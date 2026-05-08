中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM tìm giải pháp để thúc đẩy đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số

Thứ Sáu, 19:39, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 8/5, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND TPHCM đã yêu cầu phân tích và tìm giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số.

Bàn giải pháp tăng trưởng hai con số

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần tập trung phân tích, bàn các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển…

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, trong lĩnh vực đầu tư công cần có giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, để đạt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, TP.HCM cũng cần tiếp tục phân tích, đánh giá kỹ và xây dựng các giải pháp cụ thể.

tp.hcm tim giai phap de thuc day dau tu cong, hoan thanh tang truong hai con so hinh anh 1
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu chỉ đạo, định hướng tại cuộc họp. (Ảnh: HCMC)

"Các địa phương có dự án cần tập trung rà soát, đánh giá nguyên nhân để có giải pháp thúc đẩy tiến độ trong thời gian tới. Đối với thu ngân sách, về cơ bản thành phố đang đảm bảo và vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, TP.HCM cần tiếp tục phân tích, đánh giá kỹ và xây dựng các giải pháp cụ thể. Chúng ta cũng cần tập trung bàn giải pháp tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, tài sản công, các dự án tồn đọng và phát triển đô thị nhằm khơi thông các điểm nghẽn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, nhiều chỉ số kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 639.349 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 30,91 tỷ USD, tăng 4,25%; nhập khẩu đạt 33,99 tỷ USD, tăng 8,1%.

Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt 325.734 tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán và tăng 17,9% so với cùng kỳ. TP.HCM cũng thu hút gần 3,3 tỷ USD vốn FDI, tăng hơn 11%; đồng thời thành lập mới 19.818 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 269.666 tỷ đồng.

Tìm giải pháp tăng giải ngân vốn đầu tư công

Đối với lĩnh vực đầu tư công, theo Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Thành phố hiện đạt 147.599 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2025 và chiếm khoảng 14,6% tổng vốn đầu tư công cả nước. Quy mô vốn này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong thời gian tới.

tp.hcm tim giai phap de thuc day dau tu cong, hoan thanh tang truong hai con so hinh anh 2
Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: HCMC)

Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết: “Tính đến hết tháng 4, TP.HCM đã giải ngân được 15.564 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do trong quá trình triển khai, thành phố thực hiện điều chỉnh nhiệm vụ của các chủ đầu tư, sắp xếp lại các ban quản lý dự án và thành lập mới các ban quản lý dự án cấp xã. Việc bàn giao, chuyển giao nhiệm vụ và số liệu vì vậy có thời điểm còn chậm. Tuy nhiên, UBND TP.HCM đã chỉ đạo quyết liệt và cơ bản tháo gỡ các vướng mắc này ngay trong tháng 4”.

Ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết thêm, TP.HCM đã tháo gỡ cho 838/838 dự án theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm các dự án đã có chủ trương tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực phát triển.

Tỷ Huỳnh - Lệ Hằng/VOV-TPHCM
Tag: TP.HCM tăng trưởng kinh tế giải ngân đầu tư công tăng trưởng hai con số
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thúc đẩy đầu tư công: Chấm KPI cho từng cán bộ
Thúc đẩy đầu tư công: Chấm KPI cho từng cán bộ

VOV.VN - Nếu tổ chức đơn vị không triển khai được, không thực hiện được các dự án đầu tư công đã được phê duyệt, đã được bố trí vốn, không giải ngân được, không triển khai hiệu quả thì sẽ đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp.

Thúc đẩy đầu tư công: Chấm KPI cho từng cán bộ

Thúc đẩy đầu tư công: Chấm KPI cho từng cán bộ

VOV.VN - Nếu tổ chức đơn vị không triển khai được, không thực hiện được các dự án đầu tư công đã được phê duyệt, đã được bố trí vốn, không giải ngân được, không triển khai hiệu quả thì sẽ đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp.

Giải ngân vốn đầu tư công hơn 1 triệu tỷ: Vì sao vẫn chậm tiến độ?
Giải ngân vốn đầu tư công hơn 1 triệu tỷ: Vì sao vẫn chậm tiến độ?

VOV.VN - Áp lực giải ngân hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đang dồn lên các địa phương, nhưng yêu cầu không chỉ là tiến độ mà còn bảo đảm chất lượng, minh bạch đấu thầu và lựa chọn đúng nhà thầu để nâng cao hiệu quả từng dự án hạ tầng.

Giải ngân vốn đầu tư công hơn 1 triệu tỷ: Vì sao vẫn chậm tiến độ?

Giải ngân vốn đầu tư công hơn 1 triệu tỷ: Vì sao vẫn chậm tiến độ?

VOV.VN - Áp lực giải ngân hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đang dồn lên các địa phương, nhưng yêu cầu không chỉ là tiến độ mà còn bảo đảm chất lượng, minh bạch đấu thầu và lựa chọn đúng nhà thầu để nâng cao hiệu quả từng dự án hạ tầng.

Lâm Đồng làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, tháo điểm nghẽn đầu tư công
Lâm Đồng làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, tháo điểm nghẽn đầu tư công

VOV.VN - Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của Lâm Đồng hiện mới đạt 4,8%, thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Tỉnh đang làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, rà soát từng dự án, tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” để đẩy nhanh tiến độ.

Lâm Đồng làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, tháo điểm nghẽn đầu tư công

Lâm Đồng làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, tháo điểm nghẽn đầu tư công

VOV.VN - Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của Lâm Đồng hiện mới đạt 4,8%, thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Tỉnh đang làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, rà soát từng dự án, tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” để đẩy nhanh tiến độ.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp