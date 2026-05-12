TP.HCM xây dựng cực tăng trưởng mới, đón 40 triệu du khách mỗi năm

Cực tăng trưởng mới của TP.HCM

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Huy Bình – Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho rằng: Trong bức tranh phát triển đô thị của thành phố, Cần Giờ nổi bật với nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá và là lợi thế khác biệt để TP.HCM hình thành thêm những động lực mới trong tương lai.

Ông Phạm Huy Bình – Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM (Ảnh: D.P)

Khi có hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, Cần Giờ sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics mới của thành phố.

Theo ông Bình, Cần Giờ có nhiều điều kiện để phát triển các loại hình như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch đường thủy, thể thao biển, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa ngư dân và kinh tế đêm ven biển.

Thêm vào đó, sự phát triển của Cần Giờ sẽ góp phần hoàn thiện cấu trúc du lịch của thành phố theo hướng “một điểm đến – đa hệ sinh thái trải nghiệm”, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM cho rằng, Cần Giờ hoàn toàn có thể phát triển thành một cực nghỉ dưỡng, sinh thái và giải trí đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tầm nhìn không chỉ dừng lại ở việc phục vụ khách nội địa mà cần hướng đến thu hút khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM (Ảnh: D.P)

"Chúng tôi hy vọng với hạ tầng đồng bộ, kết nối đầy đủ và có những loại sản phẩm, các khu vui chơi giải trí quy mô lớn thì các tour du lịch đến TP.HCM không chỉ dừng lại 2 ngày 1 đêm như trước đây, mà mục tiêu là từ 2 ngày 3 đêm đến 5 ngày 4 đêm", bà Hoàng cho biết.

Người dân được hưởng lợi từ sự phát triển

Tiến sỹ Dương Đức Minh – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Du lịch TP.HCM đề xuất các dự án tại Cần Giờ cần tôn trọng quy luật tự nhiên, đặc biệt là nhịp sinh thái đặc trưng của hệ sinh thái đất ngập mặn.

Tiến sỹ Dương Đức Minh – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Du lịch TP.HCM (Ảnh: D.P)

Cùng với đó, cần bám vào mục tiêu là đưa Cần Giờ trở thành trung tâm của nền kinh tế tri thức sinh thái, nơi giới thiệu và ứng dụng các công nghệ chung sống hài hòa với môi trường tự nhiên. Từ đó, thu hút phân khúc du khách có khả năng chi trả cao và yêu thích các loại hình du lịch trải nghiệm, hoài niệm, góp phần hình thành một diện mạo mới cho TP.HCM.

Ông Minh nhận định, du khách đã sẵn sàng đến với Cần Giờ, điều cần thiết lúc này là sự chuẩn bị để đón khách. "Chính quyền địa phương phải chuẩn bị nhập cuộc, đi vào trạng thái cùng đồng hành với các doanh nghiệp động lực để thực hiện giải pháp phát triển Cần Giờ. Doanh nghiệp đến đây rất cần chính quyền địa phương cùng đi, theo hướng cầu thị, lắng nghe, đôi bên cùng có lợi" - ông Minh nhấn mạnh.

Cần Giờ có đủ điều kiện trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM (Ảnh: CTV)

Về phía địa phương, bà Võ Thị Diễm Phượng – Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết: Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, Cần Giờ đang từng bước chuyển đổi mô hình quản lý theo định hướng đô thị.

Cùng với đó, địa phương triển khai lộ trình phát triển thành đơn vị hành chính đô thị sinh thái và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ để người dân có thể trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển. Đặc biệt, chính quyền địa phương xác định phát triển phải đi đôi với bảo tồn, gắn với mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.

Mục tiêu đón 40 triệu khách du lịch mỗi năm Bà Nguyễn Thị Hòa – Giám đốc Marketing, Công ty Cổ phần Vinpearl cho rằng, mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách/năm của TP.HCM được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn cho du lịch, thương mại và kinh tế đêm; gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ sở hữu lợi thế nổi bật với tổ hợp lưu trú hơn 7.000 phòng, cùng hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí và MICE quy mô lớn. Qua đó, dự án mở ra khả năng thu hút đa dạng dòng khách, từ nghỉ dưỡng, hội nghị, giải trí đến khách quốc tế và khách cuối tuần từ TP.HCM, dần hình thành dòng khách ổn định quanh năm.