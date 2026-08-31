Trồng “cây làm giàu”, nhiều gia đình ở vùng quê cách mạng Long Tiên đổi đời

Sau khi hợp nhất từ 3 xã Long Tiên, Long Trung và Mỹ Long, xã Long Tiên (tỉnh Đồng Tháp) hôm nay có địa bàn rộng lớn với 17 ấp, những vườn cây ăn trái trải dài xanh mướt. Toàn xã hiện có hơn 10.000 hộ dân; người dân chủ yếu sống bằng nghề làm vườn, trong đó mô hình trồng sầu riêng chuyên canh ngày càng phát triển.

"Cây làm giàu" đưa kinh tế vườn phát triển bền vững

Theo UBND xã Long Tiên, toàn xã hiện có gần 3.700 ha vườn cây ăn trái, trong đó sầu riêng là cây trồng chủ lực; diện tích còn lại là mít, bưởi, dừa, ổi, vú sữa... Từ đầu năm đến nay, hơn 2.700 ha vườn cây đã cho thu hoạch, năng suất bình quân ước đạt khoảng 25,5 tấn/ha. Tổng sản lượng thu hoạch đạt trên 69.400 tấn, bằng 74% kế hoạch tỉnh giao, chủ yếu là sầu riêng và mít Thái. Thời gian qua, dù giá sầu riêng có lúc biến động, nhưng loại cây này vẫn được xem là “cây làm giàu”, góp phần giúp nhiều gia đình ở vùng quê cách mạng Long Tiên đổi đời.

Cây sầu riêng - cây làm giàu đã giúp người dân xã Long Tiên đổi đời

Ông Võ Văn C. có 1,5 ha vườn sầu riêng từ 5-10 năm tuổi. Nhờ áp dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật cùng sự cần cù, chịu khó, vườn cây của ông quanh năm xanh tốt, trĩu quả, mang lại doanh thu trên dưới 1 tỷ đồng mỗi năm. Từ hiệu quả kinh tế của vườn cây, gia đình ông có cuộc sống khá giả và xây dựng được căn biệt thự khang trang.

“Trồng cây sầu riêng muốn đạt hiệu quả, trước hết phải học hỏi kỹ thuật bằng việc tham gia chuyển giao khoa học - kỹ thuật của cơ quan khuyến nông hay Phòng Nông nghiệp. Người trồng sẽ tích lũy kinh nghiệm trong việc xử lý, bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh... mang lại hiệu quả từ cây sầu riêng”, ông C chia sẻ.

Nhà vườn xã Long Tiên hôm nay đã nắm vững kỹ thuật trồng cây ăn trái theo hướng chất lượng cao, phục vụ xuất khẩu

Để kinh tế vườn phát triển bền vững, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Long Tiên đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ nông dân. Các chủ trương, nghị quyết được xây dựng bám sát thực tiễn; công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được đẩy mạnh. Hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất từng bước được đầu tư, tạo điều kiện phát triển vùng cây ăn trái chuyên canh, nâng cao chất lượng nông sản và hướng đến thị trường xuất khẩu.

Trên địa bàn xã hiện có 15 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; vùng trồng được chứng nhận VietGAP đạt hơn 63 ha với 139 hộ tham gia. Toàn xã hiện có 4 hợp tác xã đang hoạt động với tổng số 7.332 thành viên, gồm: HTX Dịch vụ nông nghiệp Long Tiên, HTX Dịch vụ nông nghiệp Long Trung, HTX Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long và HTX Cây ăn trái Cai Lậy. Các hợp tác xã cơ bản hoạt động ổn định, góp phần hỗ trợ sản xuất, liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản và phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.

Bia lưu niệm căn cứ Tỉnh ủy Mỹ Tho trong kháng chiến chống Mỹ tại xã Long Tiên

Từ chiến trường xưa đến cuộc sống ấm no

Chiến tranh đã lùi xa. Tiếng bom, tiếng súng năm nào giờ chỉ còn trong ký ức. Những cựu chiến binh xã Long Tiên, sau khi trở về cuộc sống đời thường, lại bắt tay vào lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương, chống đói nghèo và lạc hậu.

Cũng gắn bó với những vườn sầu riêng, nhiều cựu chiến binh ở Long Tiên hôm nay có nguồn thu nhập khá cao, cuộc sống ngày càng ổn định. Toàn xã không còn hộ nghèo trong hội viên cựu chiến binh; nhiều người vươn lên làm kinh tế giỏi.

“Hội viên CCB xã Long Tiên chủ yếu thu nhập bằng nông nghiệp, đặc biệt là trồng cây sầu riêng. Hơn 85% hội viên CCB xã có mức sống từ khá, giàu trở lên và không còn hộ nghèo, không còn nhà không đạt ‘3 cứng’. Cuộc sống vật chất, tinh thần của hội viên tương đối đầy đủ, bởi các CCB có hoạt động góp vốn xoay vòng từ các chi hội, trung bình một chi hội có vốn từ 50-60 triệu đồng trở lên. Hội CCB góp vốn để khi hội viên khó khăn, cần mua sắm, trang trí nhà cửa sẽ được hỗ trợ”, ông Phạm Văn Phương, Chủ tịch Hội CCB xã Long Tiên, tự hào:

Hội Cựu chiến binh xã Long Tiên tích cực xây dựng xã nông thôn mới

Không chỉ cây ăn trái, nông dân Long Tiên còn phát triển các loại cây kiểng có giá trị theo hướng chuyên canh hoặc xen canh trong vườn như tùng, mai vàng, nguyệt quế... Hiện xã có 1.021 nông dân sản xuất giỏi các cấp, chiếm hơn 60% hội viên nông dân. Nhờ phát triển kinh tế vườn và đa dạng hóa mô hình sản xuất, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Toàn xã hiện còn 174 hộ nghèo, chiếm 0,57%; trên 53,6% người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ đầu năm đến nay, xã thu ngân sách hơn 21 tỷ đồng, đạt 86% chỉ tiêu tỉnh giao.

Nghĩa tình trên quê hương cách mạng

Trong kháng chiến chống Mỹ, Long Tiên từng là vùng chiến trường ác liệt, là căn cứ của Tỉnh ủy Mỹ Tho. Quân và dân địa phương đã đoàn kết một lòng, kiên cường chống giặc, lập nên nhiều chiến công. Phát huy truyền thống đó, hôm nay Đảng bộ và nhân dân Long Tiên tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương. Đảng bộ xã hiện có 25 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với hơn 780 đảng viên. Sau sáp nhập, cán bộ, đảng viên trong xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được địa phương quan tâm, với mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân tại khu dân cư. Các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ được chú trọng. Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng ngày càng được phát huy. Người dân Long Tiên không chỉ cùng nhau phát triển kinh tế, còn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Tinh thần "lá lành đùm lá rách" phát huy mạnh mẽ tại vùng đất anh hùng

Nổi bật là anh Lê Hữu Hòa, 49 tuổi, ở ấp Tân Long, xã Long Tiên. Nhiều năm qua, anh duy trì xe cấp cứu từ thiện và hỗ trợ bình oxy miễn phí cho người dân nghèo 24/24 giờ bằng cả tấm lòng nhân ái. Nói về việc làm của mình. “Thời gian tới, em vẫn tiếp tục làm và nếu có được kinh phí, em sẽ mua thêm nhiều bình oxy để hỗ trợ bà con. Khi nào em còn hơi thở thì em còn giúp bà con, đó là tâm nguyện của em từ xưa giờ vẫn vậy”, anh Hòa chia sẻ.

Viết tiếp trang sử mới

Có thể nói, dù còn gặp một số khó khăn trong quá trình sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Long Tiên đang có những bước chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Từ vùng căn cứ cách mạng năm xưa, Long Tiên hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới. Những vườn cây xanh tốt, những ngôi nhà khang trang và cuộc sống ngày càng đủ đầy đang minh chứng cho sức sống của một vùng quê giàu truyền thống.

Bà Đồng Thị Mười, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Long Tiên cho biết, để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, Đảng bộ và nhân dân xã Long Tiên đề ra các nghị quyết và kế hoạch khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động, huy động mọi nguồn lực để thực hiện, tập trung vào một số lĩnh vực.

"Xã tập trung vào kinh tế vườn, phát huy vai trò cây chủ lực là cây sầu riêng; thứ hai là chú trọng phát triển các loại cây kiểng, nhất là cây tùng. Bên cạnh đó, xã phát triển tiểu thủ công nghiệp, thực hiện công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Địa phương cũng quan tâm lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”, bà Mười cho hay.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Tiên ân cần phục vụ người dân

Những ngày này, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Long Tiên đang tập trung tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 76 đảng viên cao niên tiêu biểu; thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh kinh tế vườn, mô hình trồng kiểng của người dân xã Long Tiên đem lại hiệu quả cao

Trở lại Long Tiên hôm nay, ký ức về một thời chiến đấu gian khổ như vẫn còn đâu đó trong từng câu chuyện của những người đi trước. Nhưng trên mảnh đất từng hứng chịu bom đạn ấy, sự sống đã hồi sinh mạnh mẽ. Long Tiên đang khoác lên mình “màu áo mới” - màu xanh của những vườn cây trĩu quả, màu của những mái nhà khang trang và trên hết là màu của niềm tin, tình đất, tình người. Những người con trên quê hương cách mạng đang tiếp tục viết nên trang sử mới bằng chính đôi tay, khối óc và nghĩa tình của mình.