Tự chủ chiến lược trong hội nhập - Chủ động trước biến động toàn cầu

Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập trong một thế giới đầy biến động

VOV.VN - Thời gian qua, xung đột chiến tranh, thương mại, dịch bệnh xảy ra trên phạm vi toàn cầu với những diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường đã làm bộc lộ nhiều vấn đề của nền kinh tế cần phải khắc phục.