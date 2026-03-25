Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ phong tỏa, cấm vận Cuba

Thứ Tư, 16:32, 25/03/2026
VOV.VN - Ngày 25/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh, Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc Mỹ lạm dụng biện pháp trừng phạt đơn phương, đồng thời thúc giục Washington chấm dứt gây sức ép với Cuba dưới mọi hình thức.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Cuba, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho rằng việc Mỹ thực hiện phong tỏa toàn diện và áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với Cuba trong hơn 60 năm đã gây ra thảm họa sâu sắc cho người dân Cuba.

trung quoc yeu cau my ngay lap tuc do bo phong toa, cam van cuba hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Ông nhấn mạnh Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ lạm dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương, đồng thời mạnh mẽ ủng hộ Cuba tiếp tục theo đuổi con đường phát triển phù hợp với điều kiện đất nước, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Bắc Kinh cũng thúc giục phía Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa và các biện pháp trừng phạt đối với Cuba, đồng thời chấm dứt gây sức ép với Cuba dưới bất kỳ lý do gì.

Cuba đã chịu lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ từ năm 1962. Trong nhiều thập kỷ, cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi Washington chấm dứt chính sách này. Trung Quốc nhiều lần bày tỏ quan điểm ủng hộ Cuba và phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với quốc gia này.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Sáng 22/3 theo giờ Việt Nam, Cuba thông báo một sự cố lưới điện đã khiến hệ thống điện quốc gia bị ngắt kết nối gây mất điện trên toàn quốc.

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Sáng 22/3 theo giờ Việt Nam, Cuba thông báo một sự cố lưới điện đã khiến hệ thống điện quốc gia bị ngắt kết nối gây mất điện trên toàn quốc.

Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ
Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ

VOV.VN - Cuba hôm 20/3 (giờ địa phương) đã bác bỏ mọi gợi ý rằng hệ thống chính trị hoặc nhiệm kỳ chủ tịch của nước này là đối tượng để đàm phán trong các cuộc thương lượng với Mỹ.

Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ

Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ

VOV.VN - Cuba hôm 20/3 (giờ địa phương) đã bác bỏ mọi gợi ý rằng hệ thống chính trị hoặc nhiệm kỳ chủ tịch của nước này là đối tượng để đàm phán trong các cuộc thương lượng với Mỹ.

Cuba - Mỹ giữ đối thoại để kiểm soát khác biệt
Cuba - Mỹ giữ đối thoại để kiểm soát khác biệt

VOV.VN - Dù liên tục xuất hiện những phát ngôn cứng rắn và sức ép gia tăng, Cuba và Mỹ vẫn duy trì các kênh đối thoại, cho thấy nỗ lực kiểm soát khác biệt và tránh đẩy quan hệ vào vòng xoáy đối đầu.

Cuba - Mỹ giữ đối thoại để kiểm soát khác biệt

Cuba - Mỹ giữ đối thoại để kiểm soát khác biệt

VOV.VN - Dù liên tục xuất hiện những phát ngôn cứng rắn và sức ép gia tăng, Cuba và Mỹ vẫn duy trì các kênh đối thoại, cho thấy nỗ lực kiểm soát khác biệt và tránh đẩy quan hệ vào vòng xoáy đối đầu.

