  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trung Quốc thể hiện lợi thế về “kinh tế token” trong kỷ nguyên AI

Thứ Năm, 11:55, 26/03/2026
VOV.VN - Tính đến tháng 3 năm nay, lượng token sử dụng hàng ngày ở Trung Quốc đã vượt 140 nghìn tỷ, tăng hơn 1.000 lần so với đầu năm 2024, một chỉ dấu cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh ở Trung Quốc và nước này có nhiều lợi thế trong “nền kinh tế token”.

Cục trưởng Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc Lưu Liệt Hồng mới đây cho biết, tính đến tháng 3/2026, lượng token sử dụng hàng ngày của Trung Quốc đã vượt 140 nghìn tỷ, tăng hơn 1.000 lần so với đầu năm 2024 và cao hơn 40% so với 100 nghìn tỷ ghi nhận vào cuối năm 2025.

Theo ông Hồng, sự bùng nổ này cho thấy ngành công nghiệp AI của Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng và phát triển từ các chức năng trò chuyện cơ bản sang các hệ thống tinh vi hơn có khả năng ra quyết định và thực thi nhiệm vụ.

“Năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp AI tại Trung Quốc đã được tăng cường đáng kể. Các cuộc thảo luận sổi nổi hiện nay về xuất khẩu token là một minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh được nâng cao này”, ông Lưu Liệt Hồng nói.

Cục trưởng Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc Lưu Liệt Hồng. Ảnh: SCIO

Trong lĩnh vực AI, token là đơn vị nhỏ nhất của dữ liệu mà mô hình có thể sử dụng hoặc tạo ra. Token trong AI có thể đo lường, định giá và giao dịch.

Khi AI bước vào giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn, token đang nổi lên như một loại hàng hóa mới. Cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu không chỉ còn là cuộc đua về chip hay thuật toán, mà là cuộc đua sản xuất token với chi phí thấp nhất. Trung Quốc đang dần hình thành lợi thế cấu trúc nhờ quy mô năng lượng, chuỗi cung ứng và chiến lược quốc gia xoay quanh “điện - tính toán - mô hình”.

Yếu tố then chốt giúp Trung Quốc tạo ra lợi thế trong nền kinh tế token là điện năng. Quốc gia này hiện là nhà sản xuất điện lớn nhất thế giới, với tổng công suất lắp đặt đạt 3,89 tỷ kilowatt vào cuối năm 2025, gần gấp 3 lần Mỹ.

Dữ liệu cho thấy, điện thô xuất khẩu từ Trung Quốc có giá khoảng 0,5 nhân dân tệ (0,07 USD) mỗi kilowatt giờ. Theo các ước tính trong ngành, việc chuyển đổi cùng một lượng năng lượng thành các dịch vụ xử lý AI có thể làm tăng giá trị lên đến 22 lần.

Ông Lưu Liệt Hồng nhận định, một chuỗi giá trị mới đang nhanh chóng hình thành xung quanh việc sử dụng, phân phối và thanh toán token, mang đến một con đường quan trọng cho việc kiếm tiền từ AI.

Ông cũng cho biết, các ngành công nghiệp liên quan đến AI của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt quy mô hơn 10 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,4 nghìn tỷ USD) vào cuối giai đoạn 2026-2030.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: AI Trung Quốc 2026 Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc Mô hình ngôn ngữ lớn LLM Xuất khẩu token AI
Tin liên quan

Việt Nam là “khách sộp” số 1 của nho Trung Quốc?

VOV.VN - Theo báo cáo của Phòng Thương mại Trung Quốc, Việt Nam trở thành khách hàng lớn nhất mua nho Trung Quốc, bất chấp giá trị xuất khẩu giảm 17% so với năm 2024.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ phong tỏa, cấm vận Cuba

VOV.VN - Ngày 25/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh, Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc Mỹ lạm dụng biện pháp trừng phạt đơn phương, đồng thời thúc giục Washington chấm dứt gây sức ép với Cuba dưới mọi hình thức.

Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới

VOV.VN - Tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc mới đây đã phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới có tổng trữ lượng gần 9,7 triệu tấn oxit đất hiếm.

