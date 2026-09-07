Ông Nguyễn Thanh Nhàn được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Chiều 7/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được Ban Bí thư điều động đến Tỉnh ủy Đồng Tháp, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu ông Nguyễn Thanh Nhàn để Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, thay ông Phạm Thành Ngại, người vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Thành Tâm ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức trung ương trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Nguyễn Thanh Nhàn (Ảnh phải) giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ông Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1977, quê quán TP Hồ Chí Minh; trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế, kỹ sư xây dựng; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Nhàn từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Kiên Giang (cũ), như Chủ tịch UBND TP Hà Tiên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang và Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự kiến, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra vào chiều 9-9, các đại biểu sẽ tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.