.

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Trụ sở làm việc Trung tâm dạy nghề huyện Cư Kuin (cũ) bị bỏ trống, xuống cấp nhiều tháng qua do chưa có phương án xử lý.

Tại cuộc họp, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp, ngành phải tổ chức thực hiện một cách cụ thể các phương án đã được phê duyệt, không để  lãng phí tài sản công.

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Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh cần quyết liệt, nỗ lực tối đa để hoàn thành chỉ tiêu đấu giá đất và xử lý tài sản công từ nay đến cuối năm.

Đối với thu tiền sử dụng đất, đến ngày 20/9, khối xã ở Đắk Lắk đã thu 2.471 tỷ đồng, khối tỉnh thu 300 tỷ đồng; tổng số tiền trúng đấu giá đạt hơn 828 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án Tuy Hòa và Tuy An dự báo thu vượt chỉ tiêu; Ban Quản lý dự án Buôn Ma Thuột dự báo đạt kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu rà soát kỹ từng nguồn thu, từng khu đất, từng dự án có khả năng tạo nguồn; tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục để đẩy nhanh đấu giá, tạo nguồn thu cho ngân sách.

"Từ nay đến cuối năm, quỹ thời gian còn lại không nhiều, trong khi áp lực rất lớn và các chỉ tiêu còn cao. Vì vậy, chúng ta phải nỗ lực tối đa, làm ngày, làm đêm, làm mọi việc có thể để xử lý những vấn đề cụ thể như thế này.

Đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, bảo đảm tất cả các trường hợp đều có phương án xử lý cụ thể trong tháng 9; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở những đơn vị chưa thực hiện tốt. Phải xác định cụ thể từng địa chỉ, từng đối tượng, không thể làm chung chung. Phải lập hồ sơ, lý lịch cụ thể đối với từng tài sản công; xác định rõ thời hạn xử lý, phương án quản lý và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị đối với công việc đó”, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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