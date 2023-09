Cuộc họp được tổ chức tại Bắc Kinh nhằm thảo luận về tình hình thị trường ngoại hối và vấn đề tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ thời gian gần đây, theo tài khoản WeChat chính thức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương).

Trung Quốc quyết tâm chặn đà giảm giá của đồng nhân dân tệ. Ảnh: Nikkei

Hội nghị cho rằng, mặc dù gần đây nhân dân tệ đã mất giá so với đồng USD, nhưng về cơ bản vẫn ổn định so với rổ tiền tệ và tương đối mạnh so với các đồng tiền chủ đạo khác không phải USD. Thị trường ngoại hối đang vận hành ổn định và kỳ vọng của thị trường nhìn chung bình ổn, tỷ giá đồng nhân dân tệ có nền tảng vững chắc để duy trì cơ bản ổn định ở mức hợp lý và cân đối.

Hội nghị khẳng định, cơ quan quản lý tài chính nước này có năng lực, niềm tin và điều kiện để duy trì sự ổn định cơ bản của tỷ giá đồng nhân dân tệ, “khi cần phải ra tay sẽ hành động”, kiên quyết chấn chỉnh các hành vi biến động một chiều và thuận chu kỳ, “kiên quyết xử lý hành vi phá vỡ trật tự thị trường”, ngăn chặn nguy cơ tỷ giá vượt ngưỡng.

Trước đó, vào ngày 8/9, tỷ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc từng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 16 năm qua trên thị trường trong nước, về mức 7,3510 nhân dân tệ đổi 1 USD.

Sau khi thông tin về cuộc họp được công bố, tỷ giá đồng tiền này ở cả trong và ngoài nước đã tăng mạnh, có lúc tăng trên 800 điểm và hơn 700 điểm, đạt mức cao nhất là 7,2608 và 7,2920 nhân dân tệ đổi 1 USD, theo trang tin tức tài chính tiếng Trung của Dow Jones. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải và Hang Seng cũng phục hồi nhanh chóng​.