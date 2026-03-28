Hơn 1 triệu con giống các loại được thả tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau

Thứ Bảy, 16:30, 28/03/2026
VOV.VN - Hơn 1,1 triệu con giống các loại được thả tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau thuộc xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ).

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Truyền thống ngành Thủy sản (1/4/1959-1/4/2026), ngày 28/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại vùng biển Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Các loại giống được thả là những loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên. Việc bổ sung nguồn giống góp phần tái tạo quần thể sinh vật, tăng khả năng sinh sản tự nhiên, từ đó nâng cao trữ lượng khai thác trong tương lai.

hon 1 trieu con giong cac loai duoc tha tai khu bao ton bien hon cau hinh anh 1
Chuyển con giống từ ca nô lên tàu ra đảo

Khu bảo tồn biển Hòn Cau rộng 12.500 ha được đánh giá là vùng đa dang sinh học, có quần thể san hô nguyên thủy dài hơn 2km, với 234 loại san hô; đồng thời là khu vực tập trung đa dạng sinh học cao nhất về khu hệ san hô mềm tại Việt Nam, với hơn 65 chi. Khu bảo tồn biển Hòn Cau còn ghi nhận 324 loài cá, 119 loài thân mềm, 32 loài da gai kích thước lớn và 46 loài giáp xác, bò sát…

hon 1 trieu con giong cac loai duoc tha tai khu bao ton bien hon cau hinh anh 2
Hoạt động thả giống trên tàu Kiểm ngư tỉnh Lâm Đồng 

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 14 xã, phường, đặc khu ven biển và 24 xã, phường, đặc khu có tàu cá, với trên 8.000 tàu cá và hơn 40.000 ngư dân trực tiếp tham gia khai thác thủy sản. Nghề cá tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển của địa phương.

hon 1 trieu con giong cac loai duoc tha tai khu bao ton bien hon cau hinh anh 3
Lực lượng chức năng tiến hành thả con giống

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ như kiểm soát hoạt động khai thác, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh các mô hình phục hồi hệ sinh thái như thả rạn nhân tạo, bổ sung nguồn giống tại các thủy vực tự nhiên

 

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây đều là những khu vực có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái thủy sinh.

"Việc chọn điểm này để thả giống tái tạo nguồn lợi sản có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi sản và bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường biển gắn với việc phát triển du lịch sinh thái của Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Cùng với đó chúng tôi cũng tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn thuỷ sản tại hồ Tà Đùng", ông Chiến nói.

canh_dep_la_diem_check_in_ly_tuong_cua_cac_ban_tre_anh_doan_si_.jpg

Vẻ đẹp hoang sơ của Hòn Cau ở Bình Thuận thu hút du khách

VOV.VN - Thắng cảnh Hòn Cau (Cù lao Câu) thuộc vùng biển huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là một quần thể bao gồm phần đảo chính và vùng biển bao quanh đảo. Thắng cảnh này nổi bật với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng, chứa đựng nhiều giá trị về lịch sử hình thành địa chất, địa mạo mang đặc trưng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong hàng triệu năm qua.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
