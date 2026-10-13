Đắk Lắk cần doanh nghiệp đầu tàu tạo sức bật tăng trưởng



Đắk Lắk hiện có hơn 20.500 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Trong 9 tháng năm nay, Đắk Lắk có 2.830 doanh nghiệp thành lập mới, 540 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 29.000 doanh nghiệp, tốc độ phát triển doanh nghiệp hằng năm trên 12%; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 55% GRDP.

Phát triển chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản là một trong những hướng đi giúp doanh nghiệp khai thác lợi thế địa phương, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, nhiều doanh nghiệp xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc, cho biết: “Chúng tôi coi đó là một cơ hội để chúng tôi tự phấn đấu và cùng nhau phát triển. Muốn làm được, phát triển thì áp dụng khoa học công nghệ bây giờ là tiên phong đi đầu. Với công ty Đắc Lộc đang nhận nhiệm vụ số hóa lồng bè cũng như nuôi trồng trên biển và trên bờ”.

Cùng với ứng dụng công nghệ trong sản xuất, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, điều hành. Theo ông Vũ Trí Thức, Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần MISA tại Buôn Ma Thuột, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo có thể giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất lao động, dành thêm nguồn lực cho công tác quản trị.

“Chúng tôi nghĩ rằng phải ứng dụng số hơn về công nghệ thông tin, muốn tăng năng suất thì phải tối ưu về phương thức sản xuất kinh doanh cũng như là công cụ rút ngắn thời gian con người, nâng cao năng suất. Bên cạnh đó trí tuệ nhân tạo AI hiện nay nó giúp cho doanh nghiệp được rút ngắn rất nhiều lần. Từ đó có nhiều thời gian để quản trị”, ông Vũ Trí Thức chia sẻ.

Ông Y Nhuần Bya, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng quy mô sản xuất, hướng tới hình thành các doanh nghiệp lớn, giữ vai trò đầu tàu trong những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế.

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, lãnh đạo Đắk Lắk đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Dù số lượng doanh nghiệp tăng qua từng năm, phần lớn vẫn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, quy mô hoạt động còn hạn chế, tính liên kết chưa cao; tỉnh chưa hình thành được nhiều doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt, tạo sức lan tỏa trong các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế.

Ông Y Nhuần Bya, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt cơ hội, đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh và mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực có lợi thế của địa phương.

“Tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động nắm bắt cơ hội, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hướng tới hình thành các doanh nghiệp lớn, đầu tàu trong những lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, công nghiệp gắn với lợi thế cảng biển nước sâu, du lịch, dịch vụ chất lượng cao”, ông Y Nhuần Bya nói.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao bằng khen của tỉnh, ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ ngân sách và công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao bằng khen tặng 10 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho ngân sách nhà nước trong 9 tháng năm 2026 và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.