Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới

Thứ Hai, 09:32, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc mới đây đã phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới có tổng trữ lượng gần 9,7 triệu tấn oxit đất hiếm.

Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc mới đây đã công bố kết quả thăm dò khoáng sản mới nhất. Trong đó, dự án xác minh và thăm dò tài nguyên đất hiếm tại khu vực mỏ Mao Ngưu Bình (Maoniuping) thuộc huyện Miện Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã xác định tổng trữ lượng 9,6656 triệu tấn oxit đất hiếm.

trung quoc phat hien mo dat hiem nhe lon thu hai the gioi hinh anh 1
Khu mỏ đất hiếm Mao Ngưu Bình. Ảnh: Tứ Xuyên nhật báo

Không chỉ đất hiếm, đợt khảo sát này còn phát hiện thêm 27,1 triệu tấn fluorit và 37,2 triệu tấn barit. Cả hai đều được xếp vào loại mỏ “siêu lớn”, cho thấy ý nghĩa chiến lược đối với chuỗi cung ứng công nghiệp của Trung Quốc.

So với trữ lượng 3,16 triệu tấn đã được xác định trước đó, mỏ này đã tăng trữ lượng hơn 200%. Mỏ Mao Ngưu Bình là mỏ đất hiếm đang khai thác lớn thứ hai thế giới về trữ lượng tài nguyên, chỉ đứng sau mỏ Bayan Obo ở Bao Đầu, Nội Mông.

Trước đó, ngày 18/3, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc từng ra thông báo về việc phát hiện 4 loại khoáng sản quan trọng tại Miện Ninh, Tứ Xuyên và Tàn Xương, Cam Túc, gồm đất hiếm, fluorit, barit và antimon.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, phát hiện này là thành tựu đáng kể trong chương trình thăm dò khoáng sản đột phá chiến lược mới của Trung Quốc. Việc phát hiện các khoáng sản rắn này không chỉ làm giàu thêm trữ lượng tài nguyên, mà còn đảm bảo nguồn cung ổn định cho các chuỗi công nghiệp liên quan, rất có giá trị chiến lược.

Trong giai đoạn 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), Trung Quốc đã phát hiện thêm 10 mỏ dầu mới có trữ lượng trên 100 triệu tấn và 19 mỏ khí đốt lớn, cùng với sự gia tăng đáng kể trữ lượng các khoáng sản then chốt như urani, đồng, vàng, lithi và kali. Một số mỏ tài nguyên đẳng cấp thế giới cũng đã được phát hiện, bao gồm một mỏ đồng ở Tây Tạng có trữ lượng trên 100 triệu tấn, mỏ vàng siêu lớn Tây Lĩnh ở Sơn Đông và mỏ lithi lớn nhất châu Á ở Tứ Xuyên.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
VOV.VN - Ngày 21/3, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Đoàn Thanh niên và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Vân Nam tổ chức Hội thao Lưu học sinh Việt Nam năm 2026, thu hút đông đảo lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn tham gia.

VOV.VN - Mới đây, một khu dân cư ở Vô Tích, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đã phát động thử thách giảm cân mang tên "đổi mỡ thừa lấy thịt bò", thu hút hàng ngàn người tham gia và nhận được nhiều lời khen từ truyền thông.

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/3 thông báo đã truy tố ba cá nhân người Hoa liên quan đến một nhà sản xuất máy chủ trí tuệ nhân tạo của Mỹ với cáo buộc buôn lậu công nghệ sang Trung Quốc, vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu. Tổng giá trị công nghệ bị chuyển trái phép ước tính lên tới ít nhất 2,5 tỷ USD.

