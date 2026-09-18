TP.HCM yêu cầu không ưu ái hồ sơ nhà đất qua người được ủy quyền

Mới đây, ông Trần Đình Quân, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2, thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, ký thông báo yêu cầu cán bộ, nhân viên tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục nhà đất.

Theo thông báo, khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trực tiếp đến làm thủ tục đăng ký biến động, viên chức tiếp nhận phải chủ động hướng dẫn lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến; hỗ trợ kê khai đơn, tờ khai thuế và các biểu mẫu liên quan. Người dân đồng thời được hướng dẫn thao tác nộp hồ sơ, thanh toán và theo dõi tiến độ giải quyết. Việc hỗ trợ hướng đến mục tiêu giúp người dân có thể tự thực hiện các lần tiếp theo, giảm đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đủ điều kiện giải quyết, chi nhánh yêu cầu tiếp nhận và hẹn trả kết quả sớm hơn 8 giờ so với tổng thời gian theo quy định

Với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đủ điều kiện giải quyết, chi nhánh yêu cầu tiếp nhận và hẹn trả kết quả sớm hơn 8 giờ so với tổng thời gian theo quy định. Đồng thời, thời gian hẹn trả kết quả sau khi tiếp nhận chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính là 2 giờ, giảm 6 giờ so với quy định.

Thông báo nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ; không tạo đặc quyền hoặc ưu ái về thời gian, quy trình đối với hồ sơ do người được ủy quyền thực hiện. Viên chức, người lao động phải tận tình hướng dẫn, không để xảy ra tình trạng trả hồ sơ nhiều lần gây bức xúc. Trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh nếu để nhân viên thuộc phạm vi quản lý bị người dân phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, chậm trễ hoặc phối hợp, can thiệp đối với hồ sơ thực hiện qua ủy quyền.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục đất đai. Bộ nêu tình trạng được báo chí và dư luận phản ánh: người dân tự làm thủ tục bị trả hồ sơ nhiều lần, thời gian kéo dài, trong khi ủy quyền cho “cò” lại được giải quyết nhanh hơn. Để khắc phục, Bộ đề nghị địa phương bố trí cán bộ có chuyên môn, am hiểu pháp luật, có phẩm chất đạo đức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; kiểm soát chặt quy trình xử lý, không để xảy ra hành vi hách dịch, gây phiền hà. Đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải hướng dẫn bằng văn bản một lần duy nhất các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, văn bản trả lời phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý. Với hồ sơ trễ hạn, cơ quan giải quyết phải có văn bản xin lỗi người thực hiện thủ tục, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xem xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.