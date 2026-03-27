Hơn 5.000 VĐV dự VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ

Giải VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ sẽ khởi tranh vào sáng ngày 1/5/2026 với các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km, thu hút 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế cùng hàng nghìn người tham gia cổ vũ. Các vận động viên xuất phát từ Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, chạy 5km-10km trên cung đường biển thơ mộng. Tiếp đó, cự ly 21km – 42km sẽ “xuyên rừng” giữa cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ của Rừng Sác- “lá phổi xanh” 75.000 ha của TP.HCM.

Đặc biệt, “thông điệp xanh” được ban tổ chức triển khai nhất quán trong từng khâu, gồm tổ chức, vận hành, thiết lập cung đường xanh và xây dựng hệ sinh thái di chuyển xanh thông qua Xanh SM là nhà tài trợ di chuyển độc quyền.

Bên cạnh các nội dung thi đấu chính, ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn cho các vận động viên tại điểm xuất phát Vinhomes Green Paradise Cần Giờ như biểu diễn ca nhạc, pháo hoa chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước tối 30/4; lễ hội ẩm thực; các hoạt động giải trí cho gia đình… nhằm tạo nên ngày hội thể thao – du lịch sôi động suốt kỳ nghỉ.

Bà Hoàng Hoa Anh Đức, Giám đốc Phát triển cộng đồng Công ty Cổ phần Vinhomes - phụ trách dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ chia sẻ, sức hấp dẫn “độc bản” của đường đua xanh sẽ khiến VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 vượt qua tầm ảnh hưởng của một sự kiện thể thao đại chúng, để trở thành nhân tố khai mở điểm đến thể thao quốc tế độc đáo nhất Việt Nam.

Hiện tại, quần thể siêu đô thị 2.870 ha đang dần hình thành tại cửa biển, là “hạt nhân kích hoạt” khu vực phía Đông Nam thành phố, hướng tới mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm trong tương lai.

Ông Mai Bá Hùng, Ủy viên Ủy ban Olympic Việt Nam, đánh giá VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 là giải đấu đặc biệt, hiếm hoi khi vận động viên có thể toàn tâm chạy bộ trên cung đường xanh, kết nối với thiên nhiên.