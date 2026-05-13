Cử tri TP.HCM: Nhiều kiến nghị kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân

Ông Nguyễn Văn Thuận, cử tri ở phường Bà Rịa (TP. Bà Rịa cũ) cho biết, hơn 10 năm qua ông đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng về việc Thành phố Bà Rịa trước đây (nay là phường Bà Rịa, TP.HCM) thực hiện thu hồi phần đất của gia đình ông với hơn 5.530 m2 (có đăng ký sử dụng, thực hiện nghĩa vụ thuế) sử dụng hợp pháp từ 2012 và không có tranh chấp, giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở thương mại mà không thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Theo ông Thuận, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ông nhiều lần kiến nghị các ngành chức năng, nhưng vụ việc vẫn chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận và chuyển đến cấp có thẩm quyền.

Cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng

"Kỳ họp nào tôi cũng nói, họp HĐND tỉnh, giờ là TP.HCM, rồi họp TP. Bà Rịa, Hội đồng Nhân dân phường Bà Rịa cũng không giải quyết dứt điểm. Lần này tôi kiến nghị với đại biểu Quốc hội, mong được giải quyết. Tôi mong Nhà nước làm đúng theo quy định, đúng thời gian", ông Thuận chia sẻ.

Liên quan đến công tác bồi thường, bà Nguyễn Quỳnh Như, ngụ xã Châu Pha cho biết, năm 2025 gia đình bà kiến nghị UBND TP. Phú Mỹ và UBND xã Tóc Tiên (nay là xã Châu Pha, TP.HCM) xem xét bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 21.620m2cùng tài sản trên đất thuộc các thửa số 158 và 162, tờ bản đồ số 19, khi bị thu hồi để thực hiện dự án Mỏ đá Lô 14A.

Tiếp đó, tháng 5/2025 và 8/2025 gia đình bà tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị chủ đầu tư dự án Mỏ đá 14A tạm ngưng khai thác đá tại phần diện tích chưa được đền bù.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình bà Như vẫn không nhận được bất cứ văn bản nào của các cơ quan có thẩm quyền về giải quyết các nội dung kiến nghị nêu trên.

"Tôi kính đề nghị ĐBQH có ý kiến về việc thực hiện tính toán, chi trả bồi thường đối với diện tích đất của gia đình tại xã Châu Pha theo đúng quy định. Đồng thời tôi cũng muốn đề nghị chủ đầu tư dự án Mỏ đá lô 14A tạm ngưng khai thác", bà Như kiến nghị.

Lãnh đạo địa phương trao đổi với cử tri

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội Lê Khánh Hải cho rằng, các xã, phường mà đoàn ĐBQH tiếp xúc là địa bàn có vị trí rất đặc biệt trong không gian phát triển của TP.HCM, những vấn đề các cử tri đã nêu đều rất thực tế.

Cũng theo ông Hải, trước kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI, TP.HCM đã có hơn 440 kiến nghị, ý kiến đến Quốc hội và được tiếp thu, giải quyết 100%. Điều này khẳng định ý kiến của cử tri Thành phố là rất quan trọng, thiết thực và rõ ràng.

Ông Hải cho rằng, những vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai là rất quan trọng. Đây là tài sản lớn của người dân, là sinh kế của nhiều gia đình nên dễ phát sinh khiếu nại nếu không giải quyết công khai, không minh bạch, không thấu tình đạt lý.

Ông Hải đề nghị các địa phương trong quá trình phát triển phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bồi thường đúng quy định, hỗ trợ công bằng, bố trí tái định cư đáp ứng điều kiện sống; đồng thời tăng cường đối thoại, giải thích chính sách rõ ràng, dễ hiểu.

Đại biểu Quốc hội Lê Khánh Hải tiếp nhận ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc

Bên cạnh đó, những kiến nghị của cử tri cần được xử lý với thời hạn cụ thể, tránh để người dân đi lại nhiều lần, không trả lời chung chung và không để những vướng mắc nhỏ kéo dài thành bức xúc lớn.

Ông Hải cũng yêu cầu chính quyền tiếp tục rà soát từng dự án, từng nhóm hồ sơ, từng vụ việc cụ thể; hồ sơ đủ điều kiện phải giải quyết nhanh, chưa đủ điều kiện cần có hướng dẫn rõ ràng. Những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp trên; các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người dân phải được đối thoại kỹ lưỡng, không làm qua loa.

