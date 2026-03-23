Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới

Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc mới đây đã công bố kết quả thăm dò khoáng sản mới nhất. Trong đó, dự án xác minh và thăm dò tài nguyên đất hiếm tại khu vực mỏ Mao Ngưu Bình (Maoniuping) thuộc huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã xác định tổng trữ lượng 9,6656 triệu tấn oxit đất hiếm.

Khu mỏ đất hiếm Mao Ngưu Bình. Ảnh: Tứ Xuyên nhật báo

Không chỉ đất hiếm, đợt khảo sát này còn phát hiện thêm 27,1 triệu tấn fluorit và 37,2 triệu tấn barit. Cả hai đều được xếp vào loại mỏ “siêu lớn”, cho thấy ý nghĩa chiến lược đối với chuỗi cung ứng công nghiệp của Trung Quốc.

So với trữ lượng 3,16 triệu tấn đã được xác định trước đó, mỏ này đã tăng trữ lượng hơn 200%. Mỏ Mao Ngưu Bình là mỏ đất hiếm đang khai thác lớn thứ hai thế giới về trữ lượng tài nguyên, chỉ đứng sau mỏ Bayan Obo ở Bao Đầu, Nội Mông.

Trước đó, ngày 18/3, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc từng ra thông báo về việc phát hiện 4 loại khoáng sản quan trọng tại Miện Ninh, Tứ Xuyên và Tàn Xương, Cam Túc, gồm đất hiếm, fluorit, barit và antimon.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, phát hiện này là thành tựu đáng kể trong chương trình thăm dò khoáng sản đột phá chiến lược mới của Trung Quốc. Việc phát hiện các khoáng sản rắn này không chỉ làm giàu thêm trữ lượng tài nguyên, mà còn đảm bảo nguồn cung ổn định cho các chuỗi công nghiệp liên quan, rất có giá trị chiến lược.

Trong giai đoạn 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), Trung Quốc đã phát hiện thêm 10 mỏ dầu mới có trữ lượng trên 100 triệu tấn và 19 mỏ khí đốt lớn, cùng với sự gia tăng đáng kể trữ lượng các khoáng sản then chốt như urani, đồng, vàng, lithi và kali. Một số mỏ tài nguyên đẳng cấp thế giới cũng đã được phát hiện, bao gồm một mỏ đồng ở Tây Tạng có trữ lượng trên 100 triệu tấn, mỏ vàng siêu lớn Tây Lĩnh ở Sơn Đông và mỏ lithi lớn nhất châu Á ở Tứ Xuyên.