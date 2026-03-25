Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ phong tỏa, cấm vận Cuba

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Cuba, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho rằng việc Mỹ thực hiện phong tỏa toàn diện và áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp đối với Cuba trong hơn 60 năm đã gây ra thảm họa sâu sắc cho người dân Cuba.

Ông nhấn mạnh Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ lạm dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương, đồng thời mạnh mẽ ủng hộ Cuba tiếp tục theo đuổi con đường phát triển phù hợp với điều kiện đất nước, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Bắc Kinh cũng thúc giục phía Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa và các biện pháp trừng phạt đối với Cuba, đồng thời chấm dứt gây sức ép với Cuba dưới bất kỳ lý do gì.

Cuba đã chịu lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ từ năm 1962. Trong nhiều thập kỷ, cộng đồng quốc tế liên tục kêu gọi Washington chấm dứt chính sách này. Trung Quốc nhiều lần bày tỏ quan điểm ủng hộ Cuba và phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với quốc gia này.