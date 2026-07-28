English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

UBND phường Đông Hưng Thuận cần trả lời vụ mua bán NOXH tại dự án Topaz Home

Thứ Ba, 16:07, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã trực tiếp đến UBND phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) cung cấp thông tin, đề nghị làm rõ dấu hiệu mua bán, chuyển giao căn hộ nhà ở xã hội tại Topaz Home bằng hình thức vi bằng. Tuy nhiên 26 ngày trôi qua, cơ quan này vẫn chưa có phản hồi chính thức.

Thời gian qua, trong bối cảnh các cơ quan chức năng yêu cầu minh bạch hóa chính sách nhà ở xã hội, xác định đúng đối tượng thụ hưởng và ngăn chặn tình trạng trục lợi, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đăng 2 bài viết liên quan dự án Topaz Home, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM.

Bài thứ nhất, “Nguy cơ mất cả nhà lẫn tiền vì mua nhà ở xã hội bằng vi bằng, di chúc”, phản ánh trường hợp căn hộ nhà ở xã hội 44m² tại Topaz Home được rao bán 1,55 tỷ đồng, gần gấp đôi giá mua ban đầu. Do căn hộ chưa có sổ hồng, môi giới hướng dẫn người mua giao trước 1,45 tỷ đồng, giữ lại 100 triệu đồng, rồi lập vi bằng, di chúc hoặc hợp đồng ủy quyền để nhận nhà. Rủi ro là người mua đã giao gần hết tiền nhưng căn hộ vẫn đứng tên người khác, quyền sở hữu chưa được pháp luật công nhận.

ubnd phuong Dong hung thuan can tra loi vu mua ban noxh tai du an topaz home hinh anh 1
Một nhà ở xã hội tại dự án Topaz Home bị rao bán 

Bài thứ hai, “TP.HCM: Nhà ở xã hội Topaz Home bị sang tay qua nhiều ‘đời chủ’?”, tiếp tục ghi nhận tình trạng có căn hộ được giao tiền, bàn giao, cho thuê, sang tay nhiều lần nhưng hồ sơ vẫn đứng tên chủ cũ. Theo lời môi giới, hoạt động mua bán này diễn ra từ năm 2019, “gần như tháng nào cũng có giao dịch”; thậm chí có người mua nhiều căn để cho thuê, chờ tăng giá rồi bán lại.

Sau loạt bài, ngày 2/7/2026, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã trực tiếp đến UBND phường Đông Hưng Thuận cung cấp thông tin, đề nghị làm rõ tình trạng cư trú, cho thuê, chuyển nhượng thực tế tại Topaz Home; vai trò của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành và trách nhiệm quản lý địa bàn. UBND phường đã cấp phiếu biên nhận.

Tuy nhiên, đến ngày 28/7/2026, tức 26 ngày sau khi tiếp nhận, UBND phường Đông Hưng Thuận vẫn chưa có văn bản phản hồi chính thức. Phóng viên nhiều lần liên hệ lãnh đạo phường nhưng chưa nhận được đầu mối phát ngôn thống nhất.

ubnd phuong Dong hung thuan can tra loi vu mua ban noxh tai du an topaz home hinh anh 2
26 ngày sau tờ giấy biên nhận là sự im lặng trước báo chí và dư luận

Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Tuấn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng: Căn cứ vào Điều 31 Luật Báo chí 2025 quy định, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Nghị định 244/2026/NĐ-CP quy định UBND xã, phường, đặc khu thuộc nhóm cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về vấn đề thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. Đặc biệt, Điều 7 nêu rõ khi xảy ra sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý, chậm nhất 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền, người phát ngôn phải cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí. Như vậy cách làm việc của UBND Phường Đông Hưng Thuận là chưa phù hợp với các quy định pháp luật. 

Luật sư nói thêm việc đã tiếp nhận thông tin nhưng 26 ngày không phản hồi là dấu hiệu không bảo đảm trách nhiệm cung cấp thông tin theo Luật Báo chí 2025 và Nghị định 244/2026/NĐ-CP.

“Phường có thể trả lời đang xác minh, hoặc vụ việc vượt thẩm quyền và đã chuyển cấp trên. Nhưng im lặng sau khi đã cấp phiếu tiếp nhận là cách ứng xử khó chấp nhận, nhất là khi vụ việc liên quan nhà ở xã hội, chính sách dành cho nhóm yếu thế”, luật sư Trần Tuấn Anh nêu quan điểm.

Nhà ở xã hội vốn để bảo vệ người thu nhập thấp, nhưng khi xuất hiện dấu hiệu bị mua bán ngầm, sang tay, cho thuê kiếm lời, chính quyền địa phương càng phải lên tiếng. Không thể để chính sách an sinh rơi vào cảnh “cha chung không ai khóc”, còn người cần nhà thật sự thì đứng ngoài nhìn căn hộ dành cho mình trở thành món hàng đầu cơ.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục gửi toàn bộ nội dung vụ việc đến UBND TP.HCM và Sở Xây dựng TP.HCM, đề nghị kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành và UBND phường Đông Hưng Thuận.

20260701_142703.jpg

Nguy cơ mất cả nhà lẫn tiền vì mua nhà ở xã hội bằng vi bằng, di chúc

VOV.VN - Thời gian gần đây, nhiều căn hộ nhà ở xã hội tại TP.HCM được rao bán bằng hình thức lập di chúc, hợp đồng ủy quyền hoặc vi bằng. Phóng viên VOV.VN đã theo chân một người tìm mua căn hộ tại dự án Topaz Home, phường Đông Hưng Thuận, để làm rõ những rủi ro pháp lý phía sau các giao dịch này.

Nguyễn Tùng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nguy cơ mất cả nhà lẫn tiền vì mua nhà ở xã hội bằng vi bằng, di chúc
Nguy cơ mất cả nhà lẫn tiền vì mua nhà ở xã hội bằng vi bằng, di chúc

VOV.VN - Thời gian gần đây, nhiều căn hộ nhà ở xã hội tại TP.HCM được rao bán bằng hình thức lập di chúc, hợp đồng ủy quyền hoặc vi bằng. Phóng viên VOV.VN đã theo chân một người tìm mua căn hộ tại dự án Topaz Home, phường Đông Hưng Thuận, để làm rõ những rủi ro pháp lý phía sau các giao dịch này.

Nguy cơ mất cả nhà lẫn tiền vì mua nhà ở xã hội bằng vi bằng, di chúc

Nguy cơ mất cả nhà lẫn tiền vì mua nhà ở xã hội bằng vi bằng, di chúc

VOV.VN - Thời gian gần đây, nhiều căn hộ nhà ở xã hội tại TP.HCM được rao bán bằng hình thức lập di chúc, hợp đồng ủy quyền hoặc vi bằng. Phóng viên VOV.VN đã theo chân một người tìm mua căn hộ tại dự án Topaz Home, phường Đông Hưng Thuận, để làm rõ những rủi ro pháp lý phía sau các giao dịch này.

Đà Nẵng vẫn phải xếp hàng ưu tiên thuê nhà ở xã hội vì “cầu vượt cung”
Đà Nẵng vẫn phải xếp hàng ưu tiên thuê nhà ở xã hội vì “cầu vượt cung”

VOV.VN - Đà Nẵng hiện có gần 12.700 căn hộ, phòng ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, chiếm khoảng 70% quỹ nhà cho thuê thuộc tài sản công của cả nước. Thế nhưng, nhu cầu thực tế đang vượt xa nguồn cung.Thành phố vẫn phải ban hành quy định xếp thứ tự ưu tiên người được thuê.

Đà Nẵng vẫn phải xếp hàng ưu tiên thuê nhà ở xã hội vì “cầu vượt cung”

Đà Nẵng vẫn phải xếp hàng ưu tiên thuê nhà ở xã hội vì “cầu vượt cung”

VOV.VN - Đà Nẵng hiện có gần 12.700 căn hộ, phòng ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, chiếm khoảng 70% quỹ nhà cho thuê thuộc tài sản công của cả nước. Thế nhưng, nhu cầu thực tế đang vượt xa nguồn cung.Thành phố vẫn phải ban hành quy định xếp thứ tự ưu tiên người được thuê.

An Giang bốc thăm lựa chọn hơn 750 căn nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2026
An Giang bốc thăm lựa chọn hơn 750 căn nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2026

VOV.VN - An Giang tổ chức bốc thăm lựa chọn hơn 750 căn nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2026. Buổi lễ được tổ chức công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả khách hàng đã hoàn tất hồ sơ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

An Giang bốc thăm lựa chọn hơn 750 căn nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2026

An Giang bốc thăm lựa chọn hơn 750 căn nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2026

VOV.VN - An Giang tổ chức bốc thăm lựa chọn hơn 750 căn nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2026. Buổi lễ được tổ chức công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả khách hàng đã hoàn tất hồ sơ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp