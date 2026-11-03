TP.HCM thu hút đầu tư vào Khu thương mại tự do gần 7,9 tỷ USD

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư loạt dự án trọng điểm với tổng vốn gần 7,9 tỷ USD vào Khu thương mại tự do gắn với cảng Cái Mép Hạ.

Các dự án này của 5 doanh nghiệp, đầu tư vào Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đó là các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ, Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Đất Lành, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Bình Minh Mới, Công ty Cổ phần Hương Hải - Quảng Ngãi.

Phối cảnh ảnh khu thương mại tự do. (Ảnh: Sở Công thương TP.HCM cung cấp)

Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ (gọi tắt là Khu Thương mại tự do) tại phường Tân Phước và phường Tân Hải (trước đây thuộc TP. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), có quy mô 4.174,35 ha.

Các dự án mới phải ứng dụng hệ thống quản lý khai thác bến cảng và logistics tích hợp với các công nghệ tiên tiến (Ảnh: Lưu Sơn)

Theo quyết định chấp nhận đầu tư của UBND TP.HCM thì các dự án này phải ứng dụng hệ thống quản lý khai thác bến cảng và logistics tích hợp với các công nghệ tiên tiến, thông minh hiện đại; tự động hóa cổng cảng, nhận dạng và theo dõi container; điều độ thiết bị. Đồng thời, phương tiện và kho bãi theo thời gian thực; kết nối dữ liệu phục vụ thủ tục hàng hóa; giám sát an toàn, an ninh và môi trường.

Các dự án phải sử dụng thiết bị bốc xếp hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước điện hóa và áp dụng giải pháp cảng xanh, cảng thông minh.