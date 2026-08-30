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Tự chủ chiến lược trong hội nhập - Chủ động trước biến động toàn cầu
Chủ Nhật, 15:21, 30/08/2026

Tự chủ chiến lược trong hội nhập - Chủ động trước biến động toàn cầu

VOV.VN - Trong một thế giới hội nhập sâu rộng, tự chủ là năng lực chống chịu, thích ứng trước biến động và chuyển cơ hội bên ngoài thành sức mạnh bên trong, có khả năng chủ động định hình tương lai của chính mình.

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PV/VOV1
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