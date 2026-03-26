Trung Quốc thể hiện lợi thế về “kinh tế token” trong kỷ nguyên AI

Cục trưởng Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc Lưu Liệt Hồng mới đây cho biết, tính đến tháng 3/2026, lượng token sử dụng hàng ngày của Trung Quốc đã vượt 140 nghìn tỷ, tăng hơn 1.000 lần so với đầu năm 2024 và cao hơn 40% so với 100 nghìn tỷ ghi nhận vào cuối năm 2025.

Theo ông Hồng, sự bùng nổ này cho thấy ngành công nghiệp AI của Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng và phát triển từ các chức năng trò chuyện cơ bản sang các hệ thống tinh vi hơn có khả năng ra quyết định và thực thi nhiệm vụ.

“Năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp AI tại Trung Quốc đã được tăng cường đáng kể. Các cuộc thảo luận sổi nổi hiện nay về xuất khẩu token là một minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh được nâng cao này”, ông Lưu Liệt Hồng nói.

Trong lĩnh vực AI, token là đơn vị nhỏ nhất của dữ liệu mà mô hình có thể sử dụng hoặc tạo ra. Token trong AI có thể đo lường, định giá và giao dịch.

Khi AI bước vào giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn, token đang nổi lên như một loại hàng hóa mới. Cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu không chỉ còn là cuộc đua về chip hay thuật toán, mà là cuộc đua sản xuất token với chi phí thấp nhất. Trung Quốc đang dần hình thành lợi thế cấu trúc nhờ quy mô năng lượng, chuỗi cung ứng và chiến lược quốc gia xoay quanh “điện - tính toán - mô hình”.

Yếu tố then chốt giúp Trung Quốc tạo ra lợi thế trong nền kinh tế token là điện năng. Quốc gia này hiện là nhà sản xuất điện lớn nhất thế giới, với tổng công suất lắp đặt đạt 3,89 tỷ kilowatt vào cuối năm 2025, gần gấp 3 lần Mỹ.

Dữ liệu cho thấy, điện thô xuất khẩu từ Trung Quốc có giá khoảng 0,5 nhân dân tệ (0,07 USD) mỗi kilowatt giờ. Theo các ước tính trong ngành, việc chuyển đổi cùng một lượng năng lượng thành các dịch vụ xử lý AI có thể làm tăng giá trị lên đến 22 lần.

Ông Lưu Liệt Hồng nhận định, một chuỗi giá trị mới đang nhanh chóng hình thành xung quanh việc sử dụng, phân phối và thanh toán token, mang đến một con đường quan trọng cho việc kiếm tiền từ AI.

Ông cũng cho biết, các ngành công nghiệp liên quan đến AI của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt quy mô hơn 10 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,4 nghìn tỷ USD) vào cuối giai đoạn 2026-2030.