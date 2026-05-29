Từ hạt giống mới đến cánh đồng hàng hóa



Đồng hành cùng người nông dân sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Đậu Đỗ, ngành Nông nghiệp một số địa phương phía Bắc đưa giống lạc mới năng suất cao vào đồng ruộng. Từ những mô hình trình diễn ban đầu, nhiều diện tích lạc đã cho năng suất cao, chất lượng đồng đều, mở ra tiềm năng xây dựng vùng nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thạch ở xã Yên Cường (tỉnh Ninh Bình) có hơn 5 sào ruộng đang trồng giống lạc L32 do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Nghiên cứu và phát triển Đậu Đỗ hỗ trợ cây giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật. Trước đây, nhà bà Thạch chủ yếu trồng các giống lạc địa phương. Ưu điểm là quen đất, dễ chăm sóc nhưng khả năng chống chịu sâu bệnh, thời tiết kém. Đặc biệt trong điều kiện thời nắng nóng kéo dài như hiện nay có thể khiến năng suất giảm mạnh.

Giống lạc L32 đang được bà con nông dân ở xã Yên Cường (tỉnh Ninh Bình) đón nhận nhờ năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh và biến đổi khí hậu

Thông qua chương trình chuyển giao giống mới của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và ngành Nông nghiệp địa phương, bà Thạch đã mạnh dạn đưa giống mới vào sản xuất. Sau vụ sản xuất đầu tiên, cây sinh trưởng khỏe, bộ lá xanh bền trong điều kiện nắng nóng, ít bị sâu bệnh. Nhờ vậy, chi phí đầu tư, công chăm sóc và tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm nhiều.

Bà Nguyễn Thị Thạch cho biết: "Đợt trước chưa mưa, lạc của chúng tôi sâu lắm… đây có đầu ra rồi, thương lái về mua là… năm ngoái chúng tôi bán được 25.000 – 26.000 đồng/kg so với trồng lúa thì hơn nhiều".

Việc đưa các giống mới có khả năng chống chịu sâu bệnh, thích ứng biến đổi khí hậu vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay là hết sức cần thiết

Có được cánh đồng lạc sản xuất theo hướng hàng hóa trên diện tích 10 ha như hiện nay là kết quả của quá trình thay đổi nhận thức người nông dân với vai trò dẫn dắt của Hợp tác xã Sản xuất - Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nam Cường. Suốt quá trình sản xuất, HTX đã phối hợp với ngành chuyên môn, các nhà khoa học xây dựng – hướng dẫn bà con nông dân quy trình kỹ thuật ngay trên đồng ruộng, từ khâu làm đất, gieo trồng và chăm sóc cây.

Ông Nguyễn Văn Dự - Giám đốc HTX Sản xuất - Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nam Cường (xã Yên Cường – tỉnh Ninh Bình) cho biết, sản phẩm của bà con sau khi thu hoạch sẽ được các đơn vị chế biến tại địa phương bao tiêu toàn bộ. Điều này giúp bà con yên tâm thực hiện đúng quy trình sản xuất, áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào đồng ruộng. Bà con nông dân từng bước hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, mở ra cơ hội hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định.

Biến đổi khí hậu khiến sản xuất nông nghiệp ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro về dịch bệnh. Những đợt nắng nóng kéo dài, mưa trái mùa hay sâu bệnh phát sinh bất thường khiến nhiều giống cây truyền thống không đủ khả năng chống chịu. Để giống lạc L32 thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, ngành khuyến nông đã phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân thực hiện đúng kỹ thuật chăm sóc cây trồng.

Bà Đặng Thị Huyền – Phó Trưởng phòng Khuyến nông trồng trọt (Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Bình) cho biết, ưu tiên của ngành khuyến nông là đưa các giống cây mới có khả năng chống chịu sâu bệnh, thời tiết cực đoan vào sản xuất. Sau thời gian triển khai giống lạc L32 tại xã Yên Cường với quy mô khoảng 10 ha cho thấy hiệu quả tích cực về khả năng sinh trưởng, năng suất sản phẩm. Đây là cơ sở để ngành Nông nghiệp địa phương nghiên cứu phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hòa gắn với chế biến sau thu hoạch.

Từ những hạt giống mới được chuyển giao, bà con nông dân ở xã Yên Cường (tỉnh Ninh Bình) đang từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tư duy kinh tế nông nghiệp hàng hóa. Trên hành trình ấy, người nông dân cần vai trò hỗ trợ kỹ thuật của ngành khuyến nông, khả năng dẫn dắt sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững của tổ chức hợp tác xã.