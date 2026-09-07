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Cải chính

Trung tâm Tài chính quốc tế phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể vào tháng 11/2026

Thứ Hai, 19:59, 07/09/2026
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VOV.VN - Chiều nay 7/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Phiên họp kết nối trực tuyến với TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Phó Thủ tướng yêu cầu đến tháng 11/2026, Trung tâm Tài chính quốc tế phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, thể chế và bộ máy của Trung tâm đến nay đã cơ bản hình thành. Trung tâm tài chính quốc tế được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với Hội đồng điều hành ở Trung ương, hai Cơ quan điều hành tại hai thành phố và một Cơ quan giám sát chung.

Hai Cơ quan điều hành đã ban hành quy trình đăng ký, công nhận Thành viên, thực hiện thống nhất từ ngày 17/8/2026. Nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức quản lý tài sản và nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ, chứng nhận cam kết hoặc nộp hồ sơ.

trung tam tai chinh quoc te phai co san pham, thuong vu cu the vao thang 11 2026 hinh anh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu đến tháng 11/2026, Trung tâm Tài chính quốc tế phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể.

Theo Bộ Tài chính, 6 nhóm sản phẩm, dịch vụ được đề xuất gồm: Quỹ đầu tư và quản lý tài sản; tài sản mã hóa dựa trên tài sản thực; tín chỉ carbon quốc tế; hạ tầng giao dịch hàng hóa và phái sinh gắn với thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng; công nghệ tài chính và trái phiếu phát hành tại Trung tâm. Các nhóm này có mức độ sẵn sàng khác nhau nên sẽ được phân tầng theo lộ trình, không triển khai đồng loạt.

Trước mắt, Bộ Tài chính đề xuất tập trung 3 chương trình trọng tâm: lựa chọn một số dự án năng lượng, hạ tầng, dịch vụ hậu cần, chuyển đổi xanh gắn với ngân hàng đồng hành và nhà đầu tư chiến lược; phát triển hệ sinh thái quỹ đầu tư và quản lý tài sản quốc tế; phát triển thị trường hàng hóa gắn với thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng. Bộ Tài chính cũng kiến nghị tiếp tục vận hành Trung tâm theo mô hình hiện hành, đồng thời thống nhất tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình, dữ liệu và cơ chế phối hợp giữa TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, bảo đảm đây là một Trung tâm thống nhất, không hình thành hai thị trường tách biệt.

Tại Phiên họp, đại diện Cơ quan điều hành tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã báo cáo tiến độ hoàn thiện các điều kiện vận hành, thu hút thành viên và triển khai những sản phẩm, dự án cụ thể.

Đại diện Cơ quan điều hành tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố xác định chuyển mạnh từ giai đoạn xây dựng sang “vận hành thực chất”, tập trung vào 4 trụ cột gồm thể chế, thành viên, sản phẩm và hạ tầng. Trong 7 quy trình cần ban hành, quy trình về thành viên đã hoàn thành trong tháng 8; 6 quy trình còn lại dự kiến tập trung hoàn thiện trong tháng 9 và tháng 10. TP. Hồ Chí Minh cũng đang sàng lọc các thành viên theo hướng không mở rộng tràn lan mà lựa chọn những tổ chức gắn với sản phẩm cụ thể và các dự án thực của nền kinh tế. Dự kiến từ nay đến đầu năm 2027, một số lượng giới hạn khoảng 7 - 12 thành viên có thể được cấp phép, gắn với các sản phẩm và mục tiêu của Trung tâm.

Về sản phẩm, thành phố đang làm việc với các nhà đầu tư để huy động vốn cho các dự án hạ tầng; đồng thời chuẩn bị cơ sở cho phát hành trái phiếu quốc tế và trái phiếu đô thị. Danh mục hơn 21 dự án đã được chuẩn bị và dự kiến sẽ lựa chọn 5 - 7 dự án có tính khả thi cao để ưu tiên xúc tiến với các nhà đầu tư chiến lược.
Trong khi đó, đại diện Cơ quan điều hành tại Đà Nẵng cho biết đang tập trung triển khai một số dự án cụ thể thông qua Trung tâm.

Hai Cơ quan điều hành cũng đang phối hợp hoàn thiện các quy trình, tiêu chí lựa chọn thành viên và khung pháp lý cần thiết, theo nguyên tắc Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là một thực thể thống nhất, đồng thời phát huy lợi thế của từng địa phương.

trung tam tai chinh quoc te phai co san pham, thuong vu cu the vao thang 11 2026 hinh anh 2
Toàn cảnh phiên họp

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, hai Cơ quan điều hành tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chính thức vận hành. Do đó, không chờ đến khi hoàn thiện tất cả các điều kiện mới triển khai mà cần đồng thời hoàn thiện thể chế và lựa chọn một số sản phẩm đã có cung, có cầu để làm việc, đàm phán với các nhà đầu tư. Phó Thủ tướng nêu rõ tinh thần là vừa chạy vừa xếp hàng, đồng thời yêu cầu hai Cơ quan điều hành chủ động làm việc với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp. Với những sản phẩm đã sẵn sàng và đáp ứng đủ điều kiện, cần đề xuất để triển khai ngay.

Đối với phát triển các sản phẩm tài chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu xác định rõ cơ chế, chính sách cần thiết đối với từng sản phẩm, cơ quan soạn thảo, thẩm quyền ban hành và thời hạn thực hiện để kiểm đếm tiến độ; đồng thời xây dựng cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát khả thi, hiệu quả nhưng không làm phát sinh thêm nhiều thủ tục.

Phó Thủ tướng yêu cầu hai Cơ quan điều hành khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Trung tâm vận hành đầy đủ, vừa hoàn thiện thể chế, bộ máy, nhân lực, vừa đàm phán, hiện thực hóa các thương vụ. Các bộ, ngành và hai Cơ quan điều hành phải bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ đã đề ra. Đến tháng 11, hai Cơ quan điều hành phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể.

Về hạ tầng công nghệ thông tin, Phó Thủ tướng giao Cơ quan điều hành tại TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu thuê tư vấn xây dựng thiết kế kiến trúc nền tảng hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm tài chính quốc tế.

Phương Thoa/VOV1
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