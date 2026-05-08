TP.HCM tìm giải pháp để thúc đẩy đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số

Bàn giải pháp tăng trưởng hai con số

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần tập trung phân tích, bàn các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển…

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, trong lĩnh vực đầu tư công cần có giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, để đạt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, TP.HCM cũng cần tiếp tục phân tích, đánh giá kỹ và xây dựng các giải pháp cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu chỉ đạo, định hướng tại cuộc họp. (Ảnh: HCMC)

"Các địa phương có dự án cần tập trung rà soát, đánh giá nguyên nhân để có giải pháp thúc đẩy tiến độ trong thời gian tới. Đối với thu ngân sách, về cơ bản thành phố đang đảm bảo và vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, TP.HCM cần tiếp tục phân tích, đánh giá kỹ và xây dựng các giải pháp cụ thể. Chúng ta cũng cần tập trung bàn giải pháp tháo gỡ các khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, tài sản công, các dự án tồn đọng và phát triển đô thị nhằm khơi thông các điểm nghẽn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, nhiều chỉ số kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 639.349 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 30,91 tỷ USD, tăng 4,25%; nhập khẩu đạt 33,99 tỷ USD, tăng 8,1%.

Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt 325.734 tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán và tăng 17,9% so với cùng kỳ. TP.HCM cũng thu hút gần 3,3 tỷ USD vốn FDI, tăng hơn 11%; đồng thời thành lập mới 19.818 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 269.666 tỷ đồng.

Tìm giải pháp tăng giải ngân vốn đầu tư công

Đối với lĩnh vực đầu tư công, theo Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Thành phố hiện đạt 147.599 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2025 và chiếm khoảng 14,6% tổng vốn đầu tư công cả nước. Quy mô vốn này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong thời gian tới.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: HCMC)

Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết: “Tính đến hết tháng 4, TP.HCM đã giải ngân được 15.564 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do trong quá trình triển khai, thành phố thực hiện điều chỉnh nhiệm vụ của các chủ đầu tư, sắp xếp lại các ban quản lý dự án và thành lập mới các ban quản lý dự án cấp xã. Việc bàn giao, chuyển giao nhiệm vụ và số liệu vì vậy có thời điểm còn chậm. Tuy nhiên, UBND TP.HCM đã chỉ đạo quyết liệt và cơ bản tháo gỡ các vướng mắc này ngay trong tháng 4”.

Ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết thêm, TP.HCM đã tháo gỡ cho 838/838 dự án theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm các dự án đã có chủ trương tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực phát triển.