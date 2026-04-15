中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh tại Hormuz

Thứ Tư, 11:41, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một ngày sau khi Mỹ ra lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua (14/4) đã có cuộc điện đàm kéo dài.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, thông suốt tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, ông đã nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và hai bên đã rà soát những tiến triển tích cực trong hợp tác song phương. Nhà lãnh đạo Ấn Độ tái khẳng định cam kết thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn cầu Toàn diện với Mỹ trên nhiều lĩnh vực.

Bài đăng của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh chụp màn hình

Theo giới quan sát, Mỹ và Ấn Độ đang trao đổi về triển vọng hợp tác song phương, trong đó có các thỏa thuận lớn, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, dự kiến được công bố trong thời gian tới. Theo Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor, cuộc điện đàm kéo dài 40 phút và một loạt “thỏa thuận quan trọng” có thể được ký kết trong vài ngày hoặc vài tuần tới, phản ánh nền tảng quan hệ đang được củng cố vững chắc sau những bất đồng trước đây, bao gồm tranh chấp thương mại liên quan đến thuế quan.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ thăm Ấn Độ vào tháng tới, trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy hợp tác song phương và chuẩn bị cho cuộc họp cấp bộ trưởng của Nhóm Bộ tứ (Quad) dự kiến diễn ra vào nửa cuối tháng 5.

Cũng trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể gây tác động dây chuyền tới thị trường năng lượng thế giới, đẩy giá dầu và khí đốt tăng cao, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung nhiên liệu của nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ.

Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến biện pháp phong tỏa hải quân mà Mỹ đang áp dụng đối với Iran, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế kêu gọi sớm giảm căng thẳng và nối lại các hoạt động thương mại hàng hải. Được biết, Ấn Độ mới đây đã quay trở lại mua dầu khí của Iran sau 7 năm ngừng giao dịch, nhằm ứng phó với những tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Mỹ Ấn Độ eo biển Hormuz Iran Tổng thống Donald Trump Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran có thể tung đòn đáp trả ở Biển Đỏ khi Mỹ phong tỏa Hormuz
Iran có thể tung đòn đáp trả ở Biển Đỏ khi Mỹ phong tỏa Hormuz

VOV.VN - Saudi Arabia gây sức ép yêu cầu Mỹ dỡ phong tỏa eo biển Hormuz và nối lại đàm phán, lo ngại Iran có thể leo thang bằng cách đóng eo biển Bab el-Mandeb, đe dọa nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Iran có thể tung đòn đáp trả ở Biển Đỏ khi Mỹ phong tỏa Hormuz

Iran có thể tung đòn đáp trả ở Biển Đỏ khi Mỹ phong tỏa Hormuz

VOV.VN - Saudi Arabia gây sức ép yêu cầu Mỹ dỡ phong tỏa eo biển Hormuz và nối lại đàm phán, lo ngại Iran có thể leo thang bằng cách đóng eo biển Bab el-Mandeb, đe dọa nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?
Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu thực thi một chiến dịch phong tỏa đối với toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran từ ngày 13/4.

Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?

Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu thực thi một chiến dịch phong tỏa đối với toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran từ ngày 13/4.

Pháp và Anh thiết lập sứ mệnh đa quốc gia nhằm giải tỏa căng thẳng eo biển Hormuz
Pháp và Anh thiết lập sứ mệnh đa quốc gia nhằm giải tỏa căng thẳng eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 13/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này và Vương quốc Anh sẽ phối hợp tổ chức một hội nghị quốc tế trong những ngày tới với mục tiêu là thành lập một "sứ mệnh đa quốc gia vì hòa bình" nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Pháp và Anh thiết lập sứ mệnh đa quốc gia nhằm giải tỏa căng thẳng eo biển Hormuz

Pháp và Anh thiết lập sứ mệnh đa quốc gia nhằm giải tỏa căng thẳng eo biển Hormuz

VOV.VN - Ngày 13/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này và Vương quốc Anh sẽ phối hợp tổ chức một hội nghị quốc tế trong những ngày tới với mục tiêu là thành lập một "sứ mệnh đa quốc gia vì hòa bình" nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ