中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cử tri TP.HCM: Nhiều kiến nghị kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân

Thứ Tư, 20:19, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 13/5, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 4 ở các phường, xã phía khu Đông TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), nhiều cử tri kiến nghị đại biểu Quốc hội quan tâm, sớm giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng gây bức xúc và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Ông Nguyễn Văn Thuận, cử tri ở phường Bà Rịa (TP. Bà Rịa cũ) cho biết, hơn 10 năm qua ông đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng về việc Thành phố Bà Rịa trước đây (nay là phường Bà Rịa, TP.HCM) thực hiện thu hồi phần đất của gia đình ông với hơn 5.530 m2 (có đăng ký sử dụng, thực hiện nghĩa vụ thuế) sử dụng hợp pháp từ 2012 và không có tranh chấp, giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở thương mại mà không thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Theo ông Thuận, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ông nhiều lần kiến nghị các ngành chức năng, nhưng vụ việc vẫn chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận và chuyển đến cấp có thẩm quyền.

cu tri tp.hcm nhieu kien nghi keo dai gay anh huong den doi song nguoi dan hinh anh 1
Cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng

"Kỳ họp nào tôi cũng nói, họp HĐND tỉnh, giờ là TP.HCM, rồi họp TP. Bà Rịa, Hội đồng Nhân dân phường Bà Rịa cũng không giải quyết dứt điểm. Lần này tôi kiến nghị với đại biểu Quốc hội, mong được giải quyết. Tôi mong Nhà nước làm đúng theo quy định, đúng thời gian", ông Thuận chia sẻ.

Liên quan đến công tác bồi thường, bà Nguyễn Quỳnh Như, ngụ xã Châu Pha cho biết, năm 2025 gia đình bà kiến nghị UBND TP. Phú Mỹ và UBND xã Tóc Tiên (nay là xã Châu Pha, TP.HCM) xem xét bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 21.620m2cùng tài sản trên đất thuộc các thửa số 158 và 162, tờ bản đồ số 19, khi bị thu hồi để thực hiện dự án Mỏ đá Lô 14A.

Tiếp đó, tháng 5/2025 và 8/2025 gia đình bà tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị chủ đầu tư dự án Mỏ đá 14A tạm ngưng khai thác đá tại phần diện tích chưa được đền bù.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình bà Như vẫn không nhận được bất cứ văn bản nào của các cơ quan có thẩm quyền về giải quyết các nội dung kiến nghị nêu trên.

"Tôi kính đề nghị ĐBQH có ý kiến về việc thực hiện tính toán, chi trả bồi thường đối với diện tích đất của gia đình tại xã Châu Pha theo đúng quy định. Đồng thời tôi cũng muốn đề nghị chủ đầu tư dự án Mỏ đá lô 14A tạm ngưng khai thác", bà Như kiến nghị.

cu tri tp.hcm nhieu kien nghi keo dai gay anh huong den doi song nguoi dan hinh anh 2
Lãnh đạo địa phương trao đổi với cử tri 

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội Lê Khánh Hải cho rằng, các xã, phường mà đoàn ĐBQH tiếp xúc là địa bàn có vị trí rất đặc biệt trong không gian phát triển của TP.HCM, những vấn đề các cử tri đã nêu đều rất thực tế.

Cũng theo ông Hải, trước kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI, TP.HCM đã có hơn 440 kiến nghị, ý kiến đến Quốc hội và được tiếp thu, giải quyết 100%. Điều này khẳng định ý kiến của cử tri Thành phố là rất quan trọng, thiết thực và rõ ràng. 

Ông Hải cho rằng, những vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai là rất quan trọng. Đây là tài sản lớn của người dân, là sinh kế của nhiều gia đình nên dễ phát sinh khiếu nại nếu không giải quyết công khai, không minh bạch, không thấu tình đạt lý.

Ông Hải đề nghị các địa phương trong quá trình phát triển phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bồi thường đúng quy định, hỗ trợ công bằng, bố trí tái định cư đáp ứng điều kiện sống; đồng thời tăng cường đối thoại, giải thích chính sách rõ ràng, dễ hiểu.

cu tri tp.hcm nhieu kien nghi keo dai gay anh huong den doi song nguoi dan hinh anh 3
Đại biểu Quốc hội Lê Khánh Hải tiếp nhận ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc

Bên cạnh đó, những kiến nghị của cử tri cần được xử lý với thời hạn cụ thể, tránh để người dân đi lại nhiều lần, không trả lời chung chung và không để những vướng mắc nhỏ kéo dài thành bức xúc lớn.

Ông Hải cũng yêu cầu chính quyền tiếp tục rà soát từng dự án, từng nhóm hồ sơ, từng vụ việc cụ thể; hồ sơ đủ điều kiện phải giải quyết nhanh, chưa đủ điều kiện cần có hướng dẫn rõ ràng. Những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp trên; các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người dân phải được đối thoại kỹ lưỡng, không làm qua loa.

img_5400_1.jpg

Kẹt xe, ngập nước kéo dài ở TP.HCM: Đừng để niềm tin của cử tri nguội tắt

VOV.VN - Kẹt xe, ngập nước gần như là câu chuyện được nhắc đến trong hầu hết các cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM và HĐND TP trong nhiệm kỳ qua. Khi hạ tầng chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, vai trò của đại biểu dân cử trong giám sát, thúc đẩy giải pháp càng trở nên cấp thiết.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Tag: vụ việc tồn đọng ảnh hưởng đời sống người dân tphcm khiếu nại đất đai bà rịa chưa được giải quyết thu hồi đất không bồi thường gây bức xúc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM siết hậu kiểm giữa nguy cơ thực phẩm bẩn
TP.HCM siết hậu kiểm giữa nguy cơ thực phẩm bẩn

VOV.VN - Trong bối cảnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu từ bếp ăn học đường đến thức ăn đường phố, cơ quan quản lý cảnh báo cần sớm “bít” các lỗ hổng từ tiền kiểm đến hậu kiểm. Đồng thời tạo môi trường minh bạch để thực phẩm sạch phát triển bền vững và chiếm lĩnh thị trường.

TP.HCM siết hậu kiểm giữa nguy cơ thực phẩm bẩn

TP.HCM siết hậu kiểm giữa nguy cơ thực phẩm bẩn

VOV.VN - Trong bối cảnh nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu từ bếp ăn học đường đến thức ăn đường phố, cơ quan quản lý cảnh báo cần sớm “bít” các lỗ hổng từ tiền kiểm đến hậu kiểm. Đồng thời tạo môi trường minh bạch để thực phẩm sạch phát triển bền vững và chiếm lĩnh thị trường.

Ngoại ngữ, Vật lý đứng đầu môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM
Ngoại ngữ, Vật lý đứng đầu môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM

VOV.VN - Nhóm Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ tiếp tục chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn của thí sinh tại TP.HCM năm 2026.

Ngoại ngữ, Vật lý đứng đầu môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM

Ngoại ngữ, Vật lý đứng đầu môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM

VOV.VN - Nhóm Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ tiếp tục chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn của thí sinh tại TP.HCM năm 2026.

Phường đầu tiên tại TP.HCM thu phí đỗ xe “không chạm”, không cần nhân sự
Phường đầu tiên tại TP.HCM thu phí đỗ xe “không chạm”, không cần nhân sự

VOV.VN - Phường An Đông (thuộc Quận 5 cũ), thí điểm thu phí đỗ xe “không chạm”, không cần nhân sự. Hệ thống tự động hóa 90% quy trình, giúp minh bạch quản lý lòng đường, vỉa hè, giảm áp lực nhân lực và thúc đẩy quản trị đô thị hiện đại.

Phường đầu tiên tại TP.HCM thu phí đỗ xe “không chạm”, không cần nhân sự

Phường đầu tiên tại TP.HCM thu phí đỗ xe “không chạm”, không cần nhân sự

VOV.VN - Phường An Đông (thuộc Quận 5 cũ), thí điểm thu phí đỗ xe “không chạm”, không cần nhân sự. Hệ thống tự động hóa 90% quy trình, giúp minh bạch quản lý lòng đường, vỉa hè, giảm áp lực nhân lực và thúc đẩy quản trị đô thị hiện đại.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục