Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi những giải pháp để khơi thông dòng vốn đầu tư tác động. Đây là nguồn vốn vừa tạo lợi nhuận tài chính, vừa mang lại giá trị xã hội.

Sự kiện được triển khai với sự đồng hành của Chính phủ Canada thông qua Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (GAC) và Dự án “Sẵn sàng cho Đầu tư Tác động tại Việt Nam” (IIRV) giai đoạn 2022-2027.

Đại biểu trao đổi tại diễn đàn (Ảnh: ITPC)

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cho biết, Thành phố đang tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn. Trong đó, đầu tư tác động là kênh huy động nguồn lực bổ trợ hiệu quả nhằm kết nối tài chính với các giá trị tích cực cho xã hội và môi trường.

Tính đến tháng 11/2026, dự án này đã hỗ trợ khoảng 250 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có 77 doanh nghiệp tại TP.HCM thuộc các lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghệ, công nghiệp nhẹ, giáo dục, y tế, du lịch và môi trường.

Ngài Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam (Ảnh: ITPC)

Trao đổi tại đây, ông Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam cho rằng, khoảng trống tài chính hằng năm của khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Việt Nam ước tính khoảng 24 tỷ USD. Vì vậy, Việt Nam cần phát huy vai trò xúc tác của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và đầu tư tác động để huy động thêm nguồn vốn tư nhân.

Trọng tâm hợp tác trong giai đoạn tới, không chỉ dừng lại ở hỗ trợ từng doanh nghiệp riêng lẻ nâng cao năng lực tiếp nhận vốn, mà cần hướng tới củng cố toàn bộ chuỗi giá trị từ nhà sản xuất, nhà cung ứng đến đơn vị chế biến và xuất khẩu trong các ngành thế mạnh chung như nông nghiệp, thực phẩm, chế biến gỗ, năng lượng, công nghệ sạch và dịch vụ tài chính.

Toàn cảnh diễn đàn (Ảnh: ITPC)

Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp cho biết, giai đoạn 2024-2026, mặc dù nhiều doanh nghiệp công nghệ xanh tại Việt Nam đã làm chủ công nghệ sản xuất vật liệu thân thiện môi trường và bước đầu tiếp cận thị trường xuất khẩu, nhưng khối doanh nghiệp này vẫn đối mặt ba trở ngại lớn. Đó là thiếu nguồn vốn dài hạn để mở rộng công suất, hạn chế năng lực quản trị tài chính khi chuẩn hóa hồ sơ thẩm định và chi phí gia nhập thị trường quốc tế cao.

Đặc biệt, tình trạng thiếu hụt vốn lưu động buộc doanh nghiệp phải ứng trước chi phí nguyên liệu, nhân công và kiểm nghiệm quốc tế. Trong khi, chu kỳ thanh toán đơn hàng xuất khẩu thường kéo dài từ 60 đến 90 ngày. Từ kinh nghiệm hoàn thiện mô hình tài chính và tiếp cận nhà đầu tư thông qua Dự án IIRV, doanh nghiệp kiến nghị các chương trình hỗ trợ cần gắn kết chặt chẽ giữa chuẩn bị năng lực gọi vốn với các cam kết thu mua dài hạn và giải pháp tài trợ theo đơn đặt hàng, giúp doanh nghiệp biến các hoạt động kết nối thành hợp đồng thương mại cụ thể.