Tự chủ chiến lược trong hội nhập - Chủ động trước biến động toàn cầu

VOV.VN - Trong một thế giới hội nhập sâu rộng, tự chủ là năng lực chống chịu, thích ứng trước biến động và chuyển cơ hội bên ngoài thành sức mạnh bên trong, có khả năng chủ động định hình tương lai của chính mình.
VOV.VN - Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng và phân mảnh, phân tuyến mạnh, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định tư duy chiến lược: Hội nhập quốc tế sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ. Chuyên gia cho rằng, độc lập, tự chủ là "bộ kháng thể" tối ưu để Việt Nam hội nhập sâu rộng.
VOV.VN - Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng đặt tự chủ chiến lược trong hội nhập quốc tế vào trung tâm tư duy phát triển, nhằm giúp Việt Nam giữ vững chủ động trước cạnh tranh nước lớn và rủi ro thương mại.
VOV.VN - Ngày 2/9/2025 là cột mốc lịch sử tròn 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, Việt Nam đã khẳng định vững chắc con đường độc lập, tự chủ và hội nhập.
Xung đột chiến tranh, thương mại, dịch bệnh xảy ra trên phạm vi toàn cầu với những diễn biến phức tạp, khó lường đã làm bộc lộ nhiều vấn đề của nền kinh tế.
VOV.VN - Thời gian qua, xung đột chiến tranh, thương mại, dịch bệnh xảy ra trên phạm vi toàn cầu với những diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường đã làm bộc lộ nhiều vấn đề của nền kinh tế cần phải khắc phục.