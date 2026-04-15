Mỹ và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh tại Hormuz

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, thông suốt tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, ông đã nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và hai bên đã rà soát những tiến triển tích cực trong hợp tác song phương. Nhà lãnh đạo Ấn Độ tái khẳng định cam kết thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn cầu Toàn diện với Mỹ trên nhiều lĩnh vực.

Theo giới quan sát, Mỹ và Ấn Độ đang trao đổi về triển vọng hợp tác song phương, trong đó có các thỏa thuận lớn, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, dự kiến được công bố trong thời gian tới. Theo Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor, cuộc điện đàm kéo dài 40 phút và một loạt “thỏa thuận quan trọng” có thể được ký kết trong vài ngày hoặc vài tuần tới, phản ánh nền tảng quan hệ đang được củng cố vững chắc sau những bất đồng trước đây, bao gồm tranh chấp thương mại liên quan đến thuế quan.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ thăm Ấn Độ vào tháng tới, trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy hợp tác song phương và chuẩn bị cho cuộc họp cấp bộ trưởng của Nhóm Bộ tứ (Quad) dự kiến diễn ra vào nửa cuối tháng 5.

Cũng trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ấn Độ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể gây tác động dây chuyền tới thị trường năng lượng thế giới, đẩy giá dầu và khí đốt tăng cao, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung nhiên liệu của nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ.

Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến biện pháp phong tỏa hải quân mà Mỹ đang áp dụng đối với Iran, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế kêu gọi sớm giảm căng thẳng và nối lại các hoạt động thương mại hàng hải. Được biết, Ấn Độ mới đây đã quay trở lại mua dầu khí của Iran sau 7 năm ngừng giao dịch, nhằm ứng phó với những tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông.