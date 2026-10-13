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Trao danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026 cho 196 đơn vị

Thứ Ba, 21:13, 13/10/2026
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VOV.VN - Chiều 13/10, Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn giữ vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và nguồn lực cho thành phố. Những đóng góp ấy không chỉ đo bằng vốn, doanh thu hay ngân sách mà còn bằng tinh thần vượt khó, năng lực thích ứng và khát vọng vươn lên.

Xu hướng nguồn lực của doanh nghiệp ngày càng tập trung vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao. Đây là cơ sở để thành phố tổ chức lại các động lực tăng trưởng trong không gian phát triển mới.

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Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM chia sẻ: Công nghệ đang thay đổi từng ngày, những tiêu chuẩn xanh đang thay đổi cách thế giới sản xuất và tiêu dùng, chuỗi cung ứng toàn cầu đang tiếp tục được định hình lại. Trong bối cảnh ấy, doanh nghiệp Thành phố phải đổi mới nhanh hơn, quản trị tốt hơn, năng suất cao hơn và vươn ra thế giới mạnh mẽ hơn.

HuBa tiếp tục là cầu nối, đưa tiếng nói từ thực tiễn của doanh nghiệp đến với chính quyền để cùng tạo dựng môi trường kinh doanh tốt hơn; tăng cường liên kết để doanh nghiệp Thành phố cùng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị; đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực quản trị.

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Lãnh đạo UBND TP.HCM trao giấy chứng nhận "Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026" cho doanh nghiệp và doanh nhân (Ảnh: HuBa cung cấp)

Lãnh đạo UBND TP.HCM trao giấy chứng nhận và tôn vinh danh hiệu "Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026" đối với 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân. Điểm mới của kỳ xét chọn doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026 là chú trọng hơn đến năng lực chuyển đổi số, thực hành ESG, ứng dụng công nghệ, đổi mới quản trị và phát triển bền vững. Theo đó, doanh nghiệp tiêu biểu không chỉ được đánh giá bằng quy mô kinh doanh mà còn ở khả năng thích ứng, hiệu quả sử dụng nguồn lực và trách nhiệm với cộng đồng.

trao danh hieu doanh nghiep, doanh nhan tp.hcm tieu bieu nam 2026 cho 196 don vi hinh anh 3
Lãnh đạo UBND TP.HCM chúc mừng Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026 (Ảnh: HuBa cung cấp)

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Vina T&T Group chia sẻ: “Được ghi nhận là doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM tiêu tiểu năm 2026, chúng tôi càng ý thức rõ trách nhiệm với cộng đồng, không chỉ phát triển cho mình mà phải cùng nông dân phát triển bền vững. Chúng tôi cùng nhau nâng cao vị thế nông sản Việt ở trong nước và trên thị trường quốc tế, hỗ trợ nông dân áp dụng khoa học, công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe thị trường khó tính, làm sản cho giúp nông dân nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra”.

Lệ Hằng-CTV Phương Thảo/VOV-TP.HCM
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