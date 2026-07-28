UBND phường Đông Hưng Thuận cần trả lời vụ mua bán NOXH tại dự án Topaz Home

Thời gian qua, trong bối cảnh các cơ quan chức năng yêu cầu minh bạch hóa chính sách nhà ở xã hội, xác định đúng đối tượng thụ hưởng và ngăn chặn tình trạng trục lợi, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đăng 2 bài viết liên quan dự án Topaz Home, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM.

Bài thứ nhất, “Nguy cơ mất cả nhà lẫn tiền vì mua nhà ở xã hội bằng vi bằng, di chúc”, phản ánh trường hợp căn hộ nhà ở xã hội 44m² tại Topaz Home được rao bán 1,55 tỷ đồng, gần gấp đôi giá mua ban đầu. Do căn hộ chưa có sổ hồng, môi giới hướng dẫn người mua giao trước 1,45 tỷ đồng, giữ lại 100 triệu đồng, rồi lập vi bằng, di chúc hoặc hợp đồng ủy quyền để nhận nhà. Rủi ro là người mua đã giao gần hết tiền nhưng căn hộ vẫn đứng tên người khác, quyền sở hữu chưa được pháp luật công nhận.

Một nhà ở xã hội tại dự án Topaz Home bị rao bán

Bài thứ hai, “TP.HCM: Nhà ở xã hội Topaz Home bị sang tay qua nhiều ‘đời chủ’?”, tiếp tục ghi nhận tình trạng có căn hộ được giao tiền, bàn giao, cho thuê, sang tay nhiều lần nhưng hồ sơ vẫn đứng tên chủ cũ. Theo lời môi giới, hoạt động mua bán này diễn ra từ năm 2019, “gần như tháng nào cũng có giao dịch”; thậm chí có người mua nhiều căn để cho thuê, chờ tăng giá rồi bán lại.

Sau loạt bài, ngày 2/7/2026, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã trực tiếp đến UBND phường Đông Hưng Thuận cung cấp thông tin, đề nghị làm rõ tình trạng cư trú, cho thuê, chuyển nhượng thực tế tại Topaz Home; vai trò của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành và trách nhiệm quản lý địa bàn. UBND phường đã cấp phiếu biên nhận.

Tuy nhiên, đến ngày 28/7/2026, tức 26 ngày sau khi tiếp nhận, UBND phường Đông Hưng Thuận vẫn chưa có văn bản phản hồi chính thức. Phóng viên nhiều lần liên hệ lãnh đạo phường nhưng chưa nhận được đầu mối phát ngôn thống nhất.

26 ngày sau tờ giấy biên nhận là sự im lặng trước báo chí và dư luận

Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Tuấn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng: Căn cứ vào Điều 31 Luật Báo chí 2025 quy định, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Nghị định 244/2026/NĐ-CP quy định UBND xã, phường, đặc khu thuộc nhóm cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về vấn đề thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. Đặc biệt, Điều 7 nêu rõ khi xảy ra sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý, chậm nhất 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền, người phát ngôn phải cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí. Như vậy cách làm việc của UBND Phường Đông Hưng Thuận là chưa phù hợp với các quy định pháp luật.

Luật sư nói thêm việc đã tiếp nhận thông tin nhưng 26 ngày không phản hồi là dấu hiệu không bảo đảm trách nhiệm cung cấp thông tin theo Luật Báo chí 2025 và Nghị định 244/2026/NĐ-CP.

“Phường có thể trả lời đang xác minh, hoặc vụ việc vượt thẩm quyền và đã chuyển cấp trên. Nhưng im lặng sau khi đã cấp phiếu tiếp nhận là cách ứng xử khó chấp nhận, nhất là khi vụ việc liên quan nhà ở xã hội, chính sách dành cho nhóm yếu thế”, luật sư Trần Tuấn Anh nêu quan điểm.

Nhà ở xã hội vốn để bảo vệ người thu nhập thấp, nhưng khi xuất hiện dấu hiệu bị mua bán ngầm, sang tay, cho thuê kiếm lời, chính quyền địa phương càng phải lên tiếng. Không thể để chính sách an sinh rơi vào cảnh “cha chung không ai khóc”, còn người cần nhà thật sự thì đứng ngoài nhìn căn hộ dành cho mình trở thành món hàng đầu cơ.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục gửi toàn bộ nội dung vụ việc đến UBND TP.HCM và Sở Xây dựng TP.HCM, đề nghị kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành và UBND phường Đông Hưng Thuận.