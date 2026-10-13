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TP.HCM chấp thuận dự án nhà ở xã hội hơn 64.000 tỷ đồng tại Bà Điểm

Thứ Ba, 20:22, 13/10/2026
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VOV.VN - TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở xã hội rộng gần 192ha tại xã Bà Điểm, với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 64.053 tỷ đồng.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 6749 ngày 12/10/2026, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm, đồng thời giao Công ty Cổ phần Delta làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 191,6ha, được định hướng phát triển thành khu nhà ở xã hội cao tầng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, kết hợp công viên cây xanh và các công trình thương mại, dịch vụ phục vụ cư dân.

Ranh giới dự án được xác định theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt, không bao gồm diện tích thuộc tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM. Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án lên tới hơn 64.053 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải mức vốn đầu tư chính thức. Giá trị cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định.

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Phối cảnh  khu nhà ở xã hội rộng gần 192ha tại xã Bà Điểm

Theo quyết định, dự án được triển khai từ thời điểm quyết định có hiệu lực đến hết năm 2030. Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu và khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp. Đồng thời, doanh nghiệp phải hoàn tất các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy trước khi triển khai dự án. Đặc biệt, việc huy động vốn, bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở xã hội phải tuân thủ đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh, giá bán và đối tượng được thụ hưởng chính sách.

Chủ đầu tư không được huy động vốn hoặc kinh doanh bất động sản khi chưa đáp ứng các điều kiện pháp luật. Dự án có thể được hưởng các chính sách ưu đãi dành cho nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2023, Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội và các quy định liên quan nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện. UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện, định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả cho UBND thành phố.

TP.HCM phải phát triển hơn 181.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Bà Điểm diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy nhanh phát triển quỹ nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân và người lao động. Theo số liệu của Sở Xây dựng TP.HCM, tính đến cuối tháng 8/2026, thành phố đã khởi công 10 dự án nhà ở xã hội với 11.362 căn hộ. Bên cạnh đó, 22 dự án đang được xây dựng, với quy mô gần 19.900 căn. Đáng chú ý, 89 dự án khác với khoảng 97.100 căn đã được chấp thuận chủ đầu tư và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Trong nửa đầu năm 2027, thành phố dự kiến khởi công thêm 53 dự án, tương ứng khoảng 80.500 căn. Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ, TP.HCM được giao chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2027, chỉ tiêu được giao là 57.657 căn.

Trong tổng chỉ tiêu của cả giai đoạn, có 129.257 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 52.000 căn nhà ở cho thuê. Như vậy, bên cạnh việc tiếp tục chấp thuận các dự án quy mô lớn, yêu cầu đặt ra đối với TP.HCM là đẩy nhanh thủ tục đầu tư, bảo đảm nguồn lực thực hiện và chuyển quỹ đất đã được quy hoạch thành những căn nhà thực tế phục vụ người dân. Đối với dự án tại xã Bà Điểm, thông tin được công bố hiện mới xác định quy mô đất, tổng vốn sơ bộ, chủ đầu tư và tiến độ dự kiến. Số lượng căn hộ cụ thể, giá bán, giá cho thuê và thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký chưa được công bố.

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Bỏ "điều kiện cư trú" khi mua nhà ở xã hội là bất cập

VOV.VN - Góp ý Dự thảo Luật Nhà ở, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị giữ "điều kiện cư trú" khi mua nhà ở xã hội, đồng thời đề xuất giao UBND cấp tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm căn hộ dành riêng cho cán bộ, công chức nhằm giải quyết nhu cầu an cư cấp bách.

CTV Tuấn Quang/VOV.VN
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